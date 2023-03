Darts on uusi padel. Vuodenvaihteessa järjestettyjen MM-kisojen jälkeen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Osa maahantuojista on myynyt lajin välineet hetkellisesti loppuun. Ilta-Sanomat haastoi Suomen kenties suurimman lupauksen matsiin, jonka tasaisuudesta voi olla monta mieltä.

Vartalon asento on järkähtämätön. Pelkkä käsivarsi heilahtaa ja sinkoaa tikan optimaaliselle lentoradalle.

Tripla-20, 20 ja 20. Yhteensä 100 pistettä. Tällainen on yksi 16-vuotiaan Iida Lankon kolmen tikan sarjoista, kun haastan hänet darts-matsiin hänen kotonaan Oulun keskustassa.

Sata pistettä kolmella tikalla on kova tulos. Kun englantilainen Michael “Bully Boy” Smith voitti lajin maailmanmestaruuden tammikuussa, hänen kolmen tikan pistekeskiarvonsa finaalissa oli 100,87. Kolmen tikan maksimipistemäärä on 180.

Vastaan Lankon sataseen heittämällä 31 pistettä. Huokaisen syvään.

Tällainen on satunnaisheittäjän ja Suomen kenties lupaavimman darts-pelaajan välinen ero. Viime vuonna Lanko yllätti kaikki sijoittumalla toiseksi alle 18-vuotiaiden kansainvälisessä ja kovatasoisessa kutsukilpailussa Alankomaiden Assenissa.

– Se toi lisämotivaatiota treenaamiseen, Lanko sanoo.

Iida Lanko heittää huoneessaan joka päivä 1–1,5 tunnin ajan.

Suomessa vallitsee juuri nyt ennennäkemätön darts-buumi. Osa maahantuojista joutuu myymään eioota, kun tikat ja taulut ovat yksinkertaisesti loppuneet.

Toinen hyvä esimerkki lajin buumista kulminoituu suosittuun jyväskyläläiseen Black Diamond -biljardi- ja darts-saliin. Jos illan aikana haluaa heitellä, on syytä astella paikalle välittömästi salin avautuessa kello 17.

– Viidestä puoleen yöhön kaikki viisi taulua ovat koko ajan käytössä. Jokaisella on yleensä neljä heittäjää koko ajan, Suomen Dartsliiton toiminnanjohtaja ja Black Diamondissa usein heittävä Veijo Viinikka kertoo.

Viinikan äänestä tihkuu intoa. Se kuuluisa suuri yleisö kun ei aiemmin ole suhtautunut lajiin tällä intohimolla. Viinikan mukaan voi sanoa, että darts on – tai ainakin siitä on tulossa – uusi padel.

Selvää on, ettei se ole mikään kaljanhuuruinen pubilaji, joka kiinnostaa vain keski-ikäisiä miehiä. Lajin huipulla alkoholi kuuluu enää yleisöön.

Jotta voisi ymmärtää, miksi darts-hallit täyttyvät ympäri Suomen ja miksi viikkokisoihin osallistuu enemmän ja enemmän uusia tulokkaita, on palattava ajassa pari kuukautta taaksepäin, kun lajin 30:nnet MM-kilpailut järjestettiin Lontoon Alexander Palacella.

Fakta Säännöt Kuvan molemmat tikat ovat sektorissa tripla-20, josta saa 60 pistettä per tikka. Se on samalla suurin yhdestä heitosta saatavissa oleva pistemäärä. Dartsin pistelasku perustuu darts-taulun sektoreihin, joita on yhteensä 20 pistearvoiltaan 1–20. Sektorin mustaan tai valkoiseen osaan osuminen antaa sektorille merkityn pistemäärän. Taulun ulkoreunaa kiertävä kapea, kehämäinen alue antaa sektorin osoittaman pistemäärän kaksinkertaisena eli tuplana. Sisempi kehämäinen alue taas antaa sektorin osoittaman pistemäärän kolminkertaisena eli triplana. Taulun keskustan ulompi kehä on 25 pisteen arvoinen, sisempi kehä eli häränsilmä antaa 50 pistettä. Tavallisin peli on nimeltään 501. Pelissä lähdetään liikkeelle 501 pisteestä ja pyritään pääsemään tasan nollaan pisteeseen heittämällä kolmen tikan sarjoja. Peli tulee lopettaa eli saada poikki heittämällä joko tuplaan tai häränsilmään. Jos epäonnistuu ja pistemäärä menee ”yli”, jatketaan edellisen sarjan jälkeisestä pistemäärästä. Dartsissa ei ole tasoittavaa heittoa, joten aloittajalla on etulyöntiasema.

