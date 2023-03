22-vuotias norjalaislupaus on ollut kateissa yli viikon – nyt etsinnöissä tapahtui uusi käänne

Ampumahiihtäjä Eivind Sporaland on ollut kateissa yli viikon.

Norjalainen ampumahiihdon lupaus Eivind Sporaland, 22, on ollut kateissa jo toista viikkoa. Nyt tapaus on saanut uuden käänteen, sillä saksalaislehti Bildin mukaan tutkintaan osallistuu myös salainen palvelu.

Sporaland poistui asunnostaan Lillehammerissa 19. maaliskuuta, eikä hänestä ole kuulunut sen jälkeen mitään. Etsinnät aloitettiin, kun läheiset tekivät hänestä katoamisilmoituksen.

Sinnikkäät etsinnät eivät ole tuottaneet tulosta, vaikka niihin on osallistunut iso joukko viranomaisia ja vapaaehtoisia.

– Meillä on useita teorioita siitä, mitä on voinut tapahtua, mutta tilanne on tällä hetkellä vaikea. Etsintäoperaatio on muodollisesti lopetettu. Tapaus on siirretty tiedustelu- ja tutkintapuolelle, Frode Överås Innlandetin lääninpoliisista kertoi Dagbladetille.

Saman poliisipiirin operatiivinen johtaja Rune Vegard Huse esitti viime viikolla teorian Sporalandin tilanteesta.

– Uskomme, että hän on elossa, muttei halua tulla löydetyksi, Huse sanoi silloin Dagbladetille.

Twitterissä julkaistiin viime viikolla kuva ja tuntomerkkejä kadonneesta ampumahiihtäjästä.

Sporaland on saavuttanut urallaan hopeaa Norjan nuorten kisoissa toissa vuonna.