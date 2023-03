Koululiikunta jakaa paljon mielipiteitä. Suomalaiset kertoivat omista kokemuksistaan, joista osa on äärimmäisen traumaattisia.

Koululiikunta herättää suomalaisissa polarisoivia mielipiteitä.

Entinen hiihtäjä Kalle Lassila puhui hiljattain koululiikunnan puolesta videoblogissa Keskipohjanmaa-lehdessä. Jutun otsikko ”Liikunta koulussa ei ole traumatisoinut ketään” sai monet suomalaiset tuohtumaan.

Esimerkiksi Twitterissä jotkut kertoivat vihaavansa koululiikuntaa.

Ilta-Sanomat kysyi lukijoidensa kokemuksia liikunnasta koulussa. Kyselyyn vastasi yli 600 ihmistä, joiden mielipiteet jakautuvat äärimmäisen paljon.

Suurimmalla osalla oli myönteinen tai neutraali suhde koululiikuntaan, mutta todella moni kertoi traumatisoituneensa liikuntatuntien takia.

Jotkut eivät vuosikymmenien jälkeenkään siedä tiettyjä urheilulajeja koululiikunnan takia.

– Koululiikunnassa korostettiin 70–80-luvuilla kilpailua ja voittamista. Opettajille tärkeintä oli tulos – ei se, että yritti ja osallistui. Liikunnanopettaja saattoi julkisesti nöyryyttää minua jalkapallokentän laidalla. En ollut silloin ala-asteella ollessani tarpeeksi hyvä potkimaan palloa. Tietenkin traumatisoiduin! 53-vuotias mies, Pietarsaari.

– Sairauttani ei huomioitu ollenkaan, vaan pakotettiin osallistumaan kaikkeen samaan kuin terveet. Olin liikuntavammainen, enkä pystynyt siihen mihin muut ilman kipuja, pelkoja ja ahdistusta. Jäin koululiikunnassa aina viimeiseksi, koska olin iljettävä ja erilainen. Koululiikunta todellakin aiheutti traumoja puusilmäisellä katsannollaan, jossa vain hyvät ja täydelliset olivat hyväksyttyjä. 48-vuotias nainen, Pihtipudas.

” Opettajan metodiin kuuluivat nolaaminen ja ivalliset huomautukset.

– Korkeushypyssä aloituskorkeus oli 80 cm. Jalkani olivat todella kankeat leikkauksen takia, joten rima tippui. Kaikki muut oppilaat pääsivät riman yli, joten opettaja hermostui minulle. Hyppäsin ainakin 20 kertaa peräjälkeen ja rima tippui aina. Opettaja huusi naama punaisena, että pelleilenkö minä. Muut luokkakaverit nauroivat ja paras kaverini yritti kannustaa. Lopulta opettaja tuskastui ja sanoi, että ei tästä tule mitään. Olin vasta kolmannella luokalla. 56-vuotias mies, Vantaa.

– Minulla on koululiikunnasta ainoastaan vaikeita muistoja. Olin aina viimeinen, joka valittiin joukkueeseen ja unohdin aina liikuntavaatteet kotiin. Toiset nauroivat sille porukassa. Pukukoppien hienhajun muistelu saa minut vieläkin itkemään. En voi sille mitään. 28-vuotias muunsukupuolinen, Muhos.

– Kyllä koululiikunta tappoi kaiken kiinnostukseni liikuntaan. Opettajan metodiin kuuluivat nolaaminen ja ivalliset huomautukset. Minua ahdisti koululiikunnan kilpailullisuus, koska en ollut nopea. Olin yksi niistä, jotka valittiin joukkueisiin viimeisten joukossa. 73-vuotias nainen, Helsinki.

Koululiikunta on jättänyt monille suomalaisille ikäviä muistoja.

Vastaajat tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että opettajalla on suuri merkitys oppilaiden viihtymiseen liikunnan parissa. Hyvä opettaja voi luoda myönteisiä elämyksiä niillekin, jotka eivät muuten rakasta liikuntaa.

Huono opettaja puolestaan voi saada fyysisesti aktiivisenkin ihmisen vihaamaan liikuntaa koulussa.

