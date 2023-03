Suomalainen ottelijalupaus hurmasi yleisön Lontoossa – käytti Amirkhanin kuristusbravuuria

Omran Chaaban haluaa maailman huipulle. Siksi hän muutti ulkomaille urheilemaan: ”Helppoa sanoa, mutta menepä tekemään”.

Lontoo

Makwan Amirkhanin pitkä UFC-ura on jättänyt varjoonsa sen, että hänen takanaan suomalaiset vapaaottelijat eivät välttämättä ole pysyneet lajin kehityksen tahdissa.

Yksikään suomalainen ei ole lähes kahdeksaan vuoteen saanut sopimusta vapaaottelun kärkiorganisaatioon, joka työllistää satoja urheilijoita.

Todennäköisin tämän asian muuttaja ei löydy kotimaan saleilta. Omran Chaaban, 22, on Roihuvuoren poikia, mutta nuorukainen on otellut koko lyhyen ammattilaisuransa ulkomailla. Siinä missä suomalaiskollegat keräävät kokemusta kotikulmilla pikkuilloissa, Chaaban on valinnut toisenlaisen tien.

Hän päätti alusta lähtien katsoa korttinsa kunnolla. Siksi hän muutti muutti jo vuonna 2019 Irlantiin, jossa hän ottelee brittikonkari Chris Fieldsin johtamalla salilla Dublinissa. Sieltä käsin on myös rakennettu uraa määrätietoisesti kohti kirkkaampia valoja.

– Kirjaimellisesti asun siellä salilla, en tee mitään muuta. Treenaan aamusta iltaan, treenaan, syön ja lepään, en paljon käy ulkona. Mulla on täydellinen tiimi Dublinissa, Chaaban kertoo.

Uhraus on jo tuonut tulosta. Chaaban ottelee arvostetussa Cage Warriors – organisaatiossa, joka tuottaa UFC-ottelijoita jatkuvalla syötöllä. Vaikka areenat ovat vielä pienehköjä, matka niistä huipulle on todistetusti huomattavasti lyhyempi kuin Suomessa.

Perjantaina Chaaban hurmasi Lontoon Cage Warriors -yleisön nappaamalla neljännen perättäisen voittonsa Makwan Amirkhanin tavaramerkkinä tunnetulla anakonda-kuristuksella. Brittiottelija Mush Aslani pysyi Chaabanin kyydissä vain vajaan erän verran.

– Mä tiedän ja mun tiimi tietää, että mä olen kotonani matossa painiessani. Tiesin saavani kuristuksen siitä. En halunnut antaa hänen levätä, siksi menin perään.

Omran Chaaban on sanonut suoraan haluavansa UFC-kehiin, eikä vain mukaan vaan menestyjäksi. Valintojensa ja vähitellen myös näyttöjensä ansiosta hän on todennäköisin seuraava suomalainen UFC-nimi.

Seuraavaksi Chaaban matkaa Suomeen viettämään ramadania perheensä parissa, mutta hän haluaa palata kehiin nopeasti.

Mutta minkälaisia uhrauksia UFC-unelman toteutuminen vielä vaatii?

– Se vaatii vain sitä, että teen sen tarvittavan työn. Tiedän, että menen UFC:hen, mutta haluan olla siellä kärjessä. En muuten uhraisi niin paljon. Haluan oikeasti olla paras, Chaaban linjaa.

Kotimaisille kilpakumppaneilleen hän lähettää suorasukaiset terveiset omista kokemuksistaan.

– Se ei oikeasti ole helppoa mennä ulkomaille ja elää parilla kympillä viikossa. Se on helppoa sanoa, mutta menepä tekemään.