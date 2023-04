Oletko aina syönyt sushia täysin väärin? Kai Meriluoto, 20, paljastaa nyt ”sisäpiirin” niksin

Kai Meriluoto on uuden ajan urheilijatähti, joka ei käytä päihteitä ja turvaa uskoon. Hän tukee uskovaisia pelikavereitaan huonoilla hetkillä, ja sanoo heidän aikansa koittavan.

Uuden ajan urheilutähti ei mokaa eikä dokaa. Yhä useampi nuori kieltäytyy tutkimusten mukaan alkoholista kokonaan, ja ilmiö tulee esiin myös urheilussa.

NHL-tähti Patrik Laineen absolutismia on ihmetelty Pohjois-Amerikassa, ja myös NBA-tähti Lauri Markkanen kuuluu niihin urheilijoihin, jotka eivät ole koskaan koskeneet alkoholiin. Myös hiihtotähti Krista Pärmäkoski ja salibandymaajoukkueen pelaaja Ville Lastikka ovat absolutisteja.

HJK:n Veikkausliiga-joukkueen hyökkääjä Kai Meriluoto, 20, on esimerkki tällä vuosituhannella syntyneestä, z-sukupolven edustajasta, joka kieltäytyy alkoholista.

– En ole ikinä juonut alkoholia, Kai Meriluoto sanoo.

Meriluodon isä osti pojan 18-vuotissyntymäpäiville punaviinipullon, jonka nimi oli Kai. Kahdeksankymmentä euroa maksava viini jäi pojalta juomatta. Kai Meriluoto sanoi isälleen, ettei halua viiniä. Lopulta hän maistoi vähän kielenkärjellään viiniä.

– Käytännössä en ole juonut koskaan alkoholia enkä varmaan juokaan. Ei minulla ole halua tai kiinnostusta.

– En ole nähnyt siitä mitään hyötyä tai iloa. Päätin, että en juo ikinä.

Meriluoto kertoo, ettei ole oikeastaan koskaan käynyt bileissä tai tykännyt osallistua sellaisiin. Joukkueen yhteisissä illanvietoissa hän on ollut mukana.

– Tykkään olla rennosti joukkueen kanssa. Mutta ajattelen, että siihen ei tarvita alkoholia tai päihteitä. Minulla on luonnollista energiaa. Pystyn pitämään hauskaa ilman mitään [päihteitä].

Meriluoto on päätynyt tekemään elämässään paljon asioita eri tavalla kuin muut. Jos hän olisi seurannut isän puoleisen suvun perinteitä, olisi hänestäkin ehkä voinut tullut diplomi-insinööri. Mutta sen sijaan hänestä tuli sukunsa ensimmäinen ammattiurheilija, joka puhuu sujuvasti kolmea kieltä.

Meriluodon vanhemmat tapasivat Yhdysvalloissa opiskellessaan Wisconsinin Beloitissa vuonna 1989. Kymmenen vuotta myöhemmin perheeseen syntyi ensimmäinen lapsi Aki ja kolme vuotta myöhemmin Kai. Suomalainen isä ja japanilainen äiti valitsivat nimet, jotka olisivat sekä suomalaiset että japanilaiset. Aki tarkoittaa syksyä ja Kai merta.

Isän työn takia perhe asui aluksi Kauttualla, ja Kai syntyi Porissa. Vuosi Kain syntymän jälkeen isä siirtyi kuituvalmistaja Ahlströmin emoyhtiön palvelukseen, ja työ vei perheen Etelä-Ranskaan Viennen pikkukaupunkiin. Sieltä ovat Kai Meriluodon elämän ensimmäiset muistikuvat.

Ranska oli ensimmäinen kieli, jota hän puhui. Hän oli veljensä kanssa päiväkodissa, ja veljekset puhuivat keskenään enemmän ranskaa kuin Suomea.

