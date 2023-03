Ilves yllätti ulostulollaan – ostaa osan toisesta Ilveksestä

Ilveksen jalkapallopuoli valmistautuu uudelle Tammelan stadionille siirtymiseen.

Jääkiekon SM-liigassa pelaavan Ilveksen taustayhtiö Ilves Hockey oy osallistuu jalkapallon Veikkausliigassa pelaavan Ilves Edustus oy:n osakeantiin. Asiasta kerrotaan kiekko-Ilveksen verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa. Osakeanti toteutetaan keväällä ja siitä on tehty esisopimus.

Jalkapallo-Ilves on laajentamassa omistuspohjaansa, koska se tavoittelee kaudeksi 2024 valmistuvan uuden Tammelan stadionin operointivastuuta. Tampereen kaupunki on kertonut aiemmin maaliskuussa, että stadionin pyörittäjäksi on kolme ehdokasta, joista Ilves Edustus on yksi.

Tähän asti koko Veikkausliiga-joukkueen osakekannan on omistanut Ilves ry. Ilves Hockeyn lisäksi nyt mukaan on lähtemässä noin kahdestakymmenestä yksityisestä sijoittajasta koostuva ryhmä.

– Uudelle Tammelan stadionille siirtymisen vaatimat panostuksetkin huomioiden on ollut haasteellista kehittää Ilves Edustus Oy:n toimintaa riittävästi nykyisellä omistuspohjalla. Nyt sopimamme ratkaisu omistuspohjan laajentamisesta on Ilves ry:nkin kannalta paras mahdollinen, ja jatkossa voimme hyvillä mielin keskittyä omaan ydintekemiseemme, Ilves ry:n puheenjohtaja Kari Pansio sanoo tiedotteessa.

Ilves Edustuksen hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pohjoismäki sanoo omistuspohjan laajentamisen mahdollistavan taloudellisen kasvun.

– Yhteistyö Ilves-Hockey oy:n kanssa tarjoaa meille osaamista ja kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja yhteisöllisyyden luomisesta, joissa he ovat kunnostautuneet entistäkin vahvemmin Nokia Arenan aikana, Pohjoismäki sanoo.

Kiekkopuolella etenkin mahdollisen stadionin pyörittämisen nähdään tarjoavan mahdollisuuden liiketoiminnan laajentamiseen.

– Uskomme ”Ilves 365 päivää vuodessa”-teeman vahvistavan yhteistyömahdollisuuksiamme jalkapallon ja jääkiekon välillä sekä voimistavan entisestään Suomen kirkkainta urheilubrändiä, sanoo Ilves Hockeyn hallituksen puheenjohtaja Jyrki Seppä.

Ilves Hockey teki viime tilikaudellaan 2,4 miljoonan euron voiton. Tällä kaudella joukkueella oli runkosarjassa koko Liigan paras yleisökeskiarvo.