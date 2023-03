Teetkö tätä liikettä salilla? Ei ehkä kannattaisi – asiantuntija varoittaa: ”Liian riskialtista”

Maastaveto voi rikkoa selän, muistuttaa kehonrakentaja Tom Platz.

Kehonrakennuksen legenda Tom Platz varoittaa kuntosaliharrastajia klassikkoliike maastavedon vaaroista YouTube-kanavallaan julkaisemallaan videolla.

– Tein 1970-luvun alkuvuosina paljon maastavetoja. Päätin jättää liikkeen sen jälkeen, kun kärsin pahoista selkäongelmista, 67-vuotias Platz totesi videolla.

Maastaveto, arkikielessä mave, on monen treenaajan harjoitusohjelman kulmakivi. Kutsutaanpa sitä jopa kuntosalien kuningasliikkeeksi. Maastaveto kuormittaa taka- ja etureisiä, pakaroita, ala- ja yläselkää sekä vatsan ja kyljen lihaksia, eli se on mitä mainioin yleisliike.

Mutta kuten Platz huomauttaa, puutteellinen nostotekniikka tai liian isot painot voivat koitua kohtalokkaaksi. Maastaveto nimittäin rasittaa rajusti alaselkää ja olkapäitä.

Platz kertoi seuranneensa huolestuneena, kun ihmiset tempovat maastavedosta peräti 2–4-kertaisesti oman painonsa verran kuormaa.

– Mielestäni maastavedon tekeminen on liian riskialtista. Treenaamisessa on aina kyse hyöty-riskisuhteesta – siitä, kuinka paljon on valmis ottamaan riskiä kehittyäkseen. Näitä asioita joutuu punnitsemaan treenatessa, hän sanoi videolla.

– Tiedän liikkeitä, jotka sisältävät vähemmän riskejä, mutta jotka ovat jopa maastavetoa tehokkaampia.

Tukkimaisista reisistään tunnettu Platz vannoi omalla aktiiviurallaan takakyykyn nimiin. Hänen kerrotaan tehneen 23 toiston takakyykkysarjan 225 kilolla. Hän mainitsi videolla saavansa riittävästi tehoja irti esimerkiksi takareisipenkistä.

Maastavedon maailmanennätys 501 kiloa on islantilaisen Hafthor Björnssonin nimissä.

Platz oli uransa huipulla 1970- ja 80-luvuilla. Hän sijoittui parhaimmillaan kolmanneksi Mr. Olympia -kisassa.