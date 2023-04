Nyt pamahti järisyttävä sopimus – viisi vuotta, 233 miljoonaa

Jalen Hurtsista tulee entistä rikkaampi.

Pelinrakentaja Jalen Hurtsista tuli NFL:n historian suuripalkkaisin pelaaja. Philadelphia Eagles ja amerikkalaisen jalkapallon supertähti tekivät viiden vuoden ja 255 miljoonan dollarin (233 miljoonaa euroa) arvoisen jatkosopimuksen, NFL:n verkkosivuilla kerrotaan.

24-vuotias Hurts tienaa siis jatkossa 51 miljoonaa dollaria vuodessa. Lisäksi sopimus sisältää bonuspykäliä, jotka voivat nostaa kausipalkan jopa 54 miljoonaan.

Uusi sopimus alkaa vasta kaudesta 2024, mutta Hurts saa palkankorotuksen myös tälle vuodelle. Uusi kausi alkaa syksyllä.

Megadiilin neuvotteli Nicole Lynn. NFL:n mukaan kukaan toinen naispuolinen agentti ei ole neuvotellut koskaan yhtä isoa sopimusta urheilijalleen.

Eaglesille historiallista on myös se, että sopimukseen on kirjattu siirtokielto.

NFL:n historiassa on tehty vain yksi kokonaissummaltaan suurempi sopimus. Patrick Mahomesin ja Kansas Cityn välinen 10 vuoden diili on arvoltaan 450 miljoona dollaria (412 miljoonaa euroa), mutta Mahomesin vuosipalkka on Hurtsia pienempi.

Mahomes ja Hurts kohtasivat helmikuussa Super Bowlissa. Mahomes voitti tittelin toista kertaa urallaan. Hurtsilta kruunu vielä puuttuu.