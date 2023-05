Snookertähti Mark Selby piilotteli synkkää totuutta vuosia, kunnes romahti – taustalla kaksi järkyttävää lapsuudentraumaa

Mark Selby on kulkenut pitkän tien snookertähdeksi, jonka onnellisuus ei ole kiinni MM-finaalin lopputuloksesta.

Snookerin MM-finaalin jälkeen Mark Selbystä ei olisi uskonut, että hän oli juuri hävinnyt snookerkauden tärkeimmän ottelun täpärästi 15–18 hurjan taiston päätteeksi.

Selby esiintyi hymyilevänä jo ottelun jälkeisessä haastattelussa kehuessaan mestaruuden voittanutta Luca Breceliä maasta taivaisiin. Vielä kuvaavampia olivat turnauksen päätösbileissä myöhemmin samana iltana otetut kuvat, joissa Selby poseerasi hilpeissä tunnelmissa Brecelin kanssa.

Paikalla olleiden mukaan Selby oli jopa omatoimisesti pyytänyt juhlien DJ:tä soittamaan Brecelille mestaruusjuhlien klassikkokappaleen, Queenin We Are the Championsin.

Juhlista kuvatulla videolla Brecel osoittaa tanssilattialla nenäkkäästi kohti Selbyä laulaessaan Freddie Mercuryn mukana kuinka hänellä ”ei ole aikaa luusereille”. Selby repeää nauruun ja heristää leikillisesti nyrkkiä belgialaisen suuntaan.

Poikkeuksellinen kohtaaminen voittajan ja häviäjän välillä kertoo paljon Selbyn perusluonteesta mutta myös siitä, että hänelle MM-finaalin voitto tai tappio ei ole tällä hetkellä elämän tärkein asia.

Viime vuosien koettelemusten jälkeen Selbyllä on kosolti juhlittavaa jo siinä, että hän ylipäätään oli MM-kisoissa mukana.

Mark Selby onnitteli lämpimästi Luca Breceliä heti snookerin MM-finaalin päätyttyä.

Alkuvuodesta 2022 tunnelma oli täysin toinen, kun rempseästä huumoristaan tunnettu Selby julkaisi Twitter-tilillään järisyttävän rehellisen vuodatuksen.

– Haluan pyytää anteeksi ystäviltäni ja perheeltäni, että olen tuottanut heille pettymyksen. En ole henkisesti hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Koin repsahduksen, ja asian piilottelu ja rohkean esittäminen ei ole oikea tapa toimia. Lupaan hankkia apua ja tulla paremmaksi ihmiseksi, Selby kirjoitti.

Selby oli kertonut ongelmistaan masennuksen kanssa aikaisemminkin, mutta tuskin kukaan ulkopuolinen oli osannut arvata kuinka pahaksi tilanne oli äitynyt.

Vielä viikkoa ennen ilmoitustaan Selby oli taistellut suurturnaus Mastersissa toiselle kierrokselle, mutta helmikuussa 2022 hän jäi tauolle ammattilaiskiertueen turnauksista. Nelinkertainen maailmanmestari vetäytyi julkisuudesta ja päätti keskittyä saamaan elämänsä takaisin raiteilleen.

Selbyn lapsuuden ja nuoruusvuosien tarinaa kerratessa käy nopeasti selväksi, että leppoisan ulkokuoren alla on ollut vaikeaa.

Leicesteriläisen työläisperheen pojan elämä sai järkyttävän käänteen jo Selbyn ollessa 8-vuotias, kun hänen äitinsä hylkäsi perheen äkillisesti täysin. Selby avautui välirikosta äitinsä kanssa Eurosportin haastattelussa vuonna 2015.

– Minun veljeni näkee äitiäni enemmän kuin minä ja välittää viestejä häneltä, mutta välien korjautumiseen ei ole juuri mahdollisuuksia. Se on rankkaa, mutta olen aika itsepäinen ihminen, ja hän jätti minut, kun olin nuori, Selby kuvaili suhdettaan äitiinsä tuolloin.

– Jos hän ei tule minun luokseni, en koe että olen hänelle paljon velkaa, tai että minun pitäisi kysellä, miksi hän lähti.

