Joisitko itse tällaista kahvia? Superlupauksen ruokailutavat ”oksettavat”

NFL-lupaus Will Lewisin ruokailumieltymykset puistattavat.

Will Levis on kuuma nimi NFL:n varaustilaisuudessa.

Huhtikuun lopulla järjestettävän NFL-varaustilaisuuden yksi kuumimmista nimistä on amerikkalainen Will Levis, joka on loukkaantumisista huolimatta usean kärjessä varaavan seuran kiikarissa.

23-vuotiasta pelinrakentajaa pidetään useiden eri sivustojen mukaan top 10 -varauksena tämän vuoden varaustilaisuudessa. Levisin hyvä heittokäsi ja kova fysiikka ovat kiinnittäneet seurojen huomion.

Kentucky Wildcatsin yliopistojoukkueen tähdellä on erikoisia ruokatottumuksia, jotka eivät välttämättä herätä kykyjenetsijöiden huomiota, mutta tavan kansalaisten varmasti.

Moni suomalainenkin tykkää nattia kahvinsa maidolla tai kermalla, mutta Levisin tapa on paljon oudompi: hän laittaa kahviinsa majoneesia.

Levis paljasti erikoisen mieltymyksensä oltuaan vieraana yhdysvaltalaisen urheilukanavan CBS Sportsin ohjelmassa. Pelinrakentajan piti tietysti todistaa väitteensä todeksi, ja sen hän tekikin.

– Rehellisesti, en tiedä mitään oksettavampaa, eräs kommentoi videota.

– Joukkueiden pitäisi pudottaa hänet arvioissaan vain tämän takia, toinen ölisi.

Levis selitti, mistä hänen tapansa on saanut alkunsa.

– En suunnitellut tätä, se vain tuli luontaisesti. Söimme tyttöystäväni kanssa aamiaista ravintolassa, ja muistan, että katselin ympärilleni ja ihmettelin, miksi pöydällä on majoneesia. Unohdan joskus laittaa sitä munan päälle tai leipiini. Sitten tyttöystäväni vitsaili, että ehkä minun pitäisi lirauttaa sitä kahviini, Levis avasi Bildin mukaan.

Eikä tässä vielä kaikki.

Lupauksen naftaliinista löytyy vielä toinenkin kummallinen ruokaan liittyvä tottumus. Levis syö banaaninsa kuorineen.

Videon voit katsoa täältä.

Loppuhuipennukseksi Levisin kerrottaan pelkäävän maitoa. Erään lupauksia seuraavan analyytikon mukaan Levis pelkää niinkin arkista asiaa kuin maitoa niin paljon, että se vaikuttaa hänen päivittäisiin askareisiinsa.

Analyytikko pelkää tämän vaikeuttavan Levisin sopeutumista tämän mahdolliseen tulevaisuuden NFL-joukkueeseen.

NFL:n varaustilaisuus järjestetään 27.–29. huhtikuuta Kansas Cityssä.