– Ala-asteen aikainen liikunnanopettaja sai minut inhoamaan liikuntaa ja oppimaan, että naamakertoimella ja sukunimellä pärjää. Heikommat jaettiin aina samaan joukkueeseen ja vahvimmat toiseen. Siinä ei liikunnan into ainakaan parantunut, kun hävisi aina. Opettaja nöyryytti oppilaita muiden kuullen, jos ei pärjännyt. Heikkoja oppilaita lannistettiin. Se on vaikuttanut moneen asiaan elämässäni – itseluottamukseni on nollassa vieläkin. 37-vuotias nainen, Sulkava.

– Kiitos koululiikunnan, aikuiseksi asti luulin, ettei minun kannata harrastaa liikuntaa, koska olen huono siinä. Kannustusta ja kehuja saivat vain ne, jotka olivat valmiiksi liikunnallisia. Huonommat saivat vain moitteita. Olin ainoa luokastani, joka jätettiin pois koulun yleisurheilukisoista. Opettaja sanoi, ettei minun kannata osallistua, koska en ole hyvä missään. Vasta aikuisena huomasin, ettei se ollut totta ja löysin omat vahvuuteni. Miksi ne parhaat, opettajan suosikit, saivat aina valita joukkueet ja nöyryyttää muita? 33-vuotias nainen.

” Opettaja sanoi, ettei minun kannata osallistua, koska en ole hyvä missään. Vasta aikuisena huomasin, ettei se ollut totta.

– Koululiikunta oli yhtä helvettiä. Opettaja kiusasi tai rääkkäsi painon takia. Kilpailua toisensa perään ja häntäpään porukkaa mitätöitiin. 66-vuotias mies, Jyväskylä.

– Koululiikunnassa oli erittäin epäammattimaiset opettajat, jotka suosivat tiettyjä ja syrjivät toisia. Vasta lukiossa oli riittävän päteviä opettajia, jotka pystyivät jonkinlaiseen tasapuoliseen kohteluun. 33-vuotias mies, Tampere.

– Minulla on pääsääntöisesti hyviä muistoja liikunnasta, vaikka en ollutkaan erityisen liikunnallinen. Telinevoimistelua tosin vihasin ja erityisesti köysikiipeilyä, joka tuntui ala-asteella nöyryyttävältä. Köydessä piti roikkua, vaikka ei osannut kiivetä. Yläasteella oli loistava liikunnanopettaja, joka sai luotua jopa liikunnaniloa oppilaisiin. Opesta paljon kiinni. 50-vuotias mies.

Osa lukijoiden kertomista kokemuksista on jopa erikoisia.

– Opettaja laski letkulla kylmää vettä päälle uimahallin saunassa, koska meidän piti karaistua. 60-vuotias nainen.

– Mieleeni jäi liikuntatunnin pakollinen trampoliinilta tehtävä urhonvoltti 80-luvulta. Yksi oppilas ei olisi halunnut hypätä hyppyä, mutta opettaja pakotti hänet siihen. Oppilas loukkasi itsensä pahannäköisesti hypyn epäonnistuttua. Liikuntatunti ja urhonvolttihypyt jatkuivat sen jälkeen normaalisti kuin mitään ei olisi tapahtunut. 53-vuotias mies, Hämeenlinna.

– Minulla on koululiikunnasta vain huonoja muistoja. Yläasteella liikunnanopettaja käski meitä hakea lähikaupasta limua ja hillomunkkeja liikuntatunnin ajaksi. Vain urheilujoukkueissa harrastavat saivat pelata jalkapalloa ja muita joukkuepelejä. 60-vuotias vastaaja, Rauma.

Hiihtolajien mielekkyyteen vaikuttaa suksien kunto.

Erityisesti liikuntatunneilla tehtävät joukkuejaot ovat jättäneet jäljen moniin suomalaisiin. Valintatilanteet olivat useille vastaajille erittäin epämiellyttäviä.

Kaikki eivät kuitenkaan ottaneet henkilökohtaisesti, jos jäivät itse viimeiseksi valituksi.

