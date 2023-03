Atlantilla soutava Jari Saario sai vihdoin hyviä uutisia

Saariolla oli perjantaiaamuna noin 900 kilometriä matkaa Antigualle.

Atlantin yli soutava palomies Jari Saario sai torstai-iltana hyviä uutisia, kun hänen veneensä valmistaja Rannoch Adventure ilmoitti hoitavansa korjauskulut ja maksavansa myös osan veneen siirrosta.

Saariolla on ollut lukuisia vastoinkäymisiä hurjan soutu-urakkansa aikana. Suurimmat ongelmat ovat liittyneet valtamerisoutuun tarkoitetun veneen sähköjärjestelmiin.

Sähköongelmien vuoksi Saario päätti alkuviikosta vaihtaa määränpääkseen Miamin sijaan Antiguan. Karibianmerellä sijaitseva saari oli alun perinkin Saarion kohteena, mutta veneen siirtomaksuja pienentääkseen Saario vaihtoi ennen lähtöä määränpääksi Miamin.

Saarion mukaan asiantuntijat arvioivat ongelmaksi, että veneen aurinkopaneelit syöttävät sähkön suoraan akkuun ohi järjestelmän, jonka pitäisi säädellä jännitettä.

– Se keittää jossain vaiheessa akun hajalle. Joutuu jännittämään, pääseekö Antigualle asti, Saario kertoi Sanomalle satelliittipuhelimen välityksellä perjantaiaamuna.

– Olen varmasti ensimmäinen eurooppalainen, joka lähtee Karibialle ja toivoo, että on pilvistä.

Toive näyttäisi olevan toteutumassa, sillä sääennuste lupaa sadetta. Viime päivät Saario on saanut nauttia menosta ilman ristiaallokkoa, ja takana oli perjantaiaamuna jo reilut 4 300 kilometriä.

Video Saarion soudusta on kuvattu helmikuun alussa.

Matkaa Antigualle oli jäljellä noin 900 kilometriä, eli suunnilleen kymmenen vuorokauden soutu.

– Nyt on ollut kiva soudella, kun aallot ovat tulleet yhdestä suunnasta. Vene tanssii aalloilla vähän kuin Evelina. 4 200 kilometriä tanssi kuin palomies Jari Saario, ja se ei ole terveellistä.

Antigualta Saarion vene kuljetetaan Lontooseen, jossa Rannochilla on tehdas. Veneen viat korjataan, ja se kuljetetaan New Yorkiin, josta Saarion on tarkoitus lähteä paluumatkalle Atlantin yli kesäkuussa.

Onnistuessaan Saariosta tulee ensimmäinen ihminen, joka on soutanut Atlantin yli ja takaisin.

– Rannochilla oltiin sitä mieltä, että on historiallinen veto, ja haluavat olla tässä mukana.

Saario arvioi, että operaatiosta tulee hänelle lisäkustannuksia vajaat 20 000 euroa. Hän lentääkin korjauksen ajaksi Suomeen, kun alkuperäinen ajatus oli jäädä Yhdysvaltoihin.

– Tulen Suomeen tekemään töitä, että saadaan puuttuva budjetin osa kasaan. Kaikesta on selviydytty, niin tästäkin.

Sähköongelmat leijuvat jatkuvana uhkana Saarion urakan jatkuessa. Hänellä on veneessä pelastuslautta äärimmäistä hätätilannetta varten.

Sellainen ei vielä ole sähkön loppuminen, mutta akkupalo on. Syttymisvaaraa ei valmistajan mukaan kuitenkaan pitäisi olla.

Jos sähköt katkeavat, Saario ehtii vielä viestiä satelliittipuhelimella tilanteesta esimerkiksi Suomen merivartiostolle.

Hänellä on lisäksi käsikäyttöinen vhf-radiopuhelin, mutta Suomessa testattu laite ei toimi. Näin ollen sähkön katkeaminen tarkoittaisi viestintämahdollisuuksien menettämistä.

– Heti kun painan tangenttia, lyö virrat päältä. Täytyy toivoa, että sähköt toimivat.

Saarion vastoinkäymisten listalle kuuluu myös vasemman käden keskisormi, joka koki kovia jo urakan alussa. Sen jälkeen sormi on ollut koukussa eikä taivu juuri mihinkään. Kipua sormessa ei kuitenkaan ole.

– Kokeiltiin joskus duunissa, paljonko saa maasta vedettyä pelkillä keskisormilla. Sain 160 kiloa, joten koukku pysyy.

– Jotain on mennyt rikki, mutta sopii airoon täydellisesti. Parempi koukussa kuin suorana.