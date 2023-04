Antti Pihlakoski jatkaa huippupestissä – ”On hienoa saada luottamusta”

Pihlakoski aloittaa EA:n hallituksessa jo viidennen nelivuotiskautensa.

Euroopan yleisurheiluliiton (EA) hallituksessa nähdään suomalaisväriä myös jatkossa, kun Antti Pihlakoski valittiin luottamustehtävään jo viidennelle nelivuotiskaudelleen.

– On hienoa saada luottamusta työlle eurooppalaisenkin yleisurheilun eteen. EA:lla ja eurooppalaisella yleisurheilulla on mennyt viime aikoina hyvin. Münchenin EM-kisat olivat suuri menestys ja EA:n talous on hyvällä tolalla, Pihlakoski kommentoi Suomen Urheiluliiton (SUL) tiedotteessa.

– Seuraavat isot kisat ovat Espoossa heinäkuussa järjestettävät alle 23-vuotiaiden EM-kilpailut, joissa on mukana monta Eugenen MM-kisojen ja Münchenin mitalistia.

Pihlakoski, 61, on pitkän linjan urheilutoimija, jolla on ollut lukuisia luottamustehtäviä Euroopan yleisurheiluliiton lisäksi Kansainvälisessä yleisurheiluliitossa (WA).

Pihlakoski toimi myös Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana 2006–2012 ja toimitusjohtajana 1992–2002.

Yleisurheilun eurooppalaisen kattojärjestön kongressissa Belgradissa tehtiin lauantaina historiaa, sillä EA:lla ensimmäistä kertaa kaksi naista varapuheenjohtajana.

Puheenjohtajana jatkaa bulgarialainen Dobromir Karamarinov. Varapuheenjohtajina jatkavat Cherry Alexander Britanniasta, Jean Gracia Ranskasta ja Karin Grute Movin Ruotsista.

EA edellyttää nykyisin säännöissään, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtäviin on valittava kaksi miestä ja kaksi naista. Hallituksessa on oltava vähintään viisi miestä ja viisi naista.

Lauantain henkilövalinnat ovat voimassa nelivuotiskauden 2023–2027.