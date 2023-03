Suosittua snookerkonkaria epäillään törkeästä vilpistä – vastustaja järkyttyi

Mark King on hyllytetty ammattilaiskiertueelta tutkinnan ajaksi.

Pitkän linjan snookerammattilaista Mark Kingiä epäillään vedonlyöntivilpistä. Lajin kattojärjestö WPBSA ilmoitti viikonloppuna, että King, 48, on suljettu pois ammattilaiskiertueen turnauksista tutkinnan ajaksi.

Britillä on oikeus valittaa päätöksestä.

Epäilykset heräsivät, kun vedonlyöntiyhtiöt huomasivat markkinoilla epätavallista liikehdintää ennen Kingin ja toisen brittikonkarin Joe Perryn kohtaamista helmikuisessa Welsh Openissa. Kingin kertoimet laskivat tuntuvasti ennen ottelun alkua.

King pelasi ottelussa todella heikosti ja hävisi sen puhtaasti 4–0.

Kohuottelun toinen osapuoli Perry sanoo, ettei häntä olla vielä kuultu tapaukseen liittyen. Tieto Kingin hyllytyksestä yllätti Kingin pitkäaikaisen tuttavan täysin.

– Alamme molemmat ikääntyä ja saatamme pelata hyvin mutta välillä myös kamalasti. Ajattelin vain, että hänellä oli huono päivä, Perry kommentoi Metro-lehdelle.

King aloitti ammattilaisuransa vuonna 1991, Perry vuonna 1992. Molemmat ovat olleet mukana ammattilaiskiertueella yhtäjaksoisesti niistä vuosista lähtien.

King voitti uransa ensimmäisen rankingturnauksen vuonna 2017 Pohjois-Irlannissa. Tunteikkaasti vaikeista vuosistaan avautuneen konkaripelaajan suuri päivä oli tuolloin ilonaihe monille ammattilaiskiertueella.

– Olen rehellisesti sanottuna todella järkyttynyt. On hyvin kaikkien tiedossa, että hän on kärsinyt vedonlyöntiaddiktiosta vuosia sitten, ja tiedän että hän on tehnyt paljon töitä pysyäkseen erossa siitä, Perry kommentoi.

– Toivottavasti kyseessä on vain sattuma, eikä tästä seuraa mitään. En haluaisi nähdä, että tässä on perää.

Uutinen Kingin epäillystä vilpistä on uusin takaisku ammattilaiskiertueelle, joka oli jo valmiiksi keskellä jättimäistä vedonlyöntiskandaalia.

Alkuvuodesta kerrottiin, että kymmentä kiertueen kiinalaispelaajaa syytetään vaihtelevantasoisesta osallistumisesta järjestelmälliseen vedonlyöntivilppiin.

Itsenäinen tutkinta kiinalaispelaajien tapauksesta on vielä kesken.