Ranskasta hän muistaa kotipihan ja autotallin oven, joka toimi maalina. Veljekset olivat vuorotellen maalilla vahtina ja laukomassa palloja maaliin. Siitä alkoi intohimo jalkapalloa kohtaan. Isoveli liittyi joukkueeseen Ranskassa, Kai 5-vuotiaana Suomessa Kirkkonummella.

– Veli on syy, miksi olen tällä tasolla jalkapallossa. Olimme erittäin kilpailuhenkisiä veljinä. Yritin aina olla häntä parempi. Ei niin oikeastaan koskaan tapahtunut silloin, koska hän oli minua vanhempi. Mutta kilpailu kehitti minua.

Meriluoto pelasi Kyrkslätt IF:ssä kymmenvuotiaaksi asti, kunnes perhe muutti isän työn takia Kiinaan Shanghaihin. Veljekset pääsivät jälleen ranskankieliseen ympäristöön, sillä he opiskelivat ranskalaisessa koulussa. Koulun jalkapallojoukkueessa oli pelaajia ympäri maailmaa.

Meriluodon mukaan jalkapallon kannalta aika Kiinassa oli hankalaa, kun elämässä oli kaikkea muuta kivaa. Harrastukseen panostamista vaikeutti myös se, että harjoituksia oli vähemmän kuin Suomessa ja niihin oli pitkät matkat.

Isä Mikko Meriluoto mietti silloin, että loppuisiko poikien jalkapalloharrastus Kiinassa. Hän pestasi pojilleen yksityisvalmentajaksi kamerunilaisen jalkapalloilijan Didier Njewelin, joka veti pojille viikonloppuisin harjoituksia usein yleisurheilukentällä. Ne olivat enimmäkseen fyysisten ominaisuuksien kehittämistä.

Kiinassakin perhe piti kiinni kahdesta kulttuurista. Kodissa näkyi suomalaisuus ja juhlapyhiä vietettiin suomalaisittain. Japanilaisuus näkyi tavoissa, joita äiti opetti pojilleen. Meriluodon äiti Tomomi Mitsuhashi-Meriluoto on kotoisin Hakodaten kaupungista Hokkaidon saarelta. Japanissa perhe on käynyt parin tai muutaman vuoden välein tapaamassa sukulaisia.

” ”Vanhempien ihmisten kunnioittaminen on iso juttu Japanissa, ja ylipäätään ihmisten kunnioittaminen.”

Japanilaisuudesta ei voi erehtyä, kun Meriluoto asettelee ravintolassa pöydälle lautaset, soijakupit ja syömäpuikot tarkasti vierekkäin kuppien päälle.

– Tuli nyt mieleen, kun syömme sushia, että riisiä syödessä ei yksikään riisinjyvä saanut jäädä syömättä. Sitä mummini opetti äidilleni ja meillekin. On sellainen sanonta, että jokaisesta syömättä jääneestä riisinjyvästä puhkeaa yksi silmä.

Meriluoto tarttuu puikoilla sushipalaan, kääntää sitten ranteensa kämmenpuoli ylöspäin ja kastaa sushipalan kalapuoli edellä soijaan.

– Sushia syödessä riisiä ei saisi dipata soijaan. Japanilainen mummini tekee niin, että hän ottaa kalapalan irralleen riisistä, kastaa sen soijaan ja nostaa takaisin riisin päälle.

Mikko Meriluodon mukaan pojassa näkyy vuosi vuodelta enemmän japanilaisuus. Hän kertoo poikansa harkitsevan nimensä muuttamista siten, että Meriluodon eteen tulisi äidin sukunimi Mitsuhashi.

– Vanhempien ihmisten kunnioittaminen on iso juttu Japanissa, ja ylipäätään ihmisten kunnioittaminen, Kai Meriluoto sanoo.

Hän muistelee lämpimästi sitä, miten äiti oli aina kotona auttamassa poikia silloin, kun perhe asui ulkomailla.

