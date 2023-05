Villit huhut Lionel Messistä leviävät – nyt jyrähti supertähden isä

Lionel Messillä ei ole mitään pelaajasopimusta Saudi-Arabiaan, sanoo hänen isänsä ja agenttinsa Jorge Messi.

Argentiinalaisen jalkapallotähden Lionel Messin isä ja agentti Jorge Messi kiistää tiedot, joiden mukaan Messin uran jatkuminen Saudi-Arabiassa olisi jo sovittu.

Uutistoimisto AFP uutisoi aiemmin tiistaina, että neuvotteluista perillä oleva lähde kertoi sopimuksen jo syntyneen. Messin sopimus Paris Saint-Germainissa päättyy tähän kauteen.

Jorge Messin mukaan hänen poikansa tekee päätöksensä vasta kuluvan kauden päätyttyä.

– Mitään ei ole ehdottomasti sovittu minkään seuran kanssa ensi kaudesta, Jorge Messi kirjoitti Instagramissa AFP:n mukaan.

– Päätöstä ei tehdä ennen kuin Lionel päättää pelit PSG:ssä. Kun kausi on ohi, on aika pohtia ja katsoa, mitä on tarjolla ja sen jälkeen tehdään päätös.

Messi, 35, oli kaksi viikkoa hyllytettynä PSG:stä luvattoman Saudi-Arabian matkansa takia. Messi on Saudi-Arabian turismilähettiläs.

– Huhuja on aina, ja monet käyttävät Lionelin nimeä saadakseen mainetta, mutta totuuksia on vain yksi ja voimme vakuuttaa teille, ettei ole mitään sovittu kenenkään kanssa, Jorge Messi kirjoitti.

– Ei sanallisesti, ei allekirjoitettuna eikä sovittuna. Eikä sellaista tule ennen kauden päättymistä.