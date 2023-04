No nyt jysähti! Snookerin MM-kisoissa maaginen suoritus

Kyren Wilson onnistui täydellisessä lyöntivuorossa avauskierroksen ottelunsa viidennessä erässä.

Englantilaispelaaja Kyren Wilson villitsi snookerin MM-kisoissa Sheffieldissä yleisöä tekemällä uransa neljännen maksimibreikin.

Wilson teki täydellisen breikkinsä avauskierroksen ottelussaan Walesin Ryan Dayta vastaan. 147-pisteinen sarja ei syntynyt aivan vaivattomasti, vaan Wilson joutui matkalla tekemään useita hankalia pussituksia ja päällevetoja.

Vaikka maksimibreikit ovat yleistyneet snookerin ammattilaiskiertueella 2000-luvulla kovaa vauhtia, ovat ne MM-kisoissa yhä harvinaista herkkua. Wilson on vasta yhdeksäs pelaaja, joka on onnistunut 147 pisteen sarjassa legendaarisen Cruciblen näyttämöllä. Yhteensä maksimibreikkejä on Cruciblessa nähty nyt 13.

Wilson tienaa suorituksestaan 40­000 punnan eli noin 45­000 euron bonuspalkinnon, ja tarraa sen lisäksi kiinni 15­000 punnan eli noin 17­000 euron palkintoon, joka jaetaan turnauksen korkeimmasta lyöntisarjasta. Jos joku toinenkin pelaaja pystyy MM-kisojen aikana maksimibreikkiin, tämä potti jaetaan.

Kerran urallaan MM-finaalissa pelannut Wilson johtaa Dayta avausjakson jälkeen lukemin 6–3. Ottelu pelataan loppuun keskiviikkoiltana.