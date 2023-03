Liukkaus yllätti ruotsalaiset – syy löytyi katosta

Aluksi Ruotsin jalkapallomaajoukkueen liukastelun syyksi arveltiin äskettäin uusittua nurmimattoa tai vääränlaisia jalkapallokenkiä.

Ruotsin jalkapallomaajoukkueen pelaajat liukastelivat perjantai-iltana maalintekoyrityksissään EM-karsintaottelussa Belgiaa vastaan.

Ottelu päättyi Belgian 3–0-voittoon. Liukastelua saattaa olla luvassa myös maanantaina, kun Ruotsi kohtaa Azerbaidžanin.

Nyt syyksi on melkoisella todennäköisyydellä paljastunut Tukholman Friends-areenan katto, joka oli ottelun aikana kiinni kovan vesisateen takia, kertoo Aftonbladet.

Ennen ottelua nurmea oli vielä testattu ja todettu paremmaksi ”kuin pitkään aikaan”. Siksi liukastelu tuli yllätyksenä.

Ottelussa oli yleisöä täysi tupa eli 50 000 katsojaa.

– Kosteusprosentti saattoi nousta korkeaksi, mikä teki kentän liukkaaksi, sanoo Ruotsin maajoukkueen päävalmentaja Janne Andersson.

– Jos kattoa ei olisi suljettu, kenttä olisi luultavasti ollut vielä liukkaampi [sateen takia].

Nyt kentänhoitajat ovat työskennelleet olosuhteiden parantamiseksi ja asiassa on myös konsultoitu Ruotsin maajoukkuetta. Lopputulos on se, että katto on jälleen maanantaina kiinni, kun Ruotsi pelaa Azerbaidzania vastaan.

Miksi sama toistetaan? Syynä on se, että Tukholmaan on ennustettu tällä kertaa sankkaa lumisadetta.

– En ole huolissani. Meillä on hyvä vuoropuhelu Friends-areenan väen kanssa. He tekevät ehdottomasti parhaansa saadakseen kentän mahdollisimman hyväksi, Andersson toteaa Aftonbladetille.