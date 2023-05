No nyt on kovakuntoinen 76-vuotias! Legendan fysiikka hämmästyttää

Robby Robinson näyttää olevan yhä kovassa vireessä.

Yhdysvaltalaiselle Robby Robinsonille kehonrakennus vaikuttaa todella olevan elämäntapa. Robinson lopetti aktiivisen kilpailun lajissa jo vuosia sitten, mutta hän näyttää yhä olevan rautaisessa kunnossa.

Näin voi päätellä kuvista, missä hän esiintyy 76-vuotiaana Instagramissa.

Robinson voitti Mr. Universe ja Mr. America -tittelit jo vuonna 1975. Kilpalavat hän jätti vuoden 2001 tienoilla Masters-veteraanikilpailujen jälkeen. Silti hänen intohimonsa harjoitteluun ja kehonrakennukseen ei ole sammunut.

TUNNETTU voimailusivusto Generation Iron on myös näyttänyt videoita Robinsonista Youtube-kanavallaan.

Robinsonin on kerrottu kärsineen vuosien varrella myös terveysmurheista. Hänen on raportoitu kärsineen sirppisolutaudista, joka on Duodecim-terveyskirjaston mukaan periytyvä verenpunan rakennehäiriöstä johtuva tauti. Siinä punasolut sirppiytyvät, ja taudista voi tulla muun muassa tulehdusherkkyyttä sekä anemiaa. Lisäksi veritulpan riski voi kasvaa.