Michael “Bully Boy” Smith astelee määrätietoisin askelin kohti Alexander Palacen heittolavaa. Intiimissä katsomossa on 8 500 ihmistä, joista valtaosa lienee finaalin aiemmin kahdesti hävinneen englantilaisen Smithin puolella. Kaiuttimista raikaa Smithin sisääntulobiisi, Walk the Moonin Shut Up and Dance.

Biisi ei ole ehkä se uskottavin, mutta menevä. Cheerleaderit tanssivat lavalla kipinäsuihkun loisteessa.

Michael Smith on lajin hallitseva maailmanmestari.

Finaalissa Smithillä on vastassaan hollantilainen Michael “Mighty Mike” van Gerwen. Hänellä puolestaan on yksi uskottavimmista sisääntulokappaleista: The White Stripesin Seven Nation Army.

Woo, Michael van Gerwen, haltioitunut yleisö laulaa biisin tahdissa.

Michael van Gerwenin sisääntulobiisiä, The White Stripesin Seven Nation Armyä, pidetään yhtenä darts-kiertueen parhaista.

MM-kilpailut Suomessa näytti Viaplay – nyt ensimmäistä kertaa suomenkielisellä selostuksella. Finaalissa äänessä olivat Tero Kainulainen ja Ville Kuusinen.

– Suomenkielinen selostus oli iso juttu. Sen kautta ihmiset oivalsivat, mistä lajissa on kyse, Viinikka sanoo ja lisää, että on saanut katsojilta positiivista palautetta kisojen tauoille esitetyistä välineklinikkavideoista, joissa hän oli äänessä.

Lajimaallikolle kisojen seuraaminen televisiosta voi tuntua kummalliselta kokemukselta. Lähes 10 000 ihmistä huutaa suoraa kurkkua, kun kaksi henkilöä heittää kolmen tikan sarjoja 2,37 metrin päässä heittäjästä olevaan tauluun.

Ollaan kaukana siitä, kun kesämökillä viskotaan muurahaiskeon takaa tylsyneitä tikkoja klapivaraston seinällä roikkuvaan rupiseen tauluun.

Toisaalta laji ei esteettisessä mielessä täytä huippu-urheilun kriteereitä. Harva heittäjä näyttää edes etäisesti stereotyyppiseltä urheilijalta. Sen sijaan pelaajat ovat mukana luomassa karnevaalitunnelmaa. Jokaisella on oma sisääntulobiisi, osa pukeutuu mahdollisimman räväkästi. Paras esimerkki lienee Peter “Snakebite” Wright, joka rokkaa moniväristä irokeesia.

Tunnelmaan on helppo rakastua.

Peter Wrightin tyyli hakee vertaistaan.

MM-turnauksen pelimuoto on 501. Pelaajan on mahdollista päästä nollaan pisteeseen vähimmillään yhdeksällä tikalla. Se on todella harvinaista.

Viime MM-kisoissa ysitikkaisia nähtiin tasan yksi – ja se tapahtui finaalissa. Kyseisen legin aloittanut Michael van Gerwen heitti kahdeksan täydellistä tikkaa, mutta missasi yhdeksännen. Smith tuli vuoroon ja onnistui. Legiä on kuvailtu dartsin historian kautta aikojen parhaaksi, eikä syyttä.

– Siinä se on! Siinä se on! Käsittämätöntä! Ville Kuusinen karjui selostamossa.

Suomenkielisen selostajan reagointi osui ja upposi suomalaisyleisöön, joka hehkutti tilannetta Twitterissä. Tällaiset hetket kasvavat korkoa nyt, kun lähetyksiä vilkaisseet tai somessa darts-huumaan törmänneet suuntaavat porukalla kohti halleja.

Alla englanninkielinen selostus legendaarisesta legistä.

