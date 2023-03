Armeijassa tuli voimaan uusi käytäntö – tätä se tarkoittaa NHL-pelaajille

Ammattiurheilijoilla on nyt mahdollisuus aloittaa varusmiespalvelus kilpailukauden jälkeen.

NHL:SSÄ pelaa tällä hetkellä useita suomalaisia tähtiluokan jääkiekkoilijoita, joilla on tiettävästi varusmiespalvelus suorittamatta.

Tähän asti intin aloittamisen ajankohta Puolustusvoimien urheilukoulussa on ollut heille ongelmallinen, koska talvilajien urheilijoiden palveluksen aloittaminen on tapahtunut vain huhtikuun puolivälissä.

Se on ajankohta, jolloin useimmilla NHL-joukkueilla on vielä kausi kesken.

Nyt on kuitenkin tarjolla toinenkin vaihtoehto.

Maaliskuun alussa astui voimaan uusi käytäntö, jonka mukaan Puolustusvoimien urheilukoulutukseen valitut asevelvolliset voivat aloittaa varusmiespalveluksensa erityisten palveluksen aloittamispäivien (huhtikuussa ja lokakuussa) lisäksi myös yleisinä palveluksen aloittamispäivinä tammikuussa ja heinäkuussa.

Muutos antaa ammattiurheilijoille mahdollisuuden aloittaa palvelus kilpailukauden jälkeen, ja se koskee vain rajattua määrää palveluksen aloittavista.

Näin siis esimerkiksi talvilajin urheilija voi aloittaa palveluksensa heinäkuussa. Kesälajien urheilijoille toinen mahdollisuus on lokakuun ohella tammikuu.

Uusi käytäntö koskee vain niitä urheilijoita, joilla on esimerkiksi ammattiin valmistumisen, opiskelun, taloudellisten asioiden järjestämisen tai muun erityisen henkilökohtaisen syyn takia este aloittaa palvelus huhti- tai lokakuussa.

– Tämä ongelma on noussut esille siitä, että on sellaisia lajeja, joissa kausi on vielä pahasti kesken esimerkiksi Atlantin toisella puolella. Näissä lajeissa ei ole ollut käytännössä mahdollista aloittaa palvelusta huhtikuussa, Urheilukoulun johtaja, everstiluutnantti Ville Halonen perustelee muutosta.

Halosen mukaan tiedossa on puolenkymmentä hakemusta palveluksen aloittamisen siirtämisestä

– Palveluksen aloittaminen on mahdollista siirtää, jos aloittamiselle määrättynä aikana on asevelvollisuuslain mukainen este. Tällä mahdollistetaan se, että urheilijoilla on toinenkin mahdollinen saapumiserä, kuten muillakin, joilla ne ovat tammikuussa ja heinäkuussa.

Halosen mukaan urheilijoilla on muiden asevelvollisten tavoin myös mahdollisuus suorittaa palvelus esimerkiksi kahdessa osassa.

– Kuka tahansa asevelvollinen voi palveluksessa ollessaan tehdä anomuksen palveluksen keskeyttämisestä, Halonen sanoo.

Halosen mukaan palveluksen jakaminen kahteen osaan on kuitenkin hyvin harvinaista, ja se perustuu aina asevelvollisuuslain mukaisiin syihin.

Perustellut syyt keskeyttämiseen ovat käytännössä edellä mainitut eli ammattiin valmistuminen, opiskelu, taloudellisten asioiden järjestäminen tai muu erityinen henkilökohtainen syy.