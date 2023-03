Juha Mieto teki takavuosina SM-ladulla liki käsittämättömän tempun.

Niin ylivoimainen Juha Mieto tosiaan oli, että kesken hiihtomaratonin hänellä oli varaa antaa pikahaastattelu Anssi Kukkoselle telkkariin! Tämän erikoisuuden näkivät kaikki tv-katsojat. Liekö Juha ensimmäinen hiihtomestari maailmassa, joka antoi lausunnon kesken hiihtoaan?

Näin kirjoitettiin Viikkosanomissa helmikuussa 1973, viitisenkymmentä vuotta sitten. Kyseessä olivat Kurikassa järjestetyt SM-kilpailut, joissa hiihtolegenda Juha Mieto pääsi suksimaan kotiladuillaan.

Mieto voitti sekä 15 että 50 kilometrin kilpailut ylivoimaisesti. Kuninkuusmatkalla viidelläkympillä hän nappasi voiton liki neljän minuutin turvin. Kesken kilpailun hän antoi haastattelun televisioon.

– Totta kai muistan tuon tapauksen! Sitä en ihan tarkalleen muista, että pysähdyinkö täysin kertaakaan haastattelun aikana ja mistä siinä tarkalleen puhuttiin, mutta siinä kilpailun aikana tosiaan sen annoin, Mieto kertoo Ilta-Sanomille nyt, 50 vuotta myöhemmin.

– Haastattelu taisi olla kilpailun loppupuolella. Olin silloin niin perkelehen kovassa kunnossa, notta katsoin haastattelun pystyväni antamaan, Mieto jatkaa.

Juha Mieto ja haastattelu kesken SM-kilpailun.

Mieto oli kotikisojensa kiistaton kuningas. Hyvä etteivät kurikkalaiset suudelleet sitä SM-latua, jota Juha julmasti harppoi, Viikkosanomissa kuvailtiin.

Lehden mukaan melkein kaikki kisakatsojat olivat kiinnostuneita vain Juhasta.

Järjestysmiestenkin (nyk. järjestyshenkilöiden) kerrottiin innostuneen Miedon mestaruuksista niin, että unohtivat varsinaiset tehtävänsä. Viikkosanomat kertoo, että pikamatkan (15 kilometriä) ratkaisuvaiheissa kävi niin, että lähes kaikki järjestyshenkilöt ryntäsivät onnittelemaan maaliin sauvonutta Mietoa.

– Järjestysmiehet heti takaisin tehtäviinsä! Kilpailu on vasta puolivälissä, kuuluttajan kerrotaan karjuneen.

Viime vuosina useissa hiihtokilpailuissa on harmiteltu ja kiroiltu lumen vähyyttä, mutta osattiin sitä 50 vuotta sittenkin.

– Tällainen on suomalainen talvi mallia 1973. Hiihtokilpailuissa joudutaan lumi kantamaan laduille ja suunnitellut lenkit Iyhenevät muutaman kilometrin kiepeiksi. Niin kävi Kurikassakin, jossa kierrettiin yhtä ja samaa viiden kilometrin lenkkiä, Viikkosanomissa manattiin talvella 1973.

Mieto, 73, huomauttaa, että liki lumettomia talvia on ollut Suomessa muutoinkin kuin vain lähihistoriassa.

– Ihmisellä se muisti vaan saattaa olla aika lyhyt, hän tuumaa.

– Meille hiihtäjillehän tämä lumettomuus on ollut vuosien varrella konkretiaa – siinä mielessä se on ehkä meille jäänyt paremmin mieleenkin. Notta on näitä lumettomiakin talvia ollut jo kauan sitten – toisaalta on ollut aivan mahrottomia lumitalviakin, hiihtäjälegenda pohdiskelee.

Juha Mieto on lumilegenda.

Viikonloppuna maastohiihdon Suomen mestaruuksista kilpaillaan Inarissa. Ohjelmassa ovat perinteisen hiihtotavan viiden kilometrin kilpailu naisille ja 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailu miehille, vapaan hiihtotavan 30 kilometrin koitos naisille ja vapaan hiihtotavan 50 kilometrin kilpailu miehille sekä viestit. Henkilökohtaiset kilpailut sauvotaan väliaikalähtöinä.

Mieto aikoo seurata kisat kotonaan televisiosta. Nähtäväksi jää, minkälaisia tarinoita Inarin SM-hiihdoista 2023 syntyy.

– Mielenkiintoiset kisat ovat varmaan.

– Mutta sanotaan näin notta on sitä elämää ollut 50 vuotta sittenkin. Ja huumoria matkassa, vaikka perkeles lujaa mentiin silloinkin. Ei hävetä tarvitte, notta.