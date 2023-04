Atlantin yli soutanut Jari Saario arvioi henkisen puolen vahvistuneen entisestään rankan urakan aikana.

Jari Saariolle meri on tuttu elementti.

Palomies Jari Saario on muuttunut mies. Sisäisesti ja ulkoisesti. Yli kaksi kuukautta Atlantin yli soutaessa kasvanut parta on poissa, ja tukkakin on yhtä siistissä kunnossa kuin ennen hurjaan urakkaan lähtemistä.

Saario kävelee suu leveässä hymyssä Helsingin Lauttasaaressa kohti kotinsa lähellä sijaitsevaa uimarantaa. Hymyyn on monta syytä.

Yksi on pitkään ärsyttäneen parran lähtö, toinen on uuden soutu-urakan varmistuminen.

Saario souti reilussa kahdessa kuukaudessa Gran Canarialta Antigualle noin 5 350 kilometrin matkan. Urakka olisi optimaalisissa olosuhteissakin hurja, mutta Saariolla oman mausteen – vahvan ja kitkerän – reissulle antoivat ongelmat, joita riitti alusta loppuun.

Saario pääsi perille viime viikon tiistaiaamuna Suomen aikaa, ja viikkoa myöhemmin jalkojen alla oli taas kotimaa. Reilun parin kuukauden ajan.

Ensimmäinen yö omassa sängyssä maistui yllättävänkin hyvin. Oli pienestä kiinni, että parturi olisi jäänyt väliin.

– Menin kahdeksalta nukkumaan, ja aamupäivällä kello 11 töissä ollut vaimo herätti käyttämällä iPadin ”etsi iPad -toimintoa”. Olisin nukkunut vielä varmaan vaikka kuinka pitkään, Saario kertoo ihmetellen.

Lihakset ovat jo palautuneet varsin hyvin rankasta urakasta, mutta hermosto ei. Saario kuvailee kävelyn edelleen olevan hieman huteraa, ja kiven päällä kuvaajalle poseeraaminen vaatii välillä tasapainon etsimistä.

Saario riisui kengät ja sukat ja kiipesi kivelle kuvausta varten.

Seisominen on edelleen ajoittain hieman epävakaata pitkän merellä olon jälkeen.

Muuten fyysiset jäljet ovat lopulta varsin vähäiset.

Paino putosi reissun aikana 13 kiloa, mutta muutama kilo on jo tullut takaisin. Vasemman käden keskisormi on jatkuvasti koukussa: se ei taivu eikä suoristu. Käynti lääkärissä on edessä, vaikka sormi Saarion mukaan onkin ”täydellinen soutamiseen”.

Vasen keskisormi ei suoristu tai koukistu.

Saario lähti urakkaan ajatuksenaan soutaa ensimmäisenä edestakaisin Atlantin yli. Suorituksen historiallisuudesta hänet vakuuttivat Charlie Pitcher ja Lasse Hansen, jotka ovat kokeneita soutajia.

Hieman ennen Antigualle pääsyä Saariolle selvisi, että temppu olikin tehty aiemmin. Tieto veti maton alta, eikä perille pääseminen tuntunutkaan odotetun hienolta.

Nyt Saario on keksinyt New Yorkista Lontooseen soutamisen tilalle uuden haasteen.

– Soudan Kanadan Newfoundlandista Helsinkiin. Lähtö on 24. kesäkuuta.

Matkaa tulee noin 7 000 kilometriä, ja aikaa mennee kolmisen kuukautta. Saario yrittää selvitä ilman välipysähdystä, mutta matkan luonne asettaa omat haasteensa.

– En tiedä, riittääkö ruoka, mutta yritän ladata veneen niin täyteen kuin mahdollista. Tarvitsen paljon enemmän vaatetta mukaan kuin eteläisellä reitillä.

Saariolla on siis reilut kaksi kuukautta aikaa valmistautua urakkaan, jota hän kuvailee haastattelun aikana ”ankeaksi”, ”siistiksi” ja ”mielenkiintoiseksi”.

Kalenterissa on fyysistä ja henkistä treeniä sekä budjetin kasaamista.

Parin viikon päästä vuorossa on visiitti Lontooseen, jonne Saarion vene on matkalla korjattavaksi. Etenkin sähköongelmat aiheuttivat jatkuvasti murheita Atlantilla.

Saariolla varsin vähän hyvää sanottavaa Rannochin tekemästä yli 100 000 euron veneestä. Tai ei oikeastaan yhtään.

– Vene on ollut hirveä pettymys, ihan painajaismainen. Soutaminen Atlantin yli ei vielä ole saavutus, mutta jos on tehnyt sen R10:llä, joka mulla on, niin silloin olet elänyt painajaista.

Saarion mukaan vene on liian kevyt ja pieni, huonosti hallittavissa eikä silti nopeampi kuin isompi vene. Kajuutassa ei mahdu istumaan, tilat ovat liian ahtaat, eikä varusteita saa mihinkään kuivumaan. Tilaa ei ole.

– Nyt pitäisi lähteä Pohjois-Atlantille sillä, mikä on ihan pimeä ajatus, mutta aion silti tehdä sen. Tulee kyllä erikoisreissujen erikoisreissu.

Saario sanoo, että menomatka oli vaikeuksista huolimatta tietyllä tapaa vain valmistautumista johonkin isompaan haasteeseen. Päivien rutiiniin tottui, ja vasta viimeinen todella rankka vastatuuliosuus ja sen selättäminen ”sytytti”.

– Uskon, että pohjoisen puolella joutuu oikeasti taistelemaan, ja se tekee reissusta siistin.

Saarion pääseminen Antigualle oli uhattuna miehestä riippumattomista syistä, ja nyt hän avautuu myös taustajoukkojensa toiminnasta. Tanskalainen Hansen ohjasi soutajan liian kauas etelään.

Saario kyseenalaisti ohjeita ja sääennusteita, mutta joutui luottamaan ohjeisiin. Seuraavalle reissulle ”kartanlukija” ja säämies vaihtuu.

– Otan varmaan sääpalvelun Charlielta. Ei tarvitse epäillä häntä sekuntiakaan.

Kokemus Atlantin yli soutamisesta on tuonut Saariolle itsevarmuutta tehdä itse kaikki päätökset. Ennen urakkaa hän joutui luottamaan kokeneempien sanaan, mikä tarkoitti muun muassa vähäistä unta.

Yksi syy univaikeuksiin oli nimittäin se, että Hansen oli ottanut Saarion kuulosuojaimet pois sanoen niitä turhiksi. Veneen kylkeen lyövien aaltojen ääni oli kuitenkin niin kova, että suojaimille olisi ollut käyttöä. Pohjois-Atlantilla ne ovat mukana.

– Nyt en enää kuuntele ketään, vaan teen niin kuin itse haluan.

Saario myöntää, että seikkailu olisi voinut mennä aika paljon helpomminkin. Toistuvat vaikeudet ja niiden voittaminen ovat olleet leimallinen osa pitkää projektia.

Saario piti jo ennen urakkaan lähtemistä henkistä puolta yhtenä suurimmista vahvuuksistaan. Nyt hän arvioi korvien välin vahvistuneen entisestään.

– Uskon, että olen aika paljonkin eri ihminen. Vaikka olikin tuollainen treenimatka, niin onhan se aikamoinen kokemus kuitenkin.

– Ihan älyttömän paljon tullut tasapainoa, näkemystä ja suhteellisuudentajua.