”Tohtori rautanyrkki” ja ”Tohtori teräsvasara” moukaroivat nyt Venäjää – äidilleen he ovat luvanneet yhden asian

Kaksimetriset miljonääriveljekset olivat aikanaan maailman kaksi parasta raskaansarjan rautanyrkkiä. Nyt he ovat Ukrainan taistelun tunnetuimpia kasvoja.

Klitshkon veljekset Vitali, 51, ja Vladimir, 46, tunnettiin jo ennen sotaa maineikkaina raskaansarjan nyrkkeilysuuruuksina. Siksi myös kansainvälinen media seurasi tiiviisti, kuinka nyrkkeilyn jättiläiset reagoivat aamuyöstä alkaneeseen hyökkäykseen kotimaahansa.

Venäläiset panssarivaunukolonnat etenivät Ukrainaan useista suunnista, myös pohjoisesta kohti Kiovaa, jota Vitali pormestarina hallinnoi.

Hän kertoikin sodan toisena päivänä tv-haastattelussa veljesten tarttuvan yhdessä aseisiin taistellakseen ”verisessä sodassa” Venäjää vastaan.

– Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, hän kertoi yksiselitteisesti.

Vitali Klitshko on ollut Kiovan pormestari vuodesta 2014. Hän nousi asemaansa vain vuosi nyrkkeilystä eläköitymisen jälkeen. Sodan aikana veli Vladimir on ollut hänen läheinen avustajansa ja tutkapari edustustilaisuuksissa.

Klitshkot ovat varoittaneet Euroopan johtajia, että koko maanosa epävakautuisi Venäjän voittaessa sodan. Tässä veljekset kuvattuna maaliskuussa 2022 Kiovassa.

Vladimir Klitshko liittyi reservistä Ukrainan armeijaan jo aiemmin helmikuussa 2022, kun naapurimaa Venäjän uhka vain kasvoi. Venäjä oli tuolloin tuonut alkuvuodesta Ukrainan rajan tuntumaan 100 000 sotilasta ja paljon raskasta sotakalustoa.

– Ukrainalaiset ovat pitäneet venäläisiä veljinään. Ihmiset eivät halunneet tätä sotaa, mutta demokratia on hauras. Se ei pysty puolustamaan itseään, vaan ihmisten on sitä puolustettava, Vladimir Klitshko kertoi sodan alussa.

Heitä on usein pidetty Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ohella näkyvimpänä ja tunnetuimpina taistelijoina länsimaisen demokratian puolesta Ukrainassa. Voisi myös sanoa, että he ovat tällä hetkellä myös urheilumaailman suurimpia yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Yli satakiloiset, kaksimetriset ukrainalaiset graniittileuat dominoivat kehässä vuosikymmenen ajan. Heidän taisteluitaan ovat seuranneet sadat miljoonat ihmiset ja he tekivät nyrkkeilyurallaan omaisuuden.

Vitali Klitshko voitti urallaan 47:stä ammattilaisottelustaan 45, joista 41 tyrmäyksellä. Hänen johtamansa UDAR-puoluekin tarkoittaa suorana käännöksenä ”iskua”.

Vladimir Klitshko voitti 69:stä ammattilaisottelusta 64, joista 53 tyrmäyksellä. Hän on niin ikään tohtori liikuntalääketieteissä. Hän on saanut akateemisesta urasta lisänimen ”Tohtori teräsvasara”.

Klitshkon veljekset vuonna 2008.

Vitali Klitschko ja MM-tittelin haltija Lennox Lewis ottelivat WBC-liiton mestaruusvyöstä vuonna 2003. Ukrainan jätti johti ottelua kuuden erän jälkeen, mutta ottelun lääkäri määräsi tuomarin keskeyttämään ottelun Klitshkon vasemman silmäkulman auettua.

Vladimir Klitshko Bild-lehden haastattelussa viime vuonna, että hän on harkinnut paluuta nyrkkeilykehään. Hän kertoi lehdelle haaveilevansa ennätyksestä nyrkkeilyn vanhimpana raskaansarjan mestarina. Tämä unelma saa kuitenkin odottaa rauhanaikaa.

– En halua luvata liian suuria, mutta jos olen hyvässä kunnossa, ja ennen kaikkea jos sota Ukrainassa loppuu – ja Venäjä ei enää yritä ylittää maamme rajoja – niin kuka tietää, hän kertoi.

Oikeasta suorastaan tunnettu Vladimir Klitshko voitti superraskaan sarjan (yli 91 kg) olympiakultaa vuoden 1996 Atlantan kisoissa. Vastassa oli tongalainen Paea Wolfgramm.

