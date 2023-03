3-vuotias ihmekuski ällistyttää – pääsi nyt ajamaan superarvokasta Ferraria

Instagramissa leviää huima autoiluvideo. Kolmivuotias poika on aiemmin näyttänyt taitojaan myös mönkijän ohjaimissa.

Instagramiin on ladattu mielenkiintoinen autoiluvideo. Siinä kolmevuotiaaksi esitelty poika ajaa radalla Ferrarilla.

Instagramiin kirjoitettujen saatetekstien mukaan pojan ajokkina olisi Ferrarin SF90 Stradale -malli, jonka on kerrottu tuottavan jopa 1000 hevosvoimaa. Muutama vastaava auto on Suomessa kaupan yli 600 000 euron hintaan.

Turkkilaispoika Zayn Sofuoglu näyttäisi ohjailevan arvokasta Ferraria istuimelle asennetun turvaistuimen päältä. Tehokas auto vaikuttaa pysyvän hyvin ”hanskassa”, eikä hallintalaitteiden käsittely näytä tuottavan vaikeuksia.

Videosta raportoi muun muassa turkkilaisjulkaisu Ajansspor. Myös Autosport-lehti on jakanut videon Twitter-tilillään.

Zayn Sofuoglulla on liki miljoonaa seuraajaa Instagram-tilillään, jota hänen vanhempansa pyörittävät. Tilillä on rutkasti kuvia ja videoita, jossa pikkupoika on kartingauton ja muidenkin moottoriajoneuvojen puikoissa.

Erityisen hämmästyttäviä ovat videot, joissa kolmivuotias Zayn ajaa taiturimaisesti pientä nelipyöräistä mönkijää kallellaan kahdella renkaalla.

Zayn Sofuoglun on kerrottu olevan entisen huippumoottoripyöräilijä Kenan Sofuoglun, 38, poika.

Kenan Sofuoglu voitti viisi maailmanmestaruutta ratamoottoripyörien Supersport-luokassa. Hän on sittemmin ollut mukana politiikassa.