Juha Mieto käyttää lumitöissä melkoista erikoisvempelettä: "Se on mulle intohimo"

Juha Mieto ei pyryä pelkää. Hän hikoilee tuntitolkulla erikoisvalmisteinen lumikola väkevissä kourissaan.

Juha Mieto on lumilegenda.

Ankarat lumisateet ovat koetelleet ainakin osaa Suomesta viime aikoina. Hiihtolegenda Juha Mieto ei tunnetusti lunta pelkää, vaan nauttii lumitöistä täysin palkein.

– Se on mulle intohimo, enkä voi sille mitään. Saan lumitöistä valtavan huvin. Saan siitä valtavan hyödyn, kun saan liikettä ja hikoilen. Saan siitä hyvän ruokahalun ja unen, 73-vuotias Mieto kertoo innostuneena Ilta-Sanomille.

– Se on mulle harrastus! Ja minä olen eläkkeellä. Ja eikös eläkkeellä pidä tehdä sellaista, josta saa mielihyvää!

Mieto kertoo tekevänsä lumitöitä normaalina kohtuulumisena päivänä kaksi tuntia aamupäivällä ja toiset kaksi tuntia illansuussa. Hän toteuttaa urakan mies ja lumikola -periaatteella. Joskus hänellä on kourissaan myös lapio.

– Käsipelillä vetelen ja tänäkin talvena on ollut monia päiviä, kun on mennyt yhteensä yli neljäkin tuntia lumitöissä. On täytynyt tuonne pellon puolellekin työntää.

Miedolla on käytössään erikoisvalmisteinen peltinen lumikola, joka on hänen mukaansa 140 senttiä leveä. Normaalit kaupassa myytävät muoviset lumikolat ovat yleensä noin 70–75 senttiä leveitä.

– Silloin kun täytin 60, niin sain lahjaksi ”rösterpellistä” valmistetun, leveämmän kolan. Se on ”leviä” kato ja se luistaa hyvin, ei ole niin paljon kitkaa kun työntelee. Yksi kurikkalainen mies teki sen mulle varta vasten lahjaksi, Mieto kertoo.

– Soittelin kerran ja yritin pyytää vieläkin leveämpää kolaa. Ne kehuivat, että se muotti maksaa niin paljon, notta eivät rupea sellaisia tekemään. Mutta tiedän, että moni suomalainen kolaaja haluaisi tavallista leveämmän kolan. Joskus on paljon sellaista hötölunta, ja olisi kuule mahtavaa kun muutkin pääsisivät leveämmällä kolalla lykkimään, lumilegenda jatkaa.

Juha Mieto mielipuuhassaan. Arkistokuva.

Kurikan jätti kertoi tiistaina Ilta-Sanomille, että hänen seuduillaan on viime aikoina säästytty sankimmilta lumisateilta. Osassa Suomea on sen sijaan koettu rankkaakin lumipyryä.

– Lumisade on nyt kiertänyt meidän tienoon. Mutta liukasta on ja voi tulla vieläkin liukkaampaa, jos ja kun tuohon sataa kuiva lumi päälle. Siinä voi olla terveyskeskukset kovilla, kun otetaan liukastuneita vastaan.

Maastohiihdon Suomen mestaruuksista kilpaillaan ensi viikonloppuna Inarissa. Mieto aikoo seurata kisat kotonaan televisiosta.

Mieto voitti olympiakultaa 4 x 10 kilometrin viestissä Innsbruckissa vuonna 1976. Hän saavutti useampia himmeämpiä mitaleja arvokisojen henkilökohtaisilta matkoilta ja otti lukuisia SM-mitaleja urallaan.