Venäjä päästettiin MM-kisoihin – katsomossa heti irvokas näky

Venäjän kannattajat poistettiin nopeasti judon MM-kisojen katsomosta.

Sabina Giliazova (vas.) on yksi 17:stä judon MM-kisoihin osallistuvasta venäläisestä. Kuvassa häntä vastassa on Ranskan Blandine Pont.

Judon MM-kisoissa Dohassa nähtiin järjestäjien kannalta kiusallinen episodi, kun kisa-areenan katsomoon marssi kolme henkilöä, joilla oli yllään Venäjän sotavoimia tukeva symboli.

Katsomoon saapuneet henkilöt olivat pukeneet päälleen Pyhän Yrjön nauhan. Alun perin venäläisten voittoa Natsi-Saksasta symboloinutta nauhaa pidetään nykyään yhtenä Venäjän sotilaallisen aggression tunnuksena.

Inside the Games -sivuston mukaan kisavirkailijat poistivat henkilöt katsomosta nopeasti.

– Katsojia pyydettiin poistamaan käyttämänsä symbolit, ja he eivät halunneet tehdä niin. Sen takia heidät poistettiin tapahtumapaikalta, eikä heitä päästetä takaisin sisään, Kansainvälisen judoliiton IJF:n edustaja kommentoi sivustolle.

IJF teki ennen kisoja kuohuttavan päätöksen antaa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistua MM-kisoihin neutraaleina urheilijoina. Tämän jälkeen Ukraina ilmoitti boikotoivansa kisoja.

Ukrainassa kuvat Venäjää tukeneista katsojista ovat herättäneet paljon huomiota.

Maata olympialaisissa edustanut kelkkailija Vladislav Heraskevitsh jakoi kuvan katsojista Twitterissä ja lähetti lajiliitolle terävät terveiset.

– IJF palautti Venäjän terroristiarmeijan edustajat MM-kisoihin. Näissä kilpailuissa voimme nähdä katsomossa sellaisia ”aivopestyjä” ihmisiä, jotka ovat kiinnittäneet Venäjän sotavoimien käyttämän lipun osan itseensä, Heraskevitsh kirjoitti.

Inside the Gamesin mukaan judon MM-kisoissa kilpailee yhteensä 17 venäläistä kilpailijaa. IJF on vakuuttanut, että venäläisurheilijoiden taustat on tarkistettu sen varmistamiseksi, etteivät he ole julkisesti tukeneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Kahdeksan Venäjän joukkueen jäsentä suljettiin pois kisoista tarkistuksen jälkeen. Kaikki nämä henkilöt olivat valmentajia tai joukkueen muuta henkilökuntaa.

Vladimir Putin on mustan vyön judoka ja vaikutti pitkään lajipiireissä ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Putin sai kansainvälisen judoliiton kunniapuheenjohtajuuden ja lajin lähettilään tittelit vuonna 2008. Ne riistettiin häneltä maaliskuussa 2022.