Samoihin aikoihin kun äiti katosi hänen elämästään, Selby innostui snookerista, johon hänellä oli ilmiselviä lahjoja. Hän sai pian luvan treenata viikoittain ilmaiseksi toisen leicesteriläisen snookerikonin Willie Thornen salilla, mutta yksinhuoltajaisä David Selbyllä riitti silti urakkaa pojan harrastuksen mahdollistamisessa.

– Isäni esitteli lajin minulle ja kuskasi minua junioriturnauksiin ympäri maata. Hän paiski kovasti töitä tienatakseen mahdollisimman paljon rahaa, jolla pystyi rahoittamaan uraani ja antamaan minulle parhaan mahdollisuuden pärjätä elämässä. Kunnioitan kaikkea, mitä hän teki minun hyväkseni.

Mark Selby snookerin MM-kisoissa vuonna 0206.

Vuonna 1999 perhettä kohtasi uusi tragedia. David Selbyllä diagnosoitiin syöpä, joka eteni armottoman nopeasti. Vain pari kuukautta diagnoosin jälkeen hän oli kuollut, ja Mark Selby oli käytännöllisesti katsoen orpo.

Selby on myöhemmin kertonut, että hänen isänsä viimeiset sanat hänelle olivat toivomus, että hänestä tulisi snookerin maailmanmestari. 16-vuotias nuorukainen lupasi, että isän toive toteutuu, ja paria kuukautta myöhemmin hänestä tuli virallisesti snookerammattilainen.

14 vuotta siihen meni, mutta vuonna 2014 Selby toteutti isänsä viimeisen toiveen ja voitti ensimmäisen snookerin maailmanmestaruutensa. Sen jälkeen mestaruuksia on tullut kolme lisää, ja tätä nykyä 39-vuotias ikitaistelija luetaan jo snookerhistorian suurimpien pelaajien joukkoon.

Mark Selby ja Vikki-vaimo juhlivat Selbyn ensimmäistä maailmanmestaruutta vuonna 2014.

Viime vuoden romahdus kuitenkin muistutti armotta, että menestyneenkin julkisivun takana voi tapahtua paljon myllerrystä, etenkin jos traumat pääsevät hautautumaan liian syvälle.

Jälkikäteen Selby on kertonut kärsineensä masennuksesta usein myös menestysvuosiensa aikana. Julkinen avautuminen asiasta ja ammattiapuun turvautuminen vaikuttavat olleen isoja askeleita matkalla toipumiseen.

– Tiedän, että ihmiset menettävät rakkaita joka päivä, mutta en ole koskaan käsitellyt asiaa kunnolla ja päästänyt tunteitani ulos. Pidin sen sisälläni vuosikaudet, ja lopulta tilanne lähti käsistä, Selby sanoi viime kevään MM-kisoissa.

Tuo turnaus oli Selbyn ensimmäinen varovainen paluu ammattilaispeleihin dramaattisen tauon jälkeen. Nyt vuotta myöhemmin Selby todisti palanneensa totisesti aivan huipputasolleen: raivokas taistelu MM-finaalin viimeisessä jaksossa, jossa englantilainen kiri 10–16-takamatkalta vielä lukemiin 15–16, oli Selbyä parhaimmillaan.

Vaikka finaali päättyi lopulta tappioon, on Selby voittanut huomattavasti tärkeämmän taistelun. Hän pystyy jälleen nauttimaan elämästään vaimonsa Vikkin ja 8-vuotiaan tyttärensä Sofian kanssa.

Ikävä isää kohtaan ei hälvene, mutta Selbyn suhtautuminen asiaan on nykyään terveempi. Ehkä isän muisto on myös yksi niistä syistä, miksi loputtoman sitkeää taistelijaa ei voi ikinä laskea ulos ottelusta, on tilanne miten toivoton tahansa.

– Ajattelen häntä joka päivä. Vaikka siitä on 23 vuotta, tuntuu kuin se olisi tapahtunut eilen. Ei se helpotu, siihen on vain pakko tottua. Joskus olen pärjännyt asian kanssa hyvin ja joskus huonommin. Hän olisi halunnut minun jatkavan pelaamista. Minä yritän pöydällä kaikkeni, ja toivottavasti voin tehdä hänet ylpeäksi, Selby sanoi Mirrorin mukaan viime syksynä isänsä kuoleman vuosipäivänä.