” ”Olen kokenut, että Jumala auttaa tosi paljon kaikissa asioissa.”

Kahden Kiinassa vietetyn vuoden jälkeen Meriluoto solahti vaikeuksitta takaisin suomalaiseen elämänmenoon. Hän pääsi takaisin ranskalaissuomalaiseen kouluun samalle luokalle, jossa oli ollut.

Meriluoto oli kuitenkin muuttunut murrosiän myötä ja venähtänyt pituutta. Hän rupesi panostamaan tosissaan urheiluun ja satsasi ruokaan ja uneen.

– Ympäristön vaihtumisen jälkeen tajusin, että haluan tästä ammatin tulevaisuudessa. Näin itsessäni potentiaalia ja uskoin, että minusta tulee ammattijalkapalloilija.

Meriluoto siirtyi 12-vuotiaana HJK:hon. Mikko Meriluoto näki poikansa kymppipaikan pelaajana, mutta valmentajan sanat saivat uskomaan, että pojasta oli kasvamassa hyökkääjä.

– Juska Savolainen muisteli Kain aiempia pelejä HJK:ta vastaan. Hän sanoi, että luuletko Kain miettineen silloin syöttämistä, hänellä oli vain maalinteko mielessä, Mikko Meriluoto kertoo.

Hän kertoo, että isoveli Akin kanssa käytiin keskusteluita siitä, voiko jalkapallo olla ammatti. Kain kanssa niitä keskusteluita ei enää käyty. Nyt isä seuraa tyytyväisenä poikiensa uria. Aki opiskelee liikuntatieteitä Ranskassa ja pelaa alasarjatasolla vielä jalkapalloa.

Kai Meriluodon elämä näyttää sujuneen ilman suuria vaikeuksia tähän mennessä. Ja silloin kun on vaikeampaa, hän luottaa kohtaloonsa.

– Olen kokenut, että Jumala auttaa tosi paljon kaikissa asioissa.

Usko ei ole aina ollut hänen elämässään. Hän sanoo, että se on tullut hänen elämäänsä kolmen viime vuoden aikana. Hän ei osaa sanoa tarkkaan, mistä tai miten se tuli hänen elämäänsä. Rukoillessaan hänellä on tunne siitä, että usko tulee hänen sisältään.

Kai Meriluoto allekirjoitti tiistaina HJK:n kanssa uuden sopimuksen, joka päättyy vuoden 2025 lopussa.

Ehkä kotitaustalla oli jotain vaikutusta, vaikka hän ei erityisen uskonnollisessa perheessä kasvanutkaan. Meriluodon äiti kuului Japanissa katolilaiseen kirkkoon, mikä on harvinaista Japanissa. Kai Meriluoto sanoo tietävänsä, että hänen äitinsä rukoilee poikiensa puolesta. Yhdessä he eivät rukoilleet, mutta Japanissa he kävivät yhdessä kirkossa.

– Uskoni on kehittynyt viime vuosina. Luen välillä raamattua. Minulla on puhelimessa siihen sovellus. Rukoilen joka päivä. Ennen peliä tietenkin, se on yksi rutiineistani.

Jos pelissä tai elämässä on vaikeata, hän luottaa siihen, että vaikeudet ovat tilapäisiä.

– En murehdi asioista pahemmin. Luotan siihen, että kaikelle on syynsä. Jumala on auttanut minua pääsemään yli vaikeista hetkistä.

Meriluodon mukaan hänellä on jalkapallon parista paljon kavereita, jotka ovat myös uskovaisia. Hän sanoo pystyvänsä puhumaan uskosta heidän kanssaan. Hän arvelee, että yhdistävän asian takia heistä on tullut hyviä kavereita.

– Jos vaikka heillä menee huonosti, koetan auttaa heitä ja sanoa, että sinun aikasi koittaa vielä. Se on kiva, että pystyy kavereiden kanssa samastumaan tuollaisiin asioihin.

