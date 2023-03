Urheilija katosi mystisesti – Norjassa jättietsinnät

Norjassa etsitään kuumeisesti kadonnutta urheilijaa.

Viranomaiset ja vapaaehtoiset etsivät kateissa olevaa ampumahiihtäjää Norjassa, kertoo maan yleisradioyhtiö NRK.

22-vuotias urheilijamies on ollut kateissa kotoaan Lillehammerista jo sunnuntaista lähtien. Poliisi on aiemmin kertonut, että he ovat löytäneet miehen käytössä olleen auton pysäköitynä Lillehammerista. Poliisi on antanut ymmärtää, että auto on liki ainoa johtolanka tapauksessa.

NRK ei uutisessaan julkaissut kadonneen miehen nimeä, mutta hänen kerrotaan olevan 22-vuotias ampumahiihtäjä, joka on 183 senttiä pitkä ja hoikkavartaloinen. Hänellä on vaaleat hiukset ja siniset silmät.

Poliisi kertoi ainakin vielä torstaina olettavansa, että mies on yhä elossa. Häntä on etsitty kiivaasti Lillehammerin seudulla sekä viranomaisten että vapaaehtoisten voimin.

Kadonneen valmentajana toiminut Aasmund Steien kertoi NRK:lle, että myös ampumahiihdon lajipiireistä on koottu väkeä etsimään kadonnutta.

Lisäksi lähiseudun asukkaita on pyydetty tarkastamaan kiinteistöjään kadonneen löytämiseksi.

Poliisi kertoi olettavansa, että miehellä oli kadotessaan yllään taivaansininen takki, tummat housut ja mahdollisesti punaiset lenkkarit.

NRK:n uutisessa mainitaan, ettei kadonnutta epäiltäisi mistään rikoksesta.