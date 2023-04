Emilia Soini, 27, kärsii vaikeista keuhko-oireista – sai voimaa yllättävästä paikasta: ”Se paskan lapioiminen on rankkaa”

Suomen squashtähti Emilia Soini löysi henkireiän lapsuutensa harrastuksesta.

Emilia Soini on Suomen ykköspelaaja keskiviikkona alkavissa joukkueiden EM-kotikisoissa.

Suomen squashtähti Emilia Soini on uinut syvissä vesissä.

Jo pitkään keuhko-oireista kärsinyt Soini, 27, sairasteli paljon viime syksynä ja alkuvuodesta. Hän on tällä kaudella joutunut jättämään useita kilpailuja väliin.

Kuukausien huili on ottanut ikiliikkujaa koville.

Henkireikä löytyi vanhasta harrastuksesta.

– Kysyin lääkäriltä, saanko tehdä tallitöitä tai ratsastaa. Hän sanoi, että joo, mutta ei mitään bodypumpia. Se on liian raskasta. Niin kauan saa jotain tehdä, kun sykkeet ei nouse, Soini sanoo.

Hän palasi tallille ja nautti tekemisen meiningistä.

– Pyörin paljon hevosten kanssa. Se auttoi minua, kun aloin taas treenata, että kuntoni ei ollut ihan nollassa. Olin pysynyt sillä tavalla aktiivisena, etten ollut vain maannut kaikkia päiviä kotona tekemättä mitään.

Nyt Soini tähdittää Suomen maajoukkuetta EM-joukkuekisoissa Helsingissä.

Soinin keuhko-oireet alkoivat jo 17-vuotiaana. Squashkentällä hän huomasi hengästyvänsä nopeasti, vaikka hänen piti kaiken järjen mukaan olla huippukunnossa. Keuhkoissa poltti.

Diagnoosin hän sai vasta seitsemän vuotta myöhemmin. Se oli vaikea obstruktio eli keuhkoahtaumatauti.

Emilia Soini on squashin maailmanrankingissa 48:s.

Kävi ilmi, että Soinin keuhkojen tilavuus on vain 3,3 litraa, kun normaalilla ihmisellä se on 4–6 litraa.

On suorastaan ihme, että hän on pystynyt urheilemaan niinkin korkealla tasolla, Suomen parhaana.

Tällä kaudella oireet iskivät harvinaisen kovalla voimalla. Soini oli syksyllä kaksi ja puoli kuukautta kipeänä.

– Oli sellainen outo yskä. Minulla yleensä kaikki flunssat menevät keuhkoihin huonojen keuhkojeni takia, hän sanoo.

Espoolainen pelasi joulukuussa joukkueiden MM-kisoissa Egyptissä, vaikka alla oli kuukauden tauko treeneistä.

– Omalla tavallaan se Egyptin lämpö jopa auttoi, että sain keuhkoja vähän auki siellä. Mutta aika pahat kisat oli pelata muiden maiden ykkösiä vastaan. Ei sekään helppoa ollut keuhkoilleni, Soini sanoo ja vähän nauraa parahtaa.

– Oli tuloksellisesti aika vaikea paikka.

” Minulla yleensä kaikki flunssat menevät keuhkoihin huonojen keuhkojeni takia.

Kun Soini tunsi tammikuussa olonsa kipeäksi, hän meni keuhkolääkäriin. Spirometriassa eli keuhkojen tilavuuden ja keuhkoputkien ilmavirtauksen tutkimuksissa selvisi, että Soinin keuhkot olivat tulehtuneet.

Hänellä oli keuhkoputkentulehduksen lisäksi myös poskiontelotulehdus.

– Sain kortisonikuurin, johon piti hakea erivapauslupa, koska se on dopingia periaatteessa, Soini kertoo.

– Lääkärikin sanoi, että ei kannata odottaa tälle kaudelle mitään maagisia tuloksia.

