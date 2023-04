Mitalisade luvassa? Suomen joukkueet loistoasetelmissa MM-muodostelmaluistelussa

Suomen joukkueet ovat kärkijoukkueen takana kärkkymässä mestaruutta ja mitalisijoja muodostelmaluistelun MM-kisoissa.

Yhdysvaltain Lake Placidissa kisattavat muodostelmaluistelun MM-kisat alkoivat lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa lyhytohjelmalla, ja Suomen joukkueet suoriutuivat hyvin. Helsinki Rockettes luisteli toiseksi ennätyspistein 78,61, ja myös Team Unique ylsi kauden parhaisiin pisteisiinsä 76,13 ollen lyhytohjelman kolmas.

Sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa luisteltavaan vapaaohjelmaan kärjessä lähtee hallitseva maailmanmestari, kanadalainen Les Supremes pistein 79,00.

– Ensimmäiset hetket hengitin ohjelman henkäysten mukana, mutta sen jälkeen sain vain nauttia. Kun joukkue näinkin jännittävässä tilanteessa pääsee omaan kuplaansa ja onnistuu, se kertoo huippu-urheilijoista, jotka ovat valmistautuneet hyvin, Rockettesin valmentaja Kaisa Arrateig kehui ryhmäänsä Taitoluisteluliiton tiedotteessa.

Team Uniquen valmentaja Mirjami Penttinen oli hänkin ylpeä joukkueestaan.

– SM-kulta oli meille tunteellinen voitto, ja siitä syntyi jopa paniikki edessä olevasta MM-matkasta. Siitä saimme koottua itsemme suoritukseen, joka oli todella rento ja keskittynyt. Parasta oli nähdä, miten joukkueella oli jäällä yhdessä aidosti kivaa. Luistelusta puuttui kaikki puristus.

Suomella on pienten piste-erojen ansiosta täydet mahdollisuudet jopa kaksoisvoittoon. Suomalaisten edellinen MM-kulta on Marigold IceUnityn voitto vuonna 2018 Tukholmassa. Rockettes on voittanut 2008, 2010 ja 2011, Team Unique 2013.