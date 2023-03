Kommentti: Lasten urheiluharrastusten hinta räjähti käsiin – ja syy on vanhempien

Vanhemmat ovat torjuneet lasten viihdepelaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön liittyviä haasteita keinoilla, joihin liittyy paljon itsekkyyttä. Kustannuksia paisuttanut virhe voi korjaantua vain, jos vanhemmat oppivat jälleen leikin jalon taidon, kirjoittaa Marko Lempinen.

Ei tässä touhussa ole kerta kaikkiaan järkeä.

Siis siinä, miten urheiluharrastusten kustannukset ovat 2000-luvulla kolminkertaistuneet sekä seuroissa maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus noussut yhteensä useilla kymmenillä prosenteilla, mutta silti suomalaiset lapset ja nuoret eivät ole liikkuneet koskaan niin vähän kuin nyt.

Seurajärjestelmän hämmentävää ja raskasta epäonnistumista indikoi myös se, että samaan aikaan suomalaisen huippu-urheilun taso on hiipunut, osin jopa romahtanut, ja niin sanottu drop out -ilmiö voimistunut: yhä useammat nuoret lopettavat seuratoiminnan totuttua aikaisemmin – osa vanhempien rahahanojen tyrehdyttyä, toiset innostuksensa menetettyään.

Kahisevat lystiin revitään kasvavassa määrin vanhempien kukkarosta, mutta mistä ihmeestä he oikein tätä nykyä maksavat?

Ja ennen kaikkea, miksi.

Lue lisää: Äiti harkitsi äärimmäisiä toimia lapsensa puolesta – näin harrastamisen järkyttävät hinnat piinaavat perheitä

Urheilulehden tuore kyselytutkimus paljastaa harrastusten kustannusnousun olleen useissa lajeissa niin rajua, ettei edes keskiluokkaisilla perheillä ole pian niihin varaa.

Kyse ei todellakaan ole vain kilparatsastuksesta, taitoluistelusta ja jääkiekosta. Koko urheiluperheen on syytä olla huolissaan tästä lapsia eriarvoistavasta ongelmasta.

Kun esimerkiksi 14-vuotiaiden kilpakoris ja -salibandy maksavat lasten vanhemmille 4 000–5 000 euroa vuodessa, vain eliitti hymyilee kuukausimaksuja kuitatessaan.

Eikä 14-vuotiaan kilpahiihtäjän isä ole innoissaan vajaan kymppitonnin vuosikustannuksista, joista selvitäkseen hänen on kertomansa mukaan harkittava kiinteistöomaisuuksien myyntiin pistämistä.

Harrastamisen kustannuspiikki on suomalaisvanhempien keskuudessa jo kestopuheenaihe. Ongelma tuntuu monista kuin keskelle selkää hiipinyt viheliäinen kutina, jota ei ylety raapimaan.

Sellainen ärsyttää, usein raivostuttaakin.

Paradoksaalista kyllä, kutina on itse aiheutettua.

Juurisyy löytyy vanhemmista itsestään, lajiin tai yhteiskuntaluokkaan katsomatta.

” Harrastamisen kustannus­piikki on suomalais­vanhempien keskuudessa jo kesto­puheenaihe.

Suomi on raporttiuskovaisten maa. Esimerkiksi liikkumattomuuspommista on tehty lukemattomia selvityksiä, mutta todellisuudessa itse ongelman kitkemiseksi ei ole tehty mitään.

Paitsi siis strategioita, jollaisten taakse itsepetoksessa on aina helppo piiloutua.

On keksitty muun muassa ”Liikkuva koulu” -systeemi, joka on kuin karkkikauppa, josta jokainen voi valita jotain mieleistään. Viesti koulun perimmäisestä tarkoituksesta ei kuitenkaan ole tavoittanut kuin liikunnasta jo valmiiksi motivoituneita vanhempia ja heidän lapsiaan – ei sitä porukkaa, jonka vuoksi se taannoin räätälöitiin.

Siksi liikkumisesta kertovat viisarit eivät edelleenkään värähdä kuin huolestuttavasti alaspäin.

Lue lisää: Jättiselvitys julki: Urheiluharrastusten hinnat repesivät järjettömyyksiin – suosikkilaji voi maksaa perheelle jopa 100 000 euroa

Lasten ja nuorten toimintakulttuuri- ja kulutuskäyttäytymismuutosta ei ole osattu johtaa. Sama ongelma näkyy urheiluharrastusten kustannusdilemmassakin: on pelattu strategiapeliä, haettu torjuntavoittoa muun muassa perustamalla koulupäivien yhteyteen maksuton harrastusten Suomen-malli, joka kuitenkin avustusjärjestöjen mukaan uhkaa leimautua ”köyhälistön jutuksi” – ja siksi vähävaraisten perheiden lapset eivät siitä innostu.

