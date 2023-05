Yllätysmestari Luca Brecelin juhlat venyivät aamuun asti – näin huiman palkkiosumman hän sai

Luca Brecel sai Sheffieldissä mainetta ja paksun tilipussin.

Belgialainen Luca Brecel, 28, nousi kertarysäyksellä snookerin puhutuimmaksi pelaajaksi voittamalla näyttävästi lajin maailmanmestaruuden Sheffieldissä.

Brecel ansaitsi mestaruudellaan palkintorahana 500 000 puntaa, mikä vastaa noin 568 000 euroa.

Myös hopeamitalisti Mark Selby, 39, teki mojovan tilin. Hän ansaitsi palkintorahaa MM-turnauksen kakkossijastaan 200 000 puntaa (n. 227 000 euroa), minkä lisäksi hän sai yhteensä 27 500 puntaa kisojen korkeimmasta lyöntisarjasta ja maksimibreikistä eli 147 pisteen rikkomisesta.

Independent kertoo, että nelinkertainen maailmanmestari Selby on ansainnut uransa aikana palkintorahaa 7,2 miljoonaa puntaa (n. 8,2 miljoonaa euroa). Brecelin uran palkintorahoiksi se kertoi 1,3 miljoonaa puntaa (n. 1,5 Me).

Alla twiitti juhlista. Yhteiskuvassa Luca Brecel ja Mark Selby, joka pyysi dj:tä soittamaan maailmanmestarin kunniaksi Queenin klassikon We Are The Champions”.

Kisojen jälkeisiin juhliin osallistui maanantaina paljon snookerväkeä. Juhliminen kesti Daily Starin mukaan aamuviiteen asti.

Juhlissa nähtiin myös vanhoja tähtiä. Esimerkiksi seitsenkertainen maailmanmestari Stephen Hendry halusi yhteiskuvan tuoreen mestarin kanssa.

– Tietää onnistuneensa, kun Stephen Hendry pyytää yhteiskuvaan, Brecel kirjoitti Instagramin tarinaosiossa julkaisemaansa kuvaan.

Brecel kertoi heti finaalin jälkeen, ettei aio harjoitella useaan viikkoon tai jopa kuukausiin.

– Tämä on ollut hullu viikko. Nyt ei harjoitella, pelkästään juhlitaan. Sen ei pitäisi olla laillista!