”Viimeinen niitti” – Viaplay nosti taas hintaa ja nostatti raivon, näin kanavapomo perustelee

Viaplay-palvelun hinta kohosi jälleen. Urheilua seuraavat ovat saaneet muutamassa vuodessa tuta 50 prosentin hinnannousun. Yhtiön mukaan hinnankorotukset eivät liity yksittäisiin lähetysoikeuksiin.

Viaplayn Teemu Virtanen on välittänyt tunnelmia kotikatsomoihin hiihdon MM-kisoista.

Suomalaiset saavat maksaa urheiluviihteestä taas rahtusen enemmän. Muun muassa NHL:ää, Englannin Valioliigaa ja formula ykkösiä Suomessa näyttävä Viaplay tiedotti helmikuun lopussa nostavansa Total-pakettinsa hintaa viidellä eurolla.

Maaliskuun alusta alkaen paketti maksaa 44,99 euroa kuukaudessa.

Urheilua seuraavat kansalaiset eivät tervehtineet viimeisintä hinnankorotusta hyvällä. Vielä tämän vuosikymmenen alussa Viaplaylta pystyi hankkimaan Sport-paketin, jonka kuukausihinta oli 29,99 euroa.

Urheilunseuraajille palvelun hinta onkin kohonnut muutamassa vuodessa messevät 50 prosenttia.

Kierroksia myrskyisään kritiikkiin lisäsi yhtiön tammikuussa tiedottama muutos palveluehtoihin. Käyttäjä ei voi enää jatkossa katsoa samaa livelähetystä kahdella eri laitteella.

Lue lisää: Viaplayn kohuratkaisu kuumensi tunteita – ”Rahat varmaan lopussa”

Moni tekikin tuntonsa tiettäväksi sosiaalisessa mediassa.

– 45€ ja palvelua huononnetaan jatkuvalla syötöllä. Tämä oli tässä, entinen ammattikoripalloilija Ville Mäkäläinen twiittasi ja lisäsi vastaukseksi kuvakaappauksen päätetystä tilauksesta.

– Viaplay sitten nostaa vielä kaiken muun paskan lisäksi hintaakin. Tämä lafka on kohta konkursissa. Ei ole missään nimessä 45€ arvoinen paketti, Twitter-käyttäjä linjasi.

– Tässä taloudessa loppuu Viaplayn katselu tuota pikaa. Noussut 34,90 eurosta 44,90 kuukaudessa lyhyessä ajassa. Urheilua seuraisin mielelläni, mutta joku raja sentään. Toivottavasti Viaplaylla tajuavat asian, kun riittävän moni irtisanoutuu, toinen toivoi.

– Irtisanottu myös täällä, katselurajoitukset ja hinnan nostot viimeinen niitti, kolmas puhisi.

– Kiitos vuosista Viaplay. Tämä oli nyt tässä! Tarjonta ja palvelu heikkenee mutta hinta nousee, ei kovin voittava käsi. Kaiken lisäksi tv-sovellus on ja on ollut aivan paska, ei voi esimerkiksi kelata livelähetystä, neljäs manasi.

Twitteriin myös jaettiin ruutukaappauksia irtisanotuista tilauksista.

Ilta-Sanomat kysyi viime aikoina runsaasti puhuttaneesta hinnannoususta ja palveluehtojen muutoksesta Viaplayn markkinointi ja PR-johtaja Erika Miramolta.

Miramo viestitti olevansa kiireinen, mutta vastasi kysymyksiin sähköpostilla.

Vuosi sitten Viaplay nosti hintaa niin ikään viidellä eurolla, mutta tuolloin pakettiin tuli F1-lähetykset. Nyt uusia tuotteita ei ole tullut. Tiedotteissaan yhtiö on perustellut hinnan nostamista yleisen taloustilanteen takia kasvaneilla kustannuksilla ja laadun parantamisella.

Hinta ei kuitenkaan ole laskenut, kun paketista on poistunut mm. NFL viime vuonna ja jalkapallon Mestarien liiga aiemmin.