– Haluaisin sanoa, että jotain hyviäkin muistoja jäi, mutta silti kaikki ovat jollain tapaa huonoja. En ollut peruskoulussa mitenkään huonokuntoinen tai ylipainoinen, mutta silti jokaisessa jaossa minä olin aina viimeinen, joka valittiin. Muut valittivat, jos joutuivat ottamaan minut joukkueeseensa. Naamakertoimeni ei vain riittänyt suosittujen urheilijapoikien joukkoon. Toivon todella, että nykyiset koululaiset saisivat nauttia liikunnasta eri tavalla, eivätkä joutuisi käymään läpi samaa kuin minä. 28-vuotias mies.

– Pallopelit ja niihin liittyvät joukkuevalinnat aiheuttivat trauman, joka ei ole vieläkään hävinnyt. En voisi vieläkään edes ajatella pelaavani jotain peliä. En myöskään seuraa mitään urheilupelejä televisiosta. Urheilukilpailuihin en ole osallistunut koskaan. Sekin on seurausta koulun liikuntatunneilta. Lenkkeily on ollut mukavaa liikuntaa, kun ei ole tarvinnut kilpailla ketään vastaan. 64-vuotias nainen.

” Se joukkue, johon pakosta päädyin, teki kyllä hyvin äänekkäästi selväksi, etten ollut toivottu jäsen.

– Olin joukkuelajeissa aina viimeinen, joka valittiin. Se joukkue, johon pakosta päädyin, teki kyllä hyvin äänekkäästi selväksi, etten ollut toivottu jäsen. En juuri pärjännyt muissakaan lajeissa. Opettajat suosivat niitä taitavimpia, minkä takia vasta lukiossa sain seiskaa parempia arvosanoja liikunnasta. Silloin riitti, että teki parhaansa. Aiemmin oli pakko pärjätä tai arvosana oli huono. Eli olen "hiukan" eri mieltä Lassilan väitteistä. 26-vuotias nainen, Espoo.

– Se, että annetaan lapsille valta valita joukkueet, aiheuttaa pahinta kiusaamista ja syrjintää. Ohjaajan tehtävä on muodostaa joukkueet ja kaiken aikaa muokata niitä siten, että ne ovat mahdollisimman tasaväkiset. Silloin alaikäiset eivät pääse sortamaan heikoimpia. Olen seurannut lasten ja nuorten harjoittelua koulujen ulkopuolella. Olen saanut siellä ilokseni todistaa valmentajien mahtavaa ja tasapuolista kohtelua. Muuten olen koululiikunnan lisäämisen kannalla. 67-vuotias mies.

– Koululiikunnasta on ihan turhaan tehty mörkö. Olin itse ihan umpisurkea kaikissa joukkue- ja pallopeleissä. Minut valittiin aina viimeisenä joukkueeseen. Turha siitä on traumatisoitua. Ajattelee vain, että tämä ei ole minun vahvuuteni, eikä ota sitä niin henkilökohtaisesti. Eri asia tietysti on, jos kiusataan. 18-vuotias mies, Tampere.

Suomalaisilla on traumaattisia kokemuksia joukkuejaoista.

Vastaajat kritisoivat myös koululiikunnan kilpailuhenkisyyttä. Esimerkiksi uinti- ja juoksutestit ovat aiheuttaneet suomalaisille epämiellyttäviä muistoja.

Osa vastaajista toivoi, että koulussa olisi opetettu enemmän erilaisia tekniikoita, eikä keskitytty vain tuloksiin.

– Muistoni koululiikunnasta ovat kammottavia. Opettajien mielestä liikuntaa olivat ainoastaan sellaiset lajit, joissa voi kilpailla tai suoritusta voi mitata sekuntikellolla. Sama malli jatkui ala-asteelta yläasteelle ja vielä lukioon. Uimataitoa mitattiin, ei opetettu. Ja jos ei osannut, oli huono. Hiihdossa perinteinen tyyli oli 90-luvulla huono, mutta vapaata tyyliä ei opetettu. Olin huono. Sehän ei ollenkaan poistanut iloa liikunnasta. 45-vuotias mies, Vantaa.

