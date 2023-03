Keskellä Atlanttia soutava Jari Saario törmäsi ongelmaan, joka löi sähkömiehetkin ällikällä: "Tarvitsevat miettimistauon"

Saario on päässyt jo yli puolivälin hurjassa soutu-urakassaan Kanarialta Miamiin.

Atlantin yli soutavalla Jari Saariolla on uusia murheita. Aurinkopaneelit eivät toimi oikein, vaan vene lataa sähköä liikaa. Tämä voi pahimmassa tapauksessa rikkoa veneen laitteistoa ja vaarantaa hurjan urakan.

Saario oli tiistai-iltapäivään mennessä soutanut 43 vuorokautta, ja matkaa oli takana reilut 3 700 kilometriä. Vuorokausivauhti on ollut reilut 86 kilometriä, ja samalla tahdilla jäljellä olevaan noin 3 300 kilometriin Miamiin menisi reilut viisi viikkoa.

Kesäkuun alussa olisi tarkoitus lähteä New Yorkista kohti Lontoota ja olla ensimmäinen ihminen, joka soutaa edestakaisin Atlantin yli.

Pari edellistä päivää meri oli täysin tyyni, mutta keskiviikoksi oli luvassa vastatuulta. Menon hidastumista vakavampi huoli olivat kuitenkin sähköongelmat, jotka alkoivat viikonloppuna.

– Olen soitellut Suomeen sähkömiehelle ja britteihin valmistajille. Sanoivat, että on aika outoa. Valmistaja sanoi, että tarvitsevat miettimistauon. Sanoin, että jatka sä miettimistä, mä jatkan soutamista, Saario kertoi tiistaina HS:lle satelliittipuhelimen välityksellä.

Saario on joutunut irrottamaan sulakkeen päivisin, etteivät laitteet hajoa liian suureen jännitteeseen. Isolle miehelle ahtaissa tiloissa näpertely ei kuitenkaan ole mieluisinta puuhaa.

– Eilen sulake putosi kupin pohjalle, kun yritin laittaa sitä takaisin. Ongin sen teipin palasella ja sain pantua paikalleen.

Yksi lataukseen liittyvä ongelma on, että Saario ei tiedä, milloin sulake pitäisi irrottaa, koska mittari näyttää välillä nollaa volttia, välillä huippukorkeita lukemia.

– En mä uppoamassa ole, mutta ei tämä kiva ole. Yksi sivu lisää kirjaan. Onneksi sää on nyt hyvä, niin voi nauttia siitä.

Vastoinkäymisiä on palomiehenä työskentelevällä Saariolla ollut riittämiin, ja sähkön kanssakin on ollut ongelmia matkan alussa. Vedentekolaite, yhteydenpitovälineet sekä seuranta- ja navigointilaitteet toimivat sähköllä.

– Pystyn ohjaamaan venettä ilman sähköä, mutta se on aika hankalaa. Suomenlinnasta Lauttasaareen löydän silmät kiinni, mutta Kuubasta Miamiin on vähän eri juttu.

Kompassissa ei toimi enää valo, mutta muuten se toimii ilman sähköä. Samaten juomaveden tekeminen onnistuu käsipumpulla ilman sähköä, mutta lopputulos ei ole yhtä hyvä kuin sähköisellä vedentekolaitteella. Bakteereja voi olla enemmän, mikä lisää vatsataudin riskiä.

Piristystä viime päiviin on tuonut ensimmäinen valashavainto. Saario kertoo valaan evän käyneen pinnassa noin 50 metrin päässä veneestä, mutta lähemmäksi ei eläin ollut tullut, ja kuvat jäivät ottamatta.

– Se ei ymmärtänyt, että tarvitsen materiaalia someen, mutta siitä tuli hyvä fiilis. Näin myös parven pikkukaloja eilen. Jotain 30-senttisiä, eli valaaseen verrattuna pieniä.

Artikkelin yllä olevalla videolla Jari Saario kertoo valaan kohtaamisesta ja esittelee pikkukaloja.

Tuulen kääntyminen keskiviikkona tarkoittaa Saariolle hitaampaa etenemistä, mahdollisesti paikalla pysymistä tai jopa taaksepäin liikkumista.

Viimeksi mainitun välttämiseksi Saariolla on käytössä ajoankkuri, jonka hän heittää veteen vastatuulen yltyessä.

Alla olevalla videolla Jari Saario esittelee ajoankkuriaan.

Ajoankkuri on halkaisijaltaan noin kahden metrin kokoinen laskuvarjon näköinen pussi, joka heitetään kahden köyden varassa veteen 40–50 metrin päähän veneestä. Veden virtauksen on tarkoitus pitää vene paikallaan ajoankkurin avulla paikallaan vastatuulesta huolimatta.

– Ajoankkuri voi viedä venettä virran mukana jopa oikeaan suuntaan.

Saario kertoo viime päivinä syöneensä hyvin, mutta nukkuneensa huonosti tyynestä kelistä huolimatta. Painon hän arvelee pudonneen 10–15 kiloa lähdöstä.

– Tuntuu että lihakset lähtee, mutta alavatsa jää.

Saario peseytyy meressä yleensä veneen pohjan puhdistamisen yhteydessä, mutta hygienian suhteen soutuvene ei ihan vedä vertoja kotioloille. Kun 43 päivää urakasta on kulunut, Saariolla ei ole enää puhtaita paitoja, mutta muita vaatteita löytyy vielä.

– Just eilen mietin kalsarinvaihtoa, vielä on toiset menossa. Voisin harkita, että vaihtaisin seuraavat, mutta täytyy katsoa päivä, että on hyvä fiilis.

– Alushousuja ja sukkia on vielä kaksi paria. Sukat ei tosin haise enää millekään, en tiedä onko nenä tottunut.

Video Saariosta puhdistamassa veneensä pohjaa on kuvattu tammikuun lopussa.