Tällaista ei ole ennen nähty – professori ällistyi Ruotsin MM-joukkueen kokoonpanosta

Anna Hasselborg ja Agnes Knochenhauer odottavat perheenlisäystä.

Ruotsin naisten maajoukkue aloitti viikonloppuna urakkansa curlingin MM-kisoissa täysin poikkeuksellisella joukkueella. Hallitseva olympiapronssimitalisti lähti kisoihin tiimillä, jonka pelaajista puolet on raskaana.

Lasta odottavat kapteeni Anna Hasselborg ja Agnes Knochenhauer. Molemmat ovat 33-vuotiaita. Lisäksi Sara McManus, 31, synnytti yhdeksän viikkoa sitten.

– Tämä on uniikkia. Voin puhua vain ruotsalaisten tilanteesta, mutta tämä on todella epätavallista. Monet odottavat uran loppuun ennen lasten hankkimista, Karoliinisen instituutin professori Angelica Lindén Hirschberg kommentoi Expressenille.

Koko kolmikko oli voittamassa Ruotsille olympiakultaa viisi vuotta sitten Pyeongchangissa. Viime talvena Pekingin olympiakisoissa Ruotsi saavutti pronssia. MM-tasolla Ruotsi on jäänyt kahdesti peräkkäin neljänneksi.

Kapteeni Hasselborgin mukaan heitä on epäilty, koska joukkue on raskauksien ja McManuksen synnytysoperaation takia ollut altis muutoksille.

– Olemme kokeilleet kuutta tai seitsemää kokoonpanoa talven aikana. Mutta tiedämme mihin pystymme. Minä ja Agnes voimme hyvin, emmekä olisi kisoissa, mikäli emme tietäisi pystyvämme pelaamaan parhaalla tasolla, Hasselborg sanoi.

Ruotsin joukkue osoittaa, ettei perheen perustaminen kesken urheilu-uran ole este, joskin curlingia ei voi suoraan verrata esimerkiksi kontaktilajeihin tai pallopeleihin.

Hasselborgin mukaan raskausaika on saanut ajattelemaan uudella ja uraa edistävällä tavalla.

– Jääharjoittelun tuntimäärän väheneminen ei ole minulle ongelma. Tärkeämpää on, että nyt minun on mietittävä tarkemmin miten pysyn terveenä ja kunnossa. Se on voimavara, Hasselborg sanoi.

Ruotsin MM-joukkue voitti avausottelussaan Uuden-Seelannin 14–2. Seuraavalla kierroksella se hävisi Kanadalle 4–9.