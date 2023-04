Simone Biles meni naimisiin – julkaisi onnea hehkuvia kuvia puolisonsa kanssa

Simone Biles ja Jonathan Owens saivat toisensa.

Telinevoimistelun supertähti Simone Biles on mennyt naimisiin.

Biles, 26, ja hänen mielitiettynsä Jonathan Owens, 26, kertoivat ilouutisesta lauantaina sosiaalisen median kanavillaan.

Biles on peräti 32-kertainen arvokisamitalisti. Hän on voittanut neljä olympiakultaa. Owens puolestaan on Houston Texansin NFL-pelaaja, joka taklasi vastustajia 125 kertaa viime kaudella.

Molemmat heistä julkaisivat kuvia häistä sosiaalisessa mediassa.

– Tahdon. Virallisesti Owens, nimensä myös somekanavillaan päivittänyt voimistelija viestitti kahden valkoisen sydänsymbolin ja kuvien kera.

Bilesin Instagramissa julkaisemista kuvista nuorta onnea tulvillaan oleva otos sai vajaassa vuorokaudessa yli 1,8 miljoonaa tykkäystä.

Morsian julkaisi kuvamateriaalia myös Twitterissä.

Owens kirjoitti omaan julkaisuunsa, jota hän tehosti yhdellä punaisella sydän- ja yhdellä sormussymbolilla, näin:

– Ikuisesti minun.

Aihetunnisteiksi Owens kirjoitti englanniksi #seonvirallista #Owensit

People-lehden mukaan urheilijapari tapasi toisensa Raya-deittisovelluksen kautta maaliskuussa 2020. Bilesin kerrotaan olleen aloitteentekijä.

Kyyhkyläiset kertoivat julkisuuteen syksyllä 2020, että he seurustelevat. He menivät kihloihin ystävänpäivänä 14. helmikuuta vuonna 2023. Owens järjesti tuolloin yllätyskosinnan.

Biles on ollut julkisuudessa paitsi urheilusaavutustensa myös järkyttävän kohun takia.

Lajinsa supertähti on yksi huippuvoimistelijoista, jotka ovat kertoneet kammokokemuksistaan hirviölääkäri Larry Nassarin kynsissä.

Biles ja muut amerikkalaishuiput ovat kertoneet, että Yhdysvaltain entinen voimistelumaajoukkueen lääkäri Nassar käytti heitä seksuaalisesti hyväkseen vuosina 1997–2006.

Nassar tuomittiin vuonna 2018 satojen nuorten naisvoimistelijoiden seksuaalisesta hyväksikäytöstä yli sadan vuoden vankeusrangaistukseen. Sen lisäksi hän istuu 60 vuoden vankeustuomiota lapsipornosta.

Biles kohautti jättämällä Tokion olympialaiset kesken vuonna 2021. Hän kärsi kisojen aikana mentaalipuolen ongelmista ja liikekammosta.

Nainen kertoi myöhemmin, että Nassarin hirmutekojen tuleminen yleiseeen tietoon ja siitä seurannut julkisuusmylly vaikuttivat häneen negatiivisesti.