Huoli heräsi: Aiheuttaako Suomestakin tuttu materiaali harvinaista aivosyöpää?

Philadelphia Phillies -seuran pelaajien kuolemat herättävät kysymyksen tekonurmien aiheuttamasta uhasta terveydelle.

Tekonurmien tiedetään sisältävän materiaaleja, jotka ovat haitallisia terveydelle ja ympäristölle. Euroopan unioni kiinnitti vuonna 2019 huomiota tekonurmikentillä käytettävän kumirouheen vaarallisuuteen ympäristölle.

EU:n mikromuovistrategiassa todettiin, että tekonurmikentillä on suuri määrä auton rengaskumia. Rouheen käyttö haluttiin kieltää, koska kumirouhetta kulkeutuu kentiltä luontoon eikä aine hajoa. Göterborgs-Postenin tuoreen uutisen mukaan EU saattaa päättää kiellosta tänä keväänä.

Tekonurmien vaikutuksista ihmisten terveyteen ei ole varmaa tietoa, vaikka asiaa on tutkittu eri maissa. Keskustelu tekonurmien mahdollisista haittavaikutuksista terveyteen on noussut puheenaiheeksi Yhdysvalloissa, kun Philadelphia Inquirer -lehti julkaisi aiheesta laajan artikkelin.

Kyse on kuuden entisen baseball-pelaajan kuolemasta harvinaiseen syöpään. David West, Ken Brett, Tug McGraw, John Vukovich, Johnny Oates ja Darren Daulton edustivat Philadelphia Phillies -seuraa vuosina 1977–81, jolloin baseball-joukkueen kotistadionin tekonurmella käytettiin myöhemmin vaaralliseksi todettua materiaalia. Kyseinen Veterans Stadium purettiin vuonna 2004: sen jälkeen Phillies on pelannut Citizens Bank Parkissa, jonka alusta ei ole tekonurmi.

Edellä mainittu kuusikko kuoli glioblastoomaan, joka on aivosyövän harvinainen muoto. Glioblastooma on siis harvinainen, mutta vaikea sairaus. Philadelphia Inquirerin mukaan Philliesin kotikentällä vuosina 1971–2003 pelanneilla miehillä on ollut poikkeuksellisen suuri todennäköisyys aivosyövän saamiseen. Lehden mukaan todennäköisyys on kolminkertainen samanikäiseen miesväestöön verrattuna.

Philadelphia Inquirer halusi tutkia asiaa perinpohjaisesti ja osti palan Veterans Stadiumilla aikanaan ollutta tekonurmea. Materiaali tutkittiin laboratoriossa Notre Damen yliopistossa, ja siitä löydettiin 16:tta eri PFAS-yhdistettä, jotka tiedetään ympäristölle haitallisiksi. Jos tekonurmien ainesosia kulkeutuu ihmiskehoon, ne leviävät lehden mukaan useisiin elimiin.

– Tiedämme, että ne vaikuttavat maksaan, munuaisiin ja kiveksiin, mutta kukaan ei ole tutkinut, vaikuttavatko ne myös aivoihin, koska glioblastooma on niin harvinainen sairaus, sanoo Notre Damen yliopistossa työskentelevä fyysikko Graham Peaslee.

Phillies on pahoitellut entisten pelaajien kuolemaa, mutta seura ilmoitti People-lehdelle, ettei PFAS-yhdisteiden ja glioblastooman yhteydelle ole ilmennyt tutkimusnäyttöä. Myös Guardianin haastattelema asiantuntija arvelee, että tekonurmella pelaamista on vaikea osoittaa aivosyövän aiheuttajaksi.