Samaan aikaan vanhemmat ovat siirtäneet hyvinvointipoliittisen vastuunsa seuroille. He ovat torjuneet muun muassa lasten viihdepelaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön liittyviä haasteita keinoilla, joihin liittyy paljon itsekkyyttä.

Se on ollut virhe.

Siihen vanhemmat ovat sortuneet hyvin yksinkertaisesta syystä: he itse eivät ole olleet valmiita ympäröivän maailman muuttumiseen.

Vanhemmat toruvat lapsiaan herkästi älylaitteiden käytöstä, mutta samaan aikaan monista heistä itsestään on kasvanut somen orjia. Tältä ”synniltä” piiloutuakseen vanhemmat ovat keksineet, että mitä enemmän seuratoimintaa, sitä paremmin heidän lapsensa liikkuvat ja kehittyvät ihmisinä – ja sitä vähemmän esiintyy parjattua nettipelaamista.

Kaunis ajatus, mutta maailmassa oikotiet johtavat harvoin onneen.

Vastuuta siirtämällä ongelmia on juostu pakoon, eikä metsää ole nähty puilta. Itsepetoksessaan vanhemmat ovat huomaamattaan sallineet seurajärjestelmän kasvaa kustannusmammutiksi, joka ei tätä menoa ole pian kenenkään hallinnassa.

Totta kai hinnat ovat räjähdysmäisesti kasvaneet, koska markkinatalous iskee kyntensä aina sinne, missä esiintyy kysyntää. Aina.

Lue lisää: Tyrmäävä tulos: lasten leikistä tuli rikkaiden etuoikeus – näin suomalaisten ongelma korjataan

Käytännössä lasten ja nuorten harrastustoiminnan on annettu muuttua liian kilpaurheiluvetoiseksi. Juuri huippu-urheilusta tutun mallin ihannointi on asiantuntijoiden mukaan ollut merkittävin syy harrastushintojen nousuun.

Seuratoiminnasta on tullut statuskysymys. Vanhemmat ovat lähteneet ostamaan seuroilta eräänlaista lasten päivähoitopalvelua, koska ovat kokeneet, että jos et ole sporttivanhempi, et ole vanhempana mitään.

Vähävaraisten perheiden vanhemmat ovat itsetuntotuskissaan olleet valmiita hyppäämään jopa oikopäätä syvään päähän. Lasten harrastuskuluja on kuitattu esimerkiksi kulutusluottolainoilla, koska parempituloisten vauhdilla kyydittämästä junasta ei ole ollut henkisesti varaa pudota.

– Siitä on tullut itselle parempi mieli, kun olen voinut kertoa kaikille tutuilleni kuskaavani lapsiani päivät pitkät harkkoihin ja peleihin. Olen ikään kuin täyttänyt velvollisuuteni vanhempana, vaikka toiminta on sysännyt minut taloudellisesti entistä suurempaan ahdinkoon, eräs Urheilulehden kyselytutkimuksen aikana anonyymisti haastattelema pienituloinen äiti myöntää.

Ei ollut lasten keksintö, että jo 10-vuotiaille järjestetään ylialueellista sarjatoimintaa tai että pitää olla 3–5 seuraharjoitukset viikossa. Siitä päätettiin seuroissa ja lajiliitoissa.

Päätettiin, koska niiden avainpaikoilla on istunut lukemattomia lasten vanhempia.

” Seuratoiminnasta on tullut statuskysymys.

Seuratoiminnassa on tietysti nykyiselläänkin tosi paljon hyvää. Lasten ja nuorten inhimillisen kasvuprosessin kannalta erilaisella harrastustoiminnalla ylipäätään on korvaamattoman suuri merkitys.

Harrastuksissa lasten sosiaaliset taidot kehittyvät, yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa ja oma identiteetti hahmottuu. Jos tästä kaikesta tulee rikkaiden etuoikeus, yhteiskunta myrkyttyy.

Ilmaista liikuntaa on kyllä aina tarjolla, mutta ratkaisevan tärkeää on ymmärtää, että köyhienkin perheiden lapset kokevat olevansa jotain vain, jos saavat nauttia samoista elämyksistä kuin muutkin.

Urheiluharrastuksissa liiallinen kilpaurheiluvetoisuus synnyttää hintojen nousun lisäksi yhteiskunnallisia luokkaeroja sekä monipuoliselta liikunnalta elintilaa syövää lajikateutta. Eikä struktuuri itsessään kasvata Suomeen yhtään uutta huippu-urheilijaa.

Seuratoiminnan tulisi sytyttää lapsissa elintärkeää sisäistä paloa, koska laji kuin laji, huippu-urheilijaksi voi kasvaa vain omatoimisen omistautumisen kautta.

