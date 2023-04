”Olin kipeänä ihan koko ajan” – Edellisen saapumiserän urheilija kertoo mikä Lauri Markkasta odottaa

Autourheilija William Alatalo palveli Urheilukoulussa Lauri Markkasta edeltäneessä saapumiserässä. Alatalon suurimmat ongelmat armeijassa liittyivät terveyteen.

Urheilukoulun edellisessä saapumiserässä palvellut ja maaliskuun lopussa kotiutunut autourheilija William Alatalo tietää, mikä koripalloliiga NBA:n suomalaistähti Lauri Markkasta odottaa Santahaminassa.

Markkanen ja muut alokkaat syventyvät sotilaan taitoihin nopeassa tahdissa. Varusmiespalveluksen ensimmäiset päivät ovat täynnä sotilaskoulutusta.

– Varsinkin alkuun oli aika paljon tehtävää koko ajan. Silloin oli tarkoitus olla Urheilukoululla ja käydä asiat läpi niin, ettei rästiin jää paljon hommia, Alatalo kuvailee.

– Metsäleirit ovat aika lailla samoja kuin normiyksikössäkin. Ne ovat aivan yhtä vaikeat, ja meidän pitää olla paikalla melkein yhtä paljon. Niistä ei pääse helpolla pois.

Leirielämää Alatalo pitää kohtuullisen rankkana.

– Ei se nyt toki urheilijalle tunnu niin pahalta.

” ”Varsinkin alkuun oli aika paljon tehtävää koko ajan.”

Markkanen saapui Suomeen Utah Jazzin kauden päätyttyä runkosarjaan. Alatalo oli vastaavassa tilanteessa: kisakausi loppui syyskuussa ja armeija alkoi lokakuussa.

– Se meni sopivasti, ja kun itsellä alkaa ajamiset oikeastaan maaliskuussa, niin armeija ei sinänsä kauden aikana paljon häirinnyt, hän kertoo.

Ja kun päivärytmi asettuu lopulta uomiinsa, on urheilukoululaisilla aikaa myös harjoitteluun.

– Puolet päivästä, aamukasista kahteentoista oli aikaa treenata. Kahdestatoista iltaviiteen tai iltakuuteen oli sotilaskoulutuksesta, jonka määrä väheni aika paljon kasarmilla. Sitä taas paikattiin näillä metsäleireillä.

Lue lisää: Kuvat ja video: Alokas Lauri Markkanen astui palvelukseen – tämä häntä odotti Santahaminassa

Lue lisää: Armeijan aloittanut Lauri Markkanen sai etukäteen lupauksen presidentiltä – näin NBA-tähti kommentoi

Keskiviikkona 21 vuotta täyttävän Alatalon suurimmat ongelmat armeijassa liittyivät terveyteen.

– Olin kipeänä ihan koko ajan: olin kuuden kuukauden aikana kolme tai neljä kuukautta kipeänä. En oikein ollut terveenä siellä missään vaiheessa, hän sanoo.

” ”En oikein ollut terveenä siellä missään vaiheessa.”

William Alatalo Jenzer Motorsportin F3-auton ratissa marraskuussa 2021 Valencian radalla.

Alatalo kertoo oireiden näkyneen läpi palveluksen.

– Joka aamu kun heräsi, niin tuntui, että siellä on jotain sisäilmaongelmaa, kun happi ei kulje. Se oli itsellä se isoin ongelma ja tuntui, ettei jaksa tehdä mitään, kun on kipeänä koko ajan, hän sanoo.

– Ei minulla sinänsä muuten ollut mitään isompia ongelmia. Oikeastaan hoidin hommani aika hyvin siellä ja sain tyytyväisenä lähteä puolen vuoden jälkeen.

Lue lisää: Lauri Markkasen varusmiespalveluksesta kohistaan Yhdysvalloissa – ihmisiltä hämmentävä toive

Lue lisää: Everstiluutnantti varoittaa Lauri Markkasta yhdestä asiasta: ”Monelle tulee yllätyksenä”

Urheilukoulun varusmiehet luovivat palvelusaikansa läpi henkilökohtaisen valmennussuunnitelman avulla – ainakin paperilla. Käytännössä armeija-aika ei kuitenkaan sujunut aivan Alatalon odotusten mukaan.

– Fyysisen treenaamisen noudattaminen oli aika kaukana siitä, mitä oletin pystyväni tekemään. Mutta kun oli kipeänä koko ajan, ei siinä oikein hyötyä ole tehdäkään, hän sanoo.