Rippileirille Meriluoto ei olisi halunnut mennä lainkaan. Isä sanoi hänelle, että leiriltä voisi löytyä tyttöystävä.

– Sanoin, että ei varmasti löydy. No, sieltä se löytyi. Onneksi menin sinne.

– Ajattelimme tyttöystäväni kanssa myöhemmin, että oli hauskaa, miten tapasimme nimenomaan riparilla, jossa Jumala on läsnä. Olemme olleet siitä lähtien yhdessä, yli neljä vuotta.

Viime kausi oli Meriluodon läpimurtokausi Veikkausliigassa. HJK lainasi hänet Ilvekseen, jossa tulosta tuli hyvin.

– Se oli tosi positiivinen vuosi. Oli hyvä joukkue, vaikka kausi ei mennytkään niin hyvin. Sain henkilökohtaisia onnistumisia. Tykkäsin Tampereesta.

– Kausi sujui paremmin kuin odotin. Asetin itselleni tavoitteeksi kymmenen liigamaalia. Silloin se tuntui vähän absurdilta. En ehkä olettanut, että tekisin kymmenen maalia, mutta sitten niin tapahtui.

Meriluodon fyysiset ominaisuudet kehittyivät Tampereella fysiikkavalmentaja Heli Rekimiehen ohjauksessa ja kentällä hänestä tuli monipuolisempi pelaaja. Meriluodon mukaan hänen räjähtävyytensä ja nopeuskestävyytensä parani. Hän teki viikosta toiseen useamman kuntosaliharjoituksen.

Päävalmentaja Toni Kallion valmennuksessa Meriluoto pelasi kärjessä, kymppipaikalla ja laitahyökkääjänäkin.

– Oli hieno nähdä, että minuun luotettiin. Sain rohkeutta Ilveksestä.

Meriluoto debytoi Veikkausliigassa HJK:n paidassa jo kaudella 2020. Syyskuussa pelatussa kotiottelussa Roope Riski siivitti kahdella maalillaan Klubin kohti voittoa avausjaksolla, mutta äänekkäimmät kannustushuudot sai tuolloin vasta 17-vuotias Meriluoto. Hänet vaihdettiin Riskin tilalle 76. minuutilla RoPSia vastaan. Kaksi minuuttia myöhemmin Meriluoto teki toisessa liigaottelussaan debyyttimaalinsa liigassa.

Ottelun jälkeen Meriluoto sanoi pitkään unelmoineensa maalinteosta liigassa. Se oli väläytys hänen osaamisestaan, ja tällä kaudella hänen pitäisi pystyä samaan viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen. Ilveksessä hän sai rauhassa kehittyä ilman suurta huomiota, mutta nyt hän on suuremmissa parrasvaloissa.

– Olen ottanut tilanteen haasteena. Henkilökohtaisesti haluan näyttää, että pystyn tekemään maaleja HJK:ssa.

– Joukkueen pelaajat odottavat minun pelaavan parhaimmalla tasollani. Uskon, että kaikki odottavat minulta maaleja. Odotan joukkueelta, että pelaamme hyvin yhteen.

Meriluoto joutuu tietenkin kilpailemaan pelipaikastaan kovassa seurassa. Hyökkääjän paikoista kilpailevat hänen lisäkseen kauden alussa Bojan Radulovic, Anthony Olusanya, Roope Riski ja David Ezeh.

– Kilpailu on hyvästä. Monta vuotta kilpailin HJK Klubi 04:ssä Agon Sadikun kanssa, ja kilpailu auttoi meitä kehittymään. Pitää tehdä asioita paremmin kuin kilpailijat.

Veikkausliigan kauden avauskierros pelataan keskiviikkona. HJK–Honka alkaa kello 18.15 Bolt-areenalla. YLE TV2 ja Ruutu näyttävät ottelun.