IS kysyi Miramolta, mihin hintojen nousu perustuu. Kysyimme myös, onko mahdollista, että hinta laskee, jos merkittäviä urheilusarjoja putoaa pois paketista sekä, mitä parantunut laatu konkreettisesti tarkoittaa. Miramo vastasi kysymyksiin yhdellä vastauksella.

– Hinnankorotus ei liity yksittäisiin oikeuksiin vaan kokonaisuuteen, johon vaikuttaa mm. yleinen taloustilanne tuotantokulujen sekä urheiluoikeuksien hankintakustannusten noustessa. Parannamme jatkuvasti sisältötarjontaamme ja oikeuksiimme kuuluu tälläkin hetkellä useita markkinoiden suosituimpia urheiluoikeuksia, viimeisimpinä lisäyksinä F1 sekä FIS talviurheilu viime kaudesta lähtien. Uusina oikeuksina syksyllä alkava CHL sekä jääkiekon MM-kisat 2024 lähtien.

29,99 euroa kuukaudessa maksanut Sport-paketti poistui valikoimasta vuonna 2020. Kun hinta nousee nyt 44,99 euroon, tarkoittaa se urheilunseuraajille 50 prosentin hinnankorostusta muutamassa vuodessa. Hintojen nousua on perusteltu kulujen kasvamisella ja laadun parantamisella. Ovatko tuotantokustannukset ja lähetysoikeudet nousseet myös 50 prosenttia tällä vuosikymmenellä?

– Sport-paketin poistuessa asiakkaat saivat tilalle paketin, johon kuuluvat myös elokuvat ja sarjat eli myös paketin sisältö lisääntyi. Live-urheilun lisäksi Viaplay investoi myös tasokkaisiin elokuviin, sarjoihin, dokumentteihin, alkuperäistuotantoihin sekä muihin laadukkaisiin viihdesisältöihin. Uskomme vakaasti siihen että paras asiakaskokemus saadaan kokoamalla yhteen paikkaan koko mittava tarjontamme. Elisa Viihde Viaplay Total -paketin hintaa on nostettu viimeisen kuuden vuoden aikana aikaisemmin vain kerran.

Muun muassa Jesse Puljujärven otteiden ihastelusta NHL-jäillä saa maksaa jatkossa enemmän.

Penkkiurheilijoita on ihmetyttänyt Viaplayn huokea hinta Virossa. Paketti maksaa Suomenlahden toisella puolella vain 9,99 euroa kuukaudessa.

Toisaalta Suomen paketin hinta (44,99€) on edelleen edullisempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Ruotsissa kaikki Viaplayn urheilusarjat kattava paketti maksaa noin 49 euroa kuukaudessa. Vastaavasti tanskalaiset saavat pulittaa paketistaan 67 ja norjalaiset 68 euroa.

IS kysyi Miramolta, miten Viron paketti on edelleen niin halpa, kun Suomessa hintaa hilataan vuosi vuodelta ylemmäs. Miramolta kysyttiin myös, onko Suomessa ollut painetta nostaa hintoja lähemmäs muiden Pohjoismaiden tasoa. Hän vastasi molempiin kysymyksiin samalla vastauksella.

– Erot Viaplayn hinnoittelussa eri maissa johtuvat siitä, että jokainen maa on oma erillinen markkina-alueensa. Erot mm. tuotantokustannuksissa, urheiluoikeuksien hinnoissa ja jakelukanavissa selittävät myös kuluttajahintojen eron.

Onko palveluehtojen muutos, jossa samaa lähetystä ei voi enää katsoa kahdella laitteella, käytössä myös muissa Pohjoismaissa vai koskeeko se ainoastaan Suomea?

– Rajoitus on voimassa myös Norjassa. Rajoitus koskee vain saman live-urheilutapahtuman katsomista eri laitteilla. Asiakkaamme voi jatkossakin katsoa kahta eri live-urheilutapahtumaa, elokuvia, sarjoja ja muuta sisältöä samanaikaisesti kahdella eri laitteella.

Somessa on kiehunut viime aikoina. Moni on kertonut lopettaneensa tilauksen. Kuinka paljon tilauksia on viimeisen kuukauden aikana peruttu?

– Asiakasmääriä tai sen muutoksia emme kommentoi julkisesti.