Fakta Ysitikkaisten historiaa Suomi on vahvasti esillä varhaisten ysitikkaisten historiassa. Vuonna 1982 Kari Saukkosesta tuli lajin historian neljäs virallisessa kilpailussa ysitikkaisen heittänyt pelaaja. Saukkonen ylsi suoritukseen Karelia Cupissa Joensuussa. – Vain kaksi peliä myöhemmin Saukkonen oli todella lähellä heittää toisen ysitikkaisen, Suomen Dartsliiton toiminnanjohtaja Veijo Viinikka kertoo. Suurimmissa kilpailuissa oli ennen tapana palkita yhdeksällä tikalla legin voittanut pelaaja. Historian ensimmäisen televisioidun ysitikkaisen heittäjä John Lowe palkittiin vuonna 1984 hurjalla 102 000 punnan palkinnolla. Erikoisimmat ysitikkapalkinnot on jaettu UK Open -turnauksessa vuosina 2004 ja 2005. Kumpanakin vuonna ysitikkaisen heitti Phil Taylor, joka palkittiin molemmilla kerroilla 501 Budweiser-olutpullolla. Phil Taylor sekä Tony O’Shea ja Darryl Flinton ovat voittaneet televisioidusta ysitikkaisesta auton: Taylor ja O’Shea Opel Tigran, Flinton Skoda Fabian. Televisioituja ysitikkaisia on nähty lajin historiassa 72 kertaa.

Iida Lanko ei anna armoa. Minun ja hänen suurimpana erona on se, että minä heitän nyt kolmella tikalla aika harvoin yli 40 pistettä, Lanko ei kertaakaan heitä sen alle.

Lanko innostui dartsista koronakesänä 2020, jolloin tanssi- ja telinevoimisteluharrastukset olivat tauolla. Lankon isä Antti Leinonen on pitkän linjan darts-harrastaja ja harjoitteli perheen silloisen kodin olohuoneessa. Lanko kysyi, voisiko hänkin kokeilla.

Ensimmäiset heitot lensivät vähän minne sattuu, mutta tauluun sentään.

– Ei se aluksi kovin kivalta lajilta kyllä tuntunut. Mutta hiljalleen heitin ensin joka viikko ja sitten joka päivä, Lanko muistelee.

Nykyisessä kodissa Lanko mahtuu heittämään omassa huoneessaan. Aiemmassa kodissa darts-taulu oli olohuoneen seinällä.

Kesän lopulla Lanko osallistui ensimmäistä kertaa paikallisiin viikkokilpailuihin. Syksyllä hän nappasi ensimmäisen pelivoittonsa. Pari viikkoa myöhemmin hän voitti ensimmäistä kertaa miespelaajan. Sitä Lanko oli erityisesti odottanut.

– Hän ei taida vieläkään tietää, että oli ensimmäinen mies, jonka voitin, Lanko nauraa.

Tällainen kasvatti voitonnälkää entisestään. Isä kuitenkin epäili, ettei tytär lähde kilpailuihin silloin, kun isälle tulee työeste.

Luulo oli väärä. Kun isä ei ollut mukana, Lanko paineli kisahallille pyörällä. Myös silloin, kun satoi.

– Kyllä silloin vähän mietti, että mihin olen menossa. Jotkut kaverit kävivät luistelemassa, mä menin 40-vuotiaiden miesten kanssa heittämään tikkaa, Lanko sanoo ja hymyilee.

” Hän ei taida vieläkään tietää, että oli ensimmäinen mies, jonka voitin.

Kannatti mennä. Nyt Lanko on muun muassa naisten sarjan Suomen mestari parikilpailussa ja cricket-pelimuodossa sekä Savo Darts Openin naisten pro-sarjan hallitseva voittaja. Liiton toiminnanjohtaja Veijo Viinikan mukaan Lanko on yksi Suomen dartsin suurimmista lahjakkuuksista ainakin 10 vuoteen.

– Veikkaisin, että hän voisi olla ensimmäisiä suomalaisia naisia, jotka voivat elättää itsensä dartsilla, Viinikka sanoo.

Dartsin huipulla liikkuvat isot rahat. PDC-liiton maailmanmestaruudesta saa palkintopystin lisäksi 500 000 puntaa. Tänä keväänä lukioon hakeva Lanko on toistaiseksi tienannut lajin kautta pari kolme tuhatta euroa. Ammattilaisuudesta hän ei edes haaveile – ainakaan toistaiseksi.

