Riikka Pakarinen latasi suorat sanat rahankäytöstä liikunnassa ja urheilussa: ”Ripotellaan laajasti ja tehottomasti”

Suomen Urheiluliiton (SUL) liittovaltuusto valitsi lauantaina Helsingissä Riikka Pakarisen liiton puheenjohtajaksi ilman vastaehdokkaita.

Pakarinen on toiminut vt. puheenjohtajana jo viime joulukuusta lähtien eli sen jälkeen, kun Sami Itani oli väistynyt puheenjohtajan paikalta.

Pakarinen haluaa muutoksen urheilun rahoitukseen.

– Tällä hetkellä valtion liikunnan ja urheilun rahat ripotellaan laajalti ja tehottomasti. Rahanjaossa tulisi keskittyä selkeästi muutamaan painopistealueeseen, kuten muuallakin Pohjoismaissa. Haluaisin nähdä, että liikunnan ja urheilun valtion rahoitus keskittyisi jatkossa esimerkiksi kahteen painopisteeseen: seuroihin ja seuratoiminnan kehittämiseen sekä huipun tuntumassa olevien nuorten tukemiseen, Pakarinen sanoi SUL:n nettisivujen mukaan.

Pakarisen mukaan venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluun aika kilpakentille ei ole vielä.

– Suomen Urheiluliiton kanta on ollut koko ajan kristallinkirkas. Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat tulee sulkea kansainvälisistä kilpailuista, kunnes Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota Ukrainassa on ohi, Pakarinen sanoi.

– Kyse on valtiorahoitteisesta huippu-urheilusta. Urheilijat, olivat he maansa lipun alla tai eivät, tarjoaisivat kansainvälisissä kilpailuissa propagandanäyttämön Vladimir Putinille. Tämä on vastoin urheilun arvoja. Kansainvälisen olympiakomitean on tässä kohtaa oltava yksiselitteisen tiukka, tai sen uskottavuus on mennyttä.

Pakarinen kertoi painottavansa puheenjohtajana liiton taloutta, seuratoiminnan kehittämistä, huippu-urheilumenestystä, yhteistyön avaamista suurten lajien kuten jalkapallon ja jääkiekon kanssa sekä yleisurheilun strategiatyön käynnistämistä.

Pakarinen on ensimmäinen nainen SUL:n puheenjohtajana. Hän on kuulunut SUL:n hallitukseen neljä vuotta, joista kolme hän on ollut varapuheenjohtajana.

Pakarinen on Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja, keskustapuolueen varapuheenjohtaja ja Espoon kaupunginvaltuutettu. Pakarinen oli ehdolla eduskuntaan tämän kevään vaaleissa, mutta ei tullut valituksi.

– En hae jatkoa keskustan varapuheenjohtajana. Työ Espoon kaupunginvaltuustossa sen sijaan jatkuu, Pakarinen ilmoitti.