Fyysistä treeniä Alatalo teki neljäsosan tai korkeintaan kolmasosan normaalista. Kevyt punttitreeni ei oikein nosta sykettä, eikä tehoharjoittelu onnistu puolikuntoisena.

” ”Tuntui, että siellä on jotain sisäilmaongelmaa, kun happi ei kulje.”

William Alatalo kilpaili kaudella 2021 Formula Regional European Championship -sarjassa. Kuvassa Alatalo johtaa joukkoa Monacon legendaarisella katuradalla.

Reservin auringon häikäisystä muutaman viikon nauttinut Alatalo kokee onnekseen mentaalisen puolen tärkeyden. Hän piti virettään yllä simulaattorilla harjoitellen.

– Minulle se pelkkä fyysinen kunto ei ole niin ratkaisevaa kuin vaikka jossain yleisurheilulajeissa. Fyysinen treenaaminen oli aika vähissä, ja kuntokin. Tuntui, ettei happea saa kun käveli portaat ylös.

Keihäänheittäjä Janne Läspä kritisoi tammikuussa varusmiespalveluksensa olosuhteita.

Lue lisää: Keihään suurlupauksen armeijapuheista nousi jättimäinen kohu – nyt Janne Läspä vastaa murskakritiikkiin

Lue lisää: Suurlupauksen mitta tuli täyteen armeijassa – lataa täyslaidallisen: ”On tämä semmoinen paikka, saatana”

Lue lisää: Keihäänheittäjä Janne Läspä, 21, lyttäsi varusmiespalvelusta – formulalupaus latasi nyt oman kantansa: ”Totuus on...”

Lue lisää: Suurlupaus haukkui armeijan leikkikouluksi – nyt puhuu Seppo Räty

Samassa saapumiserässä Kaartin jääkärirykmentissä palvellut Alatalo työnsi itsekin lusikkansa samaan soppaan tuoreeltaan Twitterissä.

Alatalon mukaan Läspä kertoi asiansa rajusti, mutta totta puhuen. Alatalo kertoi sairasteluistaan ja oli sitä mieltä, että urheilujoukoista on haittaa urheilu-uralle.

– En saanut mitään palautetta armeijalta, enkä mielestäni sanonut oikein rajusti. Läspä sanoi vähän rajummin ja minä tulin vähän niin kuin perässä mukana, mutta ei siitä mitään sanottu. Kyllä he kohtelevat kaikkia aivan yhtä hyvin, Alatalo sanoo nyt.

– Minä nyt muutenkin twiittailen vähän mitä itse haluan, enkä ole seuraamuksia yleensä paljon miettinyt.

Lue lisää: Kommentti: Janne Läspä, 21, haukkui armeijan ”leikkikouluksi” ja sai kurat niskaansa – mutta hän oli täysin oikeassa

” ”Kyllä he kohtelevat kaikkia aivan yhtä hyvin.”

Suomen värit koristivat William Alatalon menopeliä vuonna 2019. Hän kilpaili tuolla kaudella Italian F4-sarjassa ja Kansainvälisen autoliiton (FIA) Motorsport Games -kilpailussa.

Tutustumista muiden lajien huippu-urheilijoihin Alatalo pitää hyvänä asiana. Armeija toi hyviä kavereita, poiki keskusteluja ja monipuolisti harjoittelua.

– Välillä tein samanlaista treeniäkin kuin jonkun toisen lajin urheilijat. Autourheilijana on hyvä tehdä kaikenlaista monipuolista, kun tämä on sen verran monipuolinen lajikin.

– Opin aika paljon ja samassa tuvassakin oli melkein kymmenen eri lajin urheilijoita. Se on iso rikkaus, eikä minulla ole mitään muuta kuin positiivista sanottavaa, hän jatkaa.

Alatalo kertoi tammikuussa Twitterissä, ettei löytänyt tarpeeksi rahaa F3-sarjassa kilpailemiseen ja lisäsi formula ykkösten olevan enää pelkkä unelma. Nyt hän sanoo tavoitteensa olevan Le Mans Prototypen eli LMP:n luokan rata-autoissa.

– Tarkoitus on ajaa testejä ja kisoja LMP2:lla. Kaikki on vähän auki. Oikeastaan ne testit ovat melkein satavarmaa, mutta ajanko kisaa, ei ole vielä selkeää, Alatalo kertoo.

– Yritän löytää siihen budjettia ja hyvän tiimin. Siitä seuraava luokka on kuitenkin hypercar eli LMP1, ja kun sinne joskus pääsee, on periaatteessa ammattilainen autourheilussa. Se on pitkän tähtäimen tavoite.