Vastustaja jatkoi tajuttoman vapaaottelijan murjomista – selostaja järkyttyi tuomarin toiminnasta: ”Aivan sekopäistä!”

Kehätuomari antoi vastustajan murjoa Gianni Vazquezia kohtuuttoman kauan.

Vapaaotteluilta Texasin San Antoniossa sai ikävän käänteen kesken illan pääottelun. Vastakkain Fury FC 76 -illan odotetuimmassa mittelössä olivat Edgar Chairez ja Gianni Vazquez.

Chairez ratkaisi kamppailun edukseen neljännessä erässä. Hän väänsi Vazquezin pään jalkojensa väliin. Tv-kuvista on nähtävissä, miten pitkän pyristelyn päätteeksi Vazquez menee veltoksi ja menettää tajuntansa.

Tästä huolimatta kehätuomari Frank Collazo ei keskeytä kamppailua, vaan antaa Chairezin jatkaa rajua otettaan vielä yli puoli minuuttia.

Syystä tai toisesta Collazo ei havaitse Vazquezin olevan taju kankaalla. Collazo on tuomaroinut MMA-kamppailuja huippusarja UFC:tä myöten.

Lähetyksen selostajat havaitsevat, että Vazquez on ulkona. Pian he hämmästelevät kovaan ääneen, miksi tuomari ei reagoi.

– Hän on pihalla! Hän on pihalla! lähetyksen selostajat tuntuvat huutavan tuomarin suuntaan.

– Frank, tämä on ohi! Mitä hän tekee? toinen selostajista päivittelee.

Tässä vaiheessa Chairez vaihtoi otettaan, ja Vazquez hieman virkosi. Hän loukkasi tilanteessa kuitenkin kättään pahasti.

– Tuo oli aivan sekopäistä. Lääkäri huusi häkin toiselta puolelta, että ottelija on taju kankaalla, keskeyttäkää ottelu, selostaja päivitteli.

Vazquez kiidätettiin kamppailun jälkeen sairaalaan. Hän julkaisi sieltä karun Instagram-päivityksen.

– Tapa tai tule tapetuksi... tämä on kamppailulaji eikä mikään peli. Täytyy sanoa, että jos haluaa päihittää minut, niin parasta iskeä taju kankaalle, muuten sinulla on edessä pitkä ilta. Tein virheen ja se kävi minulle kalliiksi. Luulin jo voittavani, mutta vastustajani hyödynsi virheeni ja joku idiootti tuomari ei keskeyttänyt kamppailua kun olin pihalla. Nyt käteni saattaa olla murtunut ja on muitakin vammoja, Vazquez vuodatti.

Ottelija pyysi vielä tappiota anteeksi tukijoiltaan ja valmentajiltaan.

– Kannan täyden vastuun tappiosta. Pahoittelut kaikille faneille, etten pystynyt tarjoamaan parempaa näytöstä. Tulin ottelemaan loppuun saakka, ja niin teinkin.