Sairastelunsa lomassa Soini kävi helmikuussa voittamassa Suomen mestaruuden, joka oli hänelle jo kahdeksas – ja viides putkeen.

Emilia Soini on squashin kahdeksankertainen Suomen mestari.

Sairastelujen takia Soinilta on jäänyt kansainvälisiä kisoja väliin, mikä on pudottanut hänet naisten maailmanrankingissa sijalle 48. Parhaimmillaan hän on ollut vuosi sitten 41:s. Nyt Soini sanoo kuitenkin olevansa täydessä kunnossa, kun joukkueiden EM-kotikisat alkavat.

Suomen naisten ja miesten maajoukkueet pelaavat kaikki ottelunsa Pasilassa, kauppakeskus Triplaan pystytetyllä pääkentällä.

Kisat kestävät keskiviikosta lauantaihin.

– Eniten odotan itse tapahtumaa. Vaikka olen pelannut EM-kisoissa, ei meillä ole ollut Suomessa tällaisia kisoja, Soini sanoo.

Hän muistelee pelanneensa joskus lasikentällä mikkeliläisessä ostoskeskuksessa, mutta Pasilassa kaikki on suurempaa.

Suomen naisten tavoite on pysyä ykkössarjassa.

– Tavoitteena olisi voittaa nelisen matsia, Soini asettelee omaa tähtäintään.

– Ja joukkueelle se, että yritetään oikeasti pysyä ykkösdivarissa.

Soini on ollut suomalaisen squashin soihdunkantaja jo vuosien ajan. Rooli on ollut rankka, kun hän on kiertänyt yksin maailmalla.

Uran jatko on auki.

– Se on vaikea kysymys, Soini tuumaa.

– Kun on vaikeuksia terveydellisesti, ne vaikuttavat paljon peli-iloon ja siihen, että en vain pysty tekemään välttämättä mitään, hän sanoo ja vähän herkistyy.

Voimattomuus ja pakkolepo ovat olleet vaikeita paikkoja. Kun lääkäri lähetti Soinin kymmenen päivän sairauslomalle, se tuntui oudolta.

– Tuli käsky, että ei saa tehdä mitään. Sitten yhtäkkiä alkoi ahdistaa se, kun ei saa tehdä.

Keuhko-oireet varjostavat espoolaisen Emilia Soinin squashuraa.

Hevostalli on ollut henkireikä. Soini oli lapsena heppatyttö, mutta hän joutui luopumaan rakkaasta harrastuksestaan squashin takia.

– Se on aina jäänyt vähän vaivaamaan minua, Soini myöntää.

Nyt hän on palannut vanhan mielipuuhansa pariin.

– Melkein voisin väittää, että olen viettänyt tällä kaudella viikosta enemmän aikaa tallilla kuin hallilla.

Soini puhuu hevosista lämpimään sävyyn.

– Koen, että heppailu on auttanut minua tosi paljon henkisesti. Ja myös fyysisesti, kun tulee puuhailtua. Tuntuu, että kössikentälläkin kunto on parantunut sen myötä. Ken uskoo tai ei usko, mutta oikeasti tallityöt, se paskan lapioiminen, on rankkaa! Soini naurahtaa.

– Se painaa ihan jumalattomasti.

” Melkein voisin väittää, että olen viettänyt tällä kaudella viikosta enemmän aikaa tallilla kuin hallilla.

Squashissa tie on suomalaisille kapea. Squash ei ole olympialaji, mikä sekin kaventaa mahdollisuuksia.

Soini sanoo, että hänellä on yhä motivaatiota harjoitella ja pelata squashia. Mutta hän innostuu puhuessaan ratsastuksesta.

– Siinä olisi pitkäkestoisempi ura. Ei sillä, että yrittäisin mihinkään olympialaisiin ratsastuksessa, hän sanoo.

– Tai no. On siellä vissiin yli viisikymppisiäkin olympialaisissa.