– Koululiikunta oli yhtä kilpailua. Opin harrastamaan liikuntaa omaehtoisesti vasta 40-vuotiaana. Koululiikunnan pitäisi lähteä siitä, että tarkoitus on tuottaa iloa, parantaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä löytää oma liikuntalaji – ei pakottaa mihinkään vastenmieliseen. 62-vuotias mies, Helsinki.

” Yläasteella liikunnanopettajaa ei kiinnostanut lainkaan, vaikka minua kiusattiin ja solvattiin.

Koululiikunnalla oli vastaajien mukaan vaikutusta jopa koulukiusaamiseen.

Joidenkin kokemusten mukaan koululiikunta lisäsi tai pahensi kiusaamista. Toisaalta joillekin koululiikunta toimi päinvastoin ainoana turvallisena ympäristönä koulussa.

– Liikunta ei itsessään traumatisoinut, mutta pilkka ja kiusaaminen traumatisoivat. Koululiikunta oli yksi niistä tilanteista, joissa kiusaamista tapahtui eniten. Minua pilkattiin osaamattomuudesta, lihavuudesta, laihuudesta, hitaudesta, rohkeuden puutteesta ja ties mistä. Opettaja lelli niitä, jotka harrastivat jotakin ohjattua liikuntaa. Kannustusta tunneilla oli turha toivoa. 40-vuotias vastaaja, Turku.

– Olin paksu poika ja opettaja oli urheiluhullu. Jouduin aina ensin näyttämään muille, miten joku liike tehdään. Yleensä en onnistunut, jolloin minusta tuli pilkan kohde ja koulukiusattu. Kahdeksannelta luokalta lähtien en enää käynyt liikuntatunneilla. Sitten alkoi muukin pinnaus. Elämäni meni pilalle. 62-vuotias mies, Kuusamo.

– Olen ylipainoinen alkoholisti, mutta koululiikunta oli varmaan ainoa hyvä asia. Silloin minua ei kiusattu, kun piti keskittyä tekemiseen. 47-vuotias mies.

– Olen ollut koulukiusattu suurimman osan peruskouluajastani. Asiaa ei auttanut se, että olin kömpelö hidastuneen motorisen kehitykseni vuoksi. Yläasteella liikunnanopettajaa ei kiinnostanut lainkaan, vaikka minua kiusattiin ja solvattiin. Liikuntatunneilla ei saanut mitään opetusta, eikä liikkumiseen vapaa-ajalla kannustettu millään tavalla. Koululiikunta oli vastenmielistä myrkyllisen ilmapiirin ja opettajan välinpitämättömyyden takia. Yhdeksännen luokan lopulla lakkasin osallistumasta pallopeleihin. 33-vuotias mies, Porvoo.

Koululiikunta voi luoda yhteisöllisyyttä.

Iso osa on kuitenkin saanut koululiikunnasta erittäin riemukkaita muistoja. Joillekin koululiikunta oli jopa päivien kohokohta.

Ihmiset nauttivat etenkin siitä, että pääsivät kokeilemaan monipuolisesti erilaisia lajeja.

– Koululiikunta oli ainoa paikka, missä sain kavereita, sillä olin liian ujo juttelemaan muualla. Ilman koululiikuntaa en osaisi suunnistaa tai lukea karttaa, en olisi oppinut hiihtämään tai aloittanut esimerkiksi jalkapalloharrastusta. 29-vuotias nainen, Helsinki.

– Koululiikunta oli monesti viikon kohokohta. En itse ollut ikinä mikään monilahjakkuus liikunnassa, mutta oli hauskaa nähdä muiden osaavan ja kokeilla itse eri lajeja. Liikunta mahdollisti kokeilemaan sellaisia harrastuksia, joita ei ikinä olisi muuten kokeillut ja näin vanhempana olen tyytyväinen, että siihen oli mahdollisuus. 25-vuotias mies, Lappeenranta.

” Opettajat, jotka positiivisesti pystyivät haastamaan oppilaita menemään mukavuusalueen yli, antoivat eväät myöhempään elämään.

