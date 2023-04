Teemu Selänne innostui – onnittelee Riikka Purraa ja vasemmistoliiton maalipyssyä

Entinen jääkiekkoilija aktivoitui Twitterissä vaali-iltana.

Kiekkolegenda Teemu Selänne onnitteli Twitterissä eduskuntavaaleissa menestyneitä. Sunnuntai-illan vaalitulos oli kaikesta päätellen Selänteen mieleen.

Hän kuvaili vaaleja ”jänniksi”.

– Kansa on puhunut, onnea kokoomus ja Petteri Orpo ja onnittelut kaikille eduskuntaan päässeille uusille ja vanhoille konkareille. Ja nyt on puheiden aika ohi. Hetki happea ja sitten töihin, savotta on kova…zemiä, Selänne kirjoitti varhain maanantainaamuna Suomen aikaa.

Selänne lähetti onnentoivotuksen myös Riikka Purralle (ps), yli 42 000 ääntä kahmineelle vaalien äänikuningattarelle.

Entinen suurpelaaja nosti esiin myös Helsingin vaalipiirin ääniharavan Elina Valtosen (kok) ja Varsinais-Suomesta eduskuntaan sujahtaneen Timo Furuholmin (vas) edesottamukset.

– Upeeta, Selänne kommentoi Valtosen keräämää yli 32 000 äänen pottia.

– Onnittelut, hän kirjoitti entiselle jalkapallokenttien maalipyssylle Furuholmille.