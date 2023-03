Historiallinen ilta! Suomi eteni ennätysyleisön edessä futsalin MM-kisojen jatkokarsintoihin

Suomen futsalmaajoukkue varmisti Vantaan Energia-areenalla kotivoitolla Tanskasta paikan MM-karsintojen seuraavalle kierrokselle.

Suomi–Tanska 4–1

Suomen futsalmaajoukkue varmisti MM-karsintojen pääkierroksen viimeisessä ottelussaan paikan MM-jatkokarsintaan. Suomi nousi 4–1-voitolla neljän parhaimman lohkokakkosen joukkoon, eivätkä keskiviikon muiden myöhäisotteluiden tulokset vaikuttaneet enää Suomen tilanteeseen. Jatkokarsinta alkaa heinäkuussa ja päättyy joulukuussa.

Suomen konkaripelaajalle Miika Hosiolle karsintojen pääkierros kertoi siitä, että Suomi pystyy tiukassakin paikassa hyvään suoritukseen.

– Vain voitto kelpasi tästä, ja teimme tarvittavat maalit. Oli tärkeä voitto. Saimme paljon infoa näistä peleistä, ja oli kovia pelejä. Tämä oli tärkeä oppimatka, joka kertoi siitä, että olemme menneet pelissä eteenpäin, Hosio sanoi.

– Hyökkäyspelin pallollisessa pelissä olemme kehittyneet. Nollan pitäminen on tietenkin tärkein asia, mutta pelien hallitseminen helpottaa jatkossa pelaamista. Myös erikoistilannepelaaminen on kehittynyt.

Futsalmaajoukkue pelaa ensimmäisiä karsintojaan italialaisen päävalmentajan Sergio Gargellin johdolla. Suomen saldoksi karsintojen pääkierroksen lohkossa tuli kaksi voittoa Tanskasta sekä tasapeli ja tappio Romaniaa vastaan. Suomen keskiviikon voittoa todisti futsalmaajoukkueen uusi ennätysyleisö 1921.

– Futsal-liiga on mennyt eteenpäin ja laji Suomessa menee eteenpäin, ja varmaan se näkyy. Tietenkin Suomen pelaaminen EM-kisoissa on yksi syy siihen, että pelejä on ruvettu näyttämään televisiossa, Hosio totesi.

Suomen ja Tanskan tasoeroa kuvastaa se, että Suomen miesten maajoukkue on maailmanlistalla sijalla 19 ja Tanska sijalla 80.

Vantaan Energia-areenan kotikentällä Suomi lähti selvänä ennakkosuosikkina otteluun ja aloitti ottelun sille tyypillisellä aggressiivisella prässipelillä. Suomen hyvä alku tuotti tulosta kolmen ja puolen minuutin kohdalla. Sergei Korsunov riisti pallon ylhäällä ja Iiro Vanha laukoi suoraan syötöstä matalan laukauksen maaliin.

Iiro Vanha kamppaili pallosta Tanskan Ermin Kasumovicia vastaan.

Suomi koki kolauksen, kun avausjaksoa oli pelattu kahdeksan minuuttia. Lassi Lintula näytti loukkaantuvan ja siirtyi tuskaisen oloisena vaihtoon. Hän yritti palata vielä kentälle, mutta loukkaantunut jalka ei näyttänyt kantavan häntä lainkaan.

Suomi teki toisen maalinsa ajassa 13.31. Jaakko Alasuutari nosti pallon hienolla chippisyötöllä puolustajan ohi, ja Miika Hosio laukoi pallon varmasti maalin alanurkkaan.

33-vuotiaalla Hosiolla oli jakson lopussa tilaisuus vielä lisätä maalisaldoaan, mutta laukaus kohti tyhjänä odottavaa maalia kohti epäonnistui.

Iiro Vanha teki Suomelle kolmannen maalin ajassa 25.07. Vanha menetti hyökkäyksessä kertaalleen pallon mutta kaivoi sen takaisin itselleen ja laukoi maalin.

Tuukka Pikkarainen teki 4–0-johtomaalin ajassa 35.26 laukomalla tiukasta kulmasta pallon ohi maalille toisella jaksolle tulleen William Ramsin. Tanska sai ainoan kavennusmaalinsa puolitoista minuuttia ennen loppua.