Pelkästään lajin MM-kisojen suomenkielinen selostus ei selitä lajin suosiota, vaikka se lajia pinnalle toikin. Veijo Viinikka nostaa esille juontaja ja Putous-tähti Juuso “Köpi” Kallion, joka on aiemmin YleX Aamussa ja nykyään Yle Areenan puolella tulevan Viki & Köpi Show’n lähetyksissä puhunut kiinnostuksestaan lajia kohtaan.

Loppuvuodesta 2022 Kallio toteutti pitkäaikaisen unelmansa ja matkusti kahden kollegansa kanssa Lontooseen katsomaan MM-kisoja. Turnaus oli tuolloin lähestymässä puoliväliä.

– Se oli mahtava keissi! Nähtiin Michael van Gerwenin ja Michael Smithin matsit, Kallio hehkuttaa.

Vuodesta 2014 lajin pauloissa ollut Kallio sanoo ihailevansa pelaajien täydellisyyttä ja kylmähermoisuutta.

– Jokainen, joka on yrittänyt heittää tripla-20:een, tietää, että se alue on helvetin pieni. Koitapa tehdä se tuhansien mylvivien ihmisten edessä isoimmassa mahdollisessa paikassa, hirveissä paineissa. Se on ällistyttävää. Kuin näkisi suuren taikatempun.

Juuso ”Köpi” Kallio heitti elämänsä ensimmäisen täydellisen kolmen tikan ja 180 pisteen sarjan vuoden 2023 tammikuussa. Reilua kuukautta myöhemmin tempun toistaminen ei ole onnistunut.

MM-kiiman jälkeen Kallio asensi taulun ja tauluvalon kotinsa seinälle. Mediapersoonalle darts toimii oivallisena tapana nollata ylikierroksilla käyvät aivot. Darts vaatii hänen mukaansa täydellistä, herpaantumatonta keskittymistä suoritukseen.

– On ihan parasta laittaa iltaisin valot tauluun ja heittää. Se sammuttaa aivot muulta miettimiseltä.

Lue lisää: Suomalaisten hävytön huumori päätyi kansainväliseen tv-lähetykseen – Köpi Kalliokin ilmestyi kuviin

Pelkkä tietoisuus lajista ja sen arvokisojen karnevaalitunnelmasta ei riitä siihen, että lajista tulee suosittu ja että se kahmii harrastajia. Esimerkiksi mäkihyppy on potenut harrastajakatoa jo vuosien ajan, vaikka lajin maailmancup-kilpailuja näkyy maksuttomilla tv-kanavilla – toisin kuin dartsia.

Veijo Viinikan mukaan darts on matalan kynnyksen laji, joka on hyvin edullista aloittaa. Halleilla heittäminen on joko ilmaista tai maksaa muutamia euroja per tunti. Jos haluaa heittää kotona, niin kun on hankkinut taulun, siihen hyvän valon sekä suojan ja huipputikat, on käyttänyt noin 150 euroa. Moniin lajeihin moinen summa palaa kuukausittain.

– Dartsissa on myös se sosiaalinen efekti. Kaikki ovat tervetulleita, eikä ketään katsota kieroon sukupuoleen, ikään tai kokoon katsomatta. Näen, että tällaiselle lajille on tässä maailmantilanteessa älyttömän hyvä tilaus, Viinikka sanoo.

Lajin harrastajakunta on ollut historian saatossa hyvin miesvoittoinen – ja on sitä edelleen. Viinikan mukaan liiton noin 1 200 jäsenestä naisia on 200. Viinikka toivoo, että naisia ja muiden eri sukupuolten sekä seksuaalivähemmistöjen edustajia saataisiin lajin pariin.

– Haluamme olla edelläkävijöitä. Myös syrjäytymisen estäminen on meille äärimmäisen tärkeää. Jos pystymme pelastamaan yhdenkin ihmisen, ollaan onnistuttu hyvin.

Viinikka arvioi, että rekisteröityneiden harrastajien tulee kasvamaan tänä vuonna 15–20 prosenttia.

” Haluamme olla edelläkävijöitä.

Kuvassa oleva jyväskyläläinen Black Diamondin sali on Veijo Viinikan mukaan ollut alkuvuoden aikana äärimmäisen suosittu heittopaikka.