Lue lisää: "Rahani eivät yksinkertaisesti riitä" – urheilua harrastavien lasten vanhemmat kertovat nyt toivottomasta tilanteesta

Vaikka lahjakkaalla 12-vuotiaalla kiekkojuniorilla olisi viidet tunnin harjoitukset viikossa, ei se täyttäisi kuin noin 25 prosenttia siitä liikkumisen peruspohjamäärästä, joka tuon ikäisillä on huippu-urheilun näkökulmasta vähintään 20 tuntia viikossa.

– Siksi edes Jukka Jalonen (Leijonien päävalmentaja) ei pysty kasvattamaan kenestäkään lupauksesta huippupelaajaa. Sen voi tehdä vain jokainen itse, ex-liigakiekkoilija, kauppatieteiden maisteri Jyrki Louhi muistuttaa.

Monipuolisuus on korvaamattomasti keskiössä. Tämä ymmärretään erityisen hyvin huippu-urheilumenestyksen ihmemaassa Norjassa, jossa nuoria kannustetaan harrastamaan lajeja monipuolisesti, eikä useissa lajeissa ole varhaisvaiheessa kuin korkeintaan kahdet yhteistreenit viikossa.

Kun löytyy monipuolisuutta ja uskottavaa matalan kynnyksen toimintaa, kustannukset pysyvät kurissa. Eikä se ole mitään huippu-urheilultakaan mitään pois. Päinvastoin.

– Tasokkaissa joukkueissa pelaavista sadasta 12-vuotiaasta kiekkoilijasta vain yksi pääsee edes joksikin aikaa ammattilaiseksi, Louhi alleviivaa.

Lätkävanhemmat maksavat itsensä tällä hetkellä kipeäksi siitä, että järjestelmän voidaan sanoa olevan tuottamassa Suomeen seuraavaa Patrik Lainetta, yhtä ainoaa uutta huipputähteä. Koko järjestelmä palvelee siis yhtä prosenttia harrastajista 99 prosentin sijaan.

Palvelee, koska vanhempien mielestä yksittäisellä 12-vuotiaiden lätkäpelin lopputuloksella on väliä.

” Lätkävanhemmat maksavat itsensä tällä hetkellä kipeäksi siitä, että järjestelmän voidaan sanoa olevan tuottamassa Suomeen seuraavaa Patrik Lainetta.

Olen omin silmin nähnyt läheltä, ettei näin tarvitsi olla.

Tuiki tuntematon Erno Mustonen valmensi taannoin Päijät-Hämeen seudulla Pelicans 2000 -nimisessä hollolalaisseurassa vuosina 2001–03 syntyneitä nuoria. Joukkue oli lähtökohtaisesti alueensa selkeä kakkonen lahtelaisen Pelicansin jälkeen.

Mustonen ei ollut koulutettu valmentaja. Hän kuitenkin ymmärsi, mitä kouluikään ehtineet lapset tarvitsivat. Hän valmensi heitä yhtä aikaa rakkaudella ja kovalla kurilla, mahdollisimman oikeudenmukaisesti, leikkimielisiä harjoitteita korostaen.

Lue lisää: Hiihtävien lasten isä Matti Heikkinen lataa nyt suorat sanat urheilun hinnasta – näky Vuokatin parkkipaikalla pani miettimään

Valtaosassa nuorista syttyi sisäinen palo lätkän omatoimiseen harjoitteluun, ja he harrastivat samanaikaisesti myös muita lajeja. Pukukoppiin puolestaan syntyi lämminhenkinen yhteisö, jossa jokainen tunsi itsensä arvokkaaksi.

Kukaan ei myöskään vaikuttanut pelaavan vain velvollisuudesta vanhempiaan kohtaan – kuten niin valitettavan usein nykyään tapahtuu.

Lopputuloksena kaksi joukkueen pelaajaa on varattu NHL:ään, hyökkääjä Brad Lambert ja puolustaja Topias Vilén, sekä kaikkiaan liki kymmenkunta pelaajaa on tullut pelanneeksi joko SM-liigassa, Mestiksessä, Suomi-sarjassa tai vähintään A-nuorissa.

Puhutaan ihmeestä, jollainen olisi kaikkien saatavilla. Vieläpä edullisesti.

Esimerkki ilmentää, että lääke vanhempia härnäävään kustannuskutinaan on yksinkertainen: nykyjärjestelmän räjäyttäminen erityisesti asennemielessä.

Se tarkoittaa, että itsepetosstrategioista on luovuttava ja päävastuu lasten hyvinvointijohtamisesta siirrettävä takaisin vanhemmille.

Vanhempien on uskallettava olla enemmän läsnä lastensa ajassa.

Vanhempien on opittava jälleen leikin jalo taito, koska leikistä kaikki lähtee.

Se ei maksa mitään.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Köyhillä perheillä ei ole varaa urheiluharrastuksiin – liikkuvat lapset ansaitsevat parempaa