– Minulla on koululiikunnasta hyviä muistoja. Olen ollut aina ylipainoinen, mutta liikkuva sellainen. Opettajat, jotka positiivisesti pystyivät haastamaan oppilaita menemään mukavuusalueen yli, antoivat eväät myöhempään elämään. 46-vuotias mies, Kangasala.

– Liikuntatunnit toivat vaihtelua koulupäivään. Olin ”huono” liikunnassa, mutta kiitollinen, että pääsin kokeilemaan eri lajeja. Sama toimii omien lapsien kohdalla: Ennakkopelkojen jälkeen liikuntatunneilta palaa kotiin uusista lajeista innostuneita lapsia. Jos koulujärjestelmässä tähdätään pelkkään mukavuuteen ja kilpailuhenkisyyden poistamiseen, niin nuorisosta kasvatetaan velttoa porukkaa, joka ei kestä yhtään vaikeita aikoja. 37-vuotias mies, Mikkeli.

– Liikuntatunnit olivat parhaita oppitunteja koulupäivien keskellä. Koululiikunnalla on tärkeä tehtävä yhteiskunnan liikkumattomuuspommin räjähtäessä käsiin. 25-vuotias mies, Jyväskylä.

– Liikunta oli kivaa, mutta itse kuuluin lahjakkaisiin ja joukkueessa pelaaviin nuoriin. Onneksi silloisella liikunnanopettajallani oli pelisilmää siirtää minut poikien ryhmään, jolloin sain riittävästi vastusta enkä traumatisoinut ketään tyttöjen joukkuepeleissä. 42-vuotias nainen, Pohjois-Savo.

– Koululiikunta oli sopivan monipuolista, välillä haastavaa, mutta kokonaisuudessaan mukavaa. 64-vuotias mies.

Suurin osa vastaajista piti koululiikunnasta.

Koululiikunta on aiheuttanut valitettavasti myös epätasa-arvon kokemuksia.

– Kokemukseni koululiikunnasta ovat huonoja. Ryhmiä oli vain pojille ja tytöille, mutta ei muunsukupuolisille. Siksi en voinut tehdä mitään. 30-vuotias muunsukupuolinen, Helsinki.

– Koululiikunta oli eriarvoistava kokemus. Pojille ja tytöille oli täysin eri lajit. Olisin paljon mieluummin pelannut esimerkiksi jääkiekkoa kuin luistellut kaunoa. Kun me tytöt opeteltiin kävelemään, pojat pääsivät kokeilemaan kamppailulajeja. Mielestäni sukupuoleen perustuva jako saisi jäädä historiaan ja tilalle voisi tulla esimerkiksi tasoryhmiä. Varmasti myös joillekin pojille on tullut isompi kynnys alkaa harrastamaan ”tyttöjen” lajia, sillä jo koulussa opetettiin tämä jako. Muutoin tykkäsin liikunnasta ja meillä oli aika hyviä opettajia, jotka kannustivat kokeilemaan uusia lajeja. 29-vuotias nainen, Pirkanmaa.

” Joukkuelajeja oli tosi paljon, koska se oli helppoa opettajalle.

Joukkuelajit eivät ole kaikkien suomalaisten mieleen.

Itse liikuntalaji vaikuttaa selvästi oppilaiden kokemuksiin koululiikunnasta.

Etenkin hiihto ja joukkuelajit tuntuvat jakavan mielipiteitä.

– Joukkuelajit olivat minulle tosi haastavia. En pärjännyt. Niitä oli tosi paljon, koska se oli helppoa opettajalle. 60-vuotias mies, Kotka.

– Vihasin joukkuepelejä. Pesäpallossa olin tosi huono. Minut valittiin aina viimeisenä joukkueeseen. Ei se kivaa ollut, mutta en traumatisoitunut. Toki en edelleenkään hirveästi tykkää joukkuelajeista. Se ei ole koulun vika. 60-vuotias nainen.

– Koululiikunnasta jäi inho hiihtoa kohtaan. Koska tekniikkaa ei opetettu, hiihto ei vain luistanut, en osannut. Menin vain ladulle verenmaku suussa, kuten kunnon suomalaisen pitää. 44-vuotias nainen.