Harri Ollin somepäivitykset nousivat otsikoihin Norjassa – julistautui Venäjän ja Putinin tukijaksi

Ex-mäkikotka Harri Ollin Instagram-tilillä julkaistut päivitykset ovat nousseet otsikoihin Norjassa. Ollin, 38, kirjoitukset ovat olleet esillä myös ainakin Puolan mediassa.

Olli kirjoitti 13. helmikuuta englannin kielellä, että hänen lopulliseen päätökseensä Venäjän tai Ukrainan tukemisesta vaikuttaa talvisin menestyksekkäästi urheilleen Aleksandr Ovetshkinin osviitta.

Olli ilmoitti, että hän kannattaa Vladimir Putinia, koska niin tekee myös menestynyt jääkiekkoilija Ovetshkin.

Entisen mäkikotkan Instagram-tilillä on myös muita Venäjään ja Ukrainaan liittyviä päivityksiä.

Norjan mäkimaajoukkueen kultatoivo Halvor Egner Granerud kommentoi Ollin Instagram-tilille ilmestyneitä päivityksiä Nettavisenille.

– Toivoin, että joku olisi tehnyt ne käyttämällä hänen nimeään. Mutta sitten löysin ne lausunnot Instagramista. Sitä ei ollut poistettu. Tämä on sen tason asia, jossa otsikko vilkkuu keltaisella ja siinä lukee ”järkyttävää”, Granerud sanoi.

– Hänellä on tietysti oikeus mielipiteisiinsä. Minä en niitä tue. Minusta ne ovat surullisia. Toivoin, ettei tämä kaikki olisi totta, norjalainen mäkimies jatkoi.

Nettavisen tiedusteli Ollilta kommenttia Granerudin sanomisiin. Olli vastasi lehden toimittajalle ja julkaisi kuvan asiasta torstaina.

Vastauksessaan Olli toivotti Granerudille englanniksi kaikkea hyvää MM-kisoihin. Hän kertoi myös olevansa kotoisin Rovaniemeltä.

– Se on turistikaupunki, ja en ole kuullut, etteikö venäläisiä haluttaisi enää sinne. Minulla on paljon enemmän muistoja venäläisistä kuin ukrainalaisista. Sodassa ei ole oikeaa eikä väärää. Sota on syvältä. Rauha on upeaa, Olli kirjoitti.

Ollin tilin seuraava Instagram-julkaisu oli kuva kebabpizzasta. Se ilmestyi torstaina. Perjantaina aamupäivällä aihepiiri vaihtui.

– Yksi hyvä syy tukea Ukrainan sijasta on myös se, että ukrainalaiset halveksuvat älykkyyttäni, tilille ilmestyi suomeksi ja englanniksi, tilillä luki.

Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan tuli täyteen vuosi perjantaina 24. helmikuuta. Presidentti Putinin aloittama verilöyly on tuomittu maailmalla laajalti.

Ukraina on saanut eri puolilta maailmaa materiaalista ja henkistä tukea, jotta se pystyisi estämään valloitusta yrittävän Venäjän aikeet.

Olli ilmoitti lopettavansa mäkihyppyuransa vuonna 2011. Hänen parhaaksi saavutuksekseen jäi suurmäen MM-hopea vuonna 2007. Hän sai myös lentomäen joukkuekilpailusta MM-hopeaa vuonna 2008 ja MM-pronssia vuonna 2010.

Olli on ennenkin kohauttanut Venäjään liittyvillä lausunnoilla. Vuonna 2012 hän palasi Lahden SM-muovimäkeen, sijoittui kymmenenneksi ja ehdotti, että Suomi liittyisi Venäjään.

