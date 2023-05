IS:n tiedot: Mika Kallio on riidellyt verottajan kanssa yli 10 vuotta

Ratamoottoripyöräilijä Mika Kallio ajautui miljoonaluokan riitaan verottajan kanssa. Vääntö on kestänyt jo yli kymmenen vuotta.

Mika Kalliolla on ollut erimielisyyksiä verottajan kanssa.

Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan ratamoottoripyöräilijä Mika Kallio, 40, ajautui verottajan kanssa tukkanuottasille 2010-luvun alussa.

Kallio ja verottaja ajautuivat erimielisyyksiin siitä, onko hänellä verovelkaa Suomeen vai ei. Kyse on ollut kaikkiaan miljoonista euroista.

Kallio muutti urheilu-uransa perässä ulkomaille vuonna 2005.

Ensimmäiset vuodet sujuivat verottajan kanssa hyvin, mutta yhtäkkiä tahti muuttui.

– Ensimmäisinä vuosina ei ollut ongelmaa, mutta sitten joku muutti kantaa, ja heidän (verottajan) mielestä mun asuminen ulkomailla on väliaikaista ja sillä perusteella olisin tänne verovelkaa, Kallio kertoi kannastaan ulosottomiehen kuulemisessa.

Kallio on katsonut, että hän on asunut ulkomailla pysyvästi, eikä hän olisi siten täysin verovelvollinen Suomeen.

Monacossa asuva Kallio syytti verottajaa ajojahdista ulosottomiehen kuulemisessa.

– Järjetön ajojahti. Ei se muulta tuntunut. Tähän on tuhlattu järjetön määrä aikaa ja vaivaa. Tuntuu, ettei tässä itsellä ole mitään tehtävissä.

Keskeiseksi ongelmaksi verottajan kanssa muodostui Valkeakoskelle asuntomessualueelle vuonna 2009 valmistunut omakotitalo.

– Se oli verottajalle punainen vaate ja side minuun.

Talon rakennutti kallion omistama, hänen ratamoottoripyöräilyn sponsorisopimuksia hoitanut yritys. Kallio antoi yritykselle liki 800 000 euron lainan talonrakennusprojektia varten.

Verottaja lähestyi Kalliota lokakuussa 2010 kirjeellä, jossa se syytti Kalliota peitellyn osingon nostamisesta. Peiteltyä osinkoa muodostuu aina silloin, jos osakeyhtiön varoilla maksetaan osakkaan yksityisiä menoja.

Verottajan kanta oli siis se, että Kallio ei maksanut omistamalleen yhtiölle talosta käypää vuokraa. Verottaja katsoi, että peitellyn osingon määrä oli puolelta vuodelta vajaat 30 000 euroa.

Kalliolla oli ulosotossa jopa yli 3,2 miljoona euroa. Iso osa siitä oli verottajan hakemia verovelkoja.

Kallio paheksui ulosottomiehen kuulemisessa näitä saatavia.

– Tämä on tuulesta temmattu tämä kuvio, mikä teillä on menossa, Kallio parahti.

Kallio ryhtyi myymään Suomessa ollutta omaisuuttaan, kuten Levillä olleen mökin kotimaansa siteiden katkaisemiseksi. Tarkoitus oli saada verotusasiat kuntoon verottajan kanssa.

Sponsorisopimuksia hoitaneen yrityksensä Kallio myi vuonna 2015. Samalla Kallio luopui yrityksen velkasaatavasta, käytännössä omakotitalon myyntiarvosta.

– Se on pelkästään sen takia, että verottaja on ilmoittanut, mitkä on mulle olennaisia siteitä Suomeen. Ollaan lähdetty purkamaan näitä, jotta saadaan tolkku.

– Se täytyy myydä pois, jotta saadaan mulle se status, rajoitetusti verovelvollinen.

Ulosottoviranomainen kummasteli, eikö Kalliota kiinnostanut saada velkasaataviaan pois ennen yhtiön myymistä.

Onko sinulle ollut yhdentekevää, saatko saatavasi yhtiöstä?

– Ei se tietysti yhdentekevää ole, mutta tämä on ollut järkevin ratkaisu, Kallio kertoi kuulemisessa.

Tästä käynnistyi kuitenkin rikostutkinta. Kaupan myötä Kallion liki 800 000 velkasaatava siirtyi Belizeen rekisteröidylle Donga Donga Shongololo Inc -nimisen startup-yritykselle. Tämän lisäksi Kallio sijoitti väitteensä mukaan yhtiöön 433 500 euroa.

Yrityksen tarkoitus oli kehittää majoituspalvelusovellus ensin Keski-Amerikan markkinoille ja myöhemmin Eurooppaan. Yritys katosi kuitenkin kuin tuhka tuuleen.

Ulosottovirasto ja sittemmin myös poliisi pitikin tätä sijoitusta keinotekoisena järjestelynä. Poliisi epäili, että Kallio käytti tätä yritystä varojensa peittelyyn. Kallion epäillään siis järjestelleen omaisuuttaan niin, ettei hänen velkojansa, eli verottaja, olisi saanut miljoonaluokan saataviaan ulosottoteitse.

Sen lisäksi, että Kallio ylipäätään kiistää verottajan verosaatavat, hän kiistää myös rikoksen tapahtuneen. Kalliota syytetään törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä.

Asiaa on tarkoitus käsitellä Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Istunnolle ei ole määrätty käsittelypäivämäärää.

Tällä hetkellä Kalliolla on ulosotossa vajaat 250 000 euroa, joista suurinta osaa karhuaa verottaja. Kallion mukaan näille ei ole minkäännäköisiä perusteita.

Kallio ei halunnut kommentoida verotusasioita IS:lle perjantaina.