Veljekset eivät koskaan taistelleet keskenään, vaikka heitä on siihen houkuteltu suurin rahasummin. Vladimir on selittänyt veljesten päätöstä sanoen, että he ovat luvanneet äidilleen olla tappelematta.

– Äidin sydämelle ei voi asettaa hintaa, hän perusteli.

Veljesten kerrotaan ottavan yhteen sen sijaan ruutulaudalla shakissa.

Vladimir Klitshko on nyrkkeilykehän lisäksi nähty Yhdysvalloissa punaisella matolla edustamassa silloisen puolisonsa, näyttelijätär Hayden Panettieren rinnalla. Pari erosi vuonna 2018 ja Panettiere luovutti pariskunnan ainoan lapsen huoltajuuden Klitshkolle. Syynä on kerrottu olleen näyttelijättären päihdeongelmat.

Vladimir Klitshko porseerasi puolisonsa, näyttelijätär Hayden Panettieren rinnalla Golden Globe -gaalassa vuonna 2011.

Urheilutieteiden tohtoriksi väitellyt pormestari Vitali oli politiikassa mukana jo nyrkkeilyn aktiiviurallaan. Tohtoritutkinnon takia hänestä käytetään toisinaan lempinimeä ”Tohtori rautanyrkki”. Vitali Klitshkon mukaan on helpompaa olla raskaansarjan mestari kuin Kiovan pormestari, sillä ”politiikassa ei ole sääntöjä”. Iskut selkään ja vyön alle ovat hänen mukaansa tällöin yleisempiä hallintokabineteissa.

Vitali Klitshko vannoi valan noustessaan Kiovan pormestariksi 2014. Hänen johtamansa kaupunki on ollut yksi Putinin hyökkäyksen pääkohteista. Jo keväällä 2022 Venäjä joutui vetäytymään Kiovan ympäristöstä ja aina rajan yli Valko-Venäjälle.

Vitalilla on pitkä historia länsimyönteisenä poliitikkona, joka kannattaa Ukrainan ja Euroopan välistä taloudellista sekä poliittista yhteistyötä. Hän on kritisoinut kovasanaisesti erityisesti Ukrainan oikeusjärjestelmän korruptiota. Lisäksi hän on kannattanut yhteistyötä sotilasliitto Naton kanssa.

– Muistan Neuvostoliiton ja rautaesiripun putoamisen vuonna 1991. Olin 20-vuotias ja muistan kaikkien unelmoineen modernista, demokraattisesta yhteiskunnasta. Yli 15 vuotta kului, eikä mikään muuttunut, hän avasi Guardianille poliittisen uransa alkutaipaletta.

Tammikuussa 2022 Vitali Klitshko kertoi Daily Telegraphille, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii vetämään Ukrainan takaisin ”Neuvostoliiton valtakuntaan”.

– Ukraina on valinnut eurooppalaisen tien ja haluaa vakiinnuttaa itsensä eurooppalaisen perheen laillisena jäsenenä – historiallisesti, maantieteellisesti ja henkisesti.

Vitali Klitshkon ja Volodymyr Zelenskyin on kerrottu keskenään kisailleen Ukrainan suosituimman poliitikon asemasta aikana ennen sotaa.

Vuonna 2021 Vitali Klitshko syytti presidentti Zelenskyiä siitä, että hän yritti ”psykologisesti painostaa” ja rajoittaa hänen pormestarin valtaansa kutsumalla Ukrainan turvallisuuspalvelun tutkimaan hänen omistamiaan asuinkiinteistöjä. Kyiv Post kertoo etsintöjen liittyneen tapaukseen, jossa tutkittiin julkisten varojan väärinkäyttöä ja veronkiertoa. Vitali vihjasi tapahtuman jälkeen, että ”joku oli erittäin ärsyyntynyt kaupungin aloitteista”.

Zelenskyi vastasi syytökseen sanomalla, että Klitshko näytti unohtaneen pormestari-asemansa ja keskittyneensä nyt presidentinvaalien kampanjaan. Kyiv Post uutisoi Ukrainan johtohahmojen ottaneen yhteen ensi kertaa sodan aikana vasta marraskuussa, kun heillä oli erimielisyyksiä pääkaupungin energiansaannin varmistamisesta.

Muutoin Kiovan johtohahmojen rintama on vaikuttanut ulospäin yhtenäiseltä.

Pormestari Klitshko vieraili Ukrainan tarkistuspisteellä maaliskuussa.

Klitshkot ovat hyödyntäneet julkisuuttaan ja vaikutusvaltaansa kerätäkseen kansainvälistä tukea Ukrainalle