Venäjän propaganda iski taas Ukrainassa – nyt käytetään hyväksi suomalaisille tuttua lautapeliä

Huippupelaaja yrittää saada ukrainalaislapsia Venäjän piiriin.

Venäläinen shakkimestari Sergei Karjakin pyörittää Ukrainan vallatuilla alueilla toimintaa, joka vaikuttaa lapsiin kohdistuvalta propagandalta, kirjoittaa norjalaislehti VG.

Karjakin, 33, on julkaissut Telegram-tilillään kuvia ukrainalaiskaupungeista, kuten Luhanskista, Donetskista, Makijivkasta ja H’artsyzkista. Hän on järjestänyt näissä Venäjän armeijan valtaamissa kaupungeissa shakkikouluja lapsille.

– Tasavalloissamme on lahjakkaita lapsia. Odotan, että lapset otetaan osaksi venäläistä shakkielämää mahdollisimman pian. Näin he saavat tukea ja pääsevät osallistumaan venäläisiin turnauksiin, Karjakin kirjoitti Telegramissa VG:n mukaan.

Karjakin on Vladimir Putinin näkyvä tukija. Kuvassa hän jakaa nimikirjoituksia lapsille vierailullaan Jekaterinburgissa viime vuonna.

Karjakinin röyhkeä toiminta on herättänyt suurta närkästystä Norjassa, joka on noussut yhdeksi shakkimaailman keskuksista suurpelaaja Magnus Carlsenin vuoksi. Carlssenin valmentaja Peter Heine Nielsen on osaltaan kritisoinut Karjakinia ja kysynyt esimerkiksi maailman shakkiliitto Fideltä, voidaanko venäläisen shakkipropaganda sallia.

Karjakin on Venäjän presidentin Vladimir Putinin vankkumaton kannattaja, joka on muun muassa tukenut sotaa ja väittänyt Ukrainan johtajien olevan natseja.

Shakkimestari on syntynyt Krimin niemimaalla, jonka Venäjä valtasi vuonna 2014. Hän edusti vuoteen 2009 asti Ukrainaa, mutta vaihtoi joukkueensa Venäjään vuonna 2009.

– Karjakin on hurmaava herrasmies, norjalainen Fiden varapresidentti Jöran Aulin-Jansson sanoi VG:lle sarkastisesti.

– Hänen moraaliseen kompassiinsa on iskenyt paha tekninen häiriö.

Fide sulki Karjakinin puoleksi vuodeksi toiminnastaan marraskuussa 2022 hieman Ukrainan sodan syttymisen jälkeen. Pannan päätyttyä hän on pelannut lähinnä Venäjällä, koska ei saa kutsuja turnauksiin lännessä.