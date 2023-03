Fööni Open 2023: katso tuulitunnelilentämisen PM-kisojen avauspäivä suorana ISTV:ssä kello 15.45

Vauhdikkaat ohjelmanumerot seuraavat toisiaan ”lasiputkessa”, kun taitavat ilma-akrobaatit kilpailevat tuulitunnelilentämisen Pohjoismaiden mestaruudesta Helsingissä. Katso suorana perjantaina 24.3.2023 kello 15.45 alkaen.

Vapaalentotunneli Fööni järjestää yhteistyössä Suomen Ilmailuliitto ry:n kanssa Fööni Open 2023 tuulitunnelilentämisen avoimet Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 24. ja 25.3.2023. Tänä vuonna Fööni Openissa nähdään osallistujia viidestä eri maasta. Kilpailijoita on yhteensä 43 ja kisakierroksia nähdään 15 yhteensä kahdeksassa eri lajissa.

Virallisista FAI:n (Fédération Aéronautique Internationale / World Air Sports Federation) luokittelemista lajeista Fööni Openissa ovat mukana Formation Skydiving 4 way, Vertical Formation Skydiving 4 way, Dynamic 4 way, Dynamic 2 way ja Solo Freestyle Open.

Lisäksi tänä vuonna kilpailussa nähdään vauhdikas Solo Speed, sekä matalamman kynnyksen freestyle-sarja Solo Freestyle Intermediate.

Jos lajien nimet eivät sano sinulle mitään, älä huolestu. Suorassa lähetyksessä asiantuntijat avaavat lajin saloja niin selkokielisesti, että lajia ensi kertaa katsovatkin pääsevät perille näyttävistä ja välillä todella vauhdikkaista suorituksista.

ISTV näyttää suoran lähetyksen ensimmäisestä kisapäivästä perjantaina kello 15.45 alkaen oheisessa videoruudussa. Lähetys päättyy arviolta kello 20.45. Lähetys näkyy vain suorana.

Päätöspäivän lauantain lähetystä varten ilmestyy oma artikkeli.