Naiset kilpailevat lajissa omassa sarjassaan, mutta mikään ei estä naispelaajia osallistumasta myös avoimeen sarjaan miesten kanssa. Kuka tahansa voi nousta lajin huipulle, vaikka toistaiseksi siellä on nähty vain miehiä. Fallon Sherrockista tuli vuonna 2019 ensimmäinen nainen, joka on voittanut ottelun lajin MM-kisoissa. Sherrock selvisi tuolloin aina kolmannelle kierrokselle saakka.

Lue lisää: Fallon Sherrock, 27, on maailman eliittiä miesten hallitsemassa lajissa – paljasti, kuinka vedättää äijiä pubissa

– En tiedä, mutta olisiko niin, että miehillä on kovempi kilpailuvietti. Suomessa ero tulee siitä, että naisia on harrastajissa vähemmän ja he ovat olleet miehiä laiskempia treenaamaan. Miesten peleissä taso pysyy tasaisempana, Viinikka kertoo.

Olisi kiva sanoa, että minun ja Iida Lankon välinen darts-matsi olisi tasainen. Mutta en sano, koska valehtelu on rumaa.

Minulla on jäljellä 284 pistettä, Lankolla 52. Lanko asettuu tasoittavaan heittovuoroon. Ensimmäinen tikka osuu 12 pisteeseen. Toinen menee roimasti tupla-20:n yli, mutta kolmas napsahtaa kohdilleen.

– Siinä se oli, hän sanoo.

Iida Lankon palkintokaappia pitää pikkuhiljaa laajentaa, jos menestys jatkuu samankaltaisena.

Teurastus. Lankon kolmen tikan keskiarvoksi tuli vajaat 75. Se on lukema, johon kaltaiseni aloittelija pystyy yhdellä kolmella tikan sarjalla melko harvoin – tosin joskus kuitenkin.

Yksi lajin hienouksista onkin se, että aloittelijan tuurilla on mahdollista heittää kolmella tikalla aivan yhtä monta pistettä kuin maailman huiput MM-kisoissa. Lanko muistaa, kuinka harrastuksen alussa tällaiset kokemukset nostivat motivaatiota ja lisäsivät innokkuutta.

Mutta sitten, kun sellainen tulos pitäisi heittää monituhatpäisen mylvivän yleisön edessä kaikkien niiden paineiden alla… Siihen vaaditaan hurja määrä toistoja ja hermojen hallintaa.

– Olen sitä mieltä, että missään muussa lajissa psyyke ei ole yhä kovilla kuin dartsissa, Veijo Viinikka sanoo.

Dartsin MM-kisoissa pään pitää pysyä kylmänä fanien raivokkaasta mylvinnästä huolimatta.

Viinikka jos joku tietää, mistä puhuu. Hän aloitti dartsin 33 vuotta sitten ja arvioi heittäneensä yli kolme miljoonaa tikkaa elämänsä aikana. Hän on voittanut kaiken mahdollisen, mitä kotimaassa voi dartsin saralla voittaa. Lajin MM-kisoissa hän on esiintynyt kerran, vuonna 2011.

Viinikka korostaa, ettei lajia tarvitse aloittaa kilpailemisen takia. Darts on perinteinen pubilaji, eikä Viinikka missään nimessä halua viedä lajia niistä pois.

– Pubidarts ja kilpadarts pitää erottaa toisistaan täysin. Ei niillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa.

Ei, mutta pubista voi nousta suurille lavoille. Vuoden 2018 maailmanmestari Rob Cross pomppasi pubipelaajasta maailmanmestariksi vain kahdessa vuodessa.

Kaikki on mahdollista. Sekin, että Iida Lanko heittää joskus Lontoon Alexander Palacella maailmanmestaruudesta.

Varmaa on se, että hänet tullaan näkemään kisapaikalla. Lanko aikoo olla kisayleisössä vajaan kolmen vuoden kuluttua järjestettävissä kisoissa, joihin mennessä hän on tullut täysi-ikäiseksi.

– Isäkin on luvannut, että silloin mennään paikan päälle.

Viimeistään silloin voisi olla mahdollista, että naiskilpailija etenee turnauksessa vaikkapa päätyyn saakka. Tänä vuonna 19 vuotta täyttänyt britti Beau Graves debytoi viime MM-kisoissa tappiollisesti, mutta voitti viime vuonna yhtä vaille kaikki naisten finaalit, joihin hän ylsi.

– Hänellä on mahdollisuus vaikka mihin. Vain taivas on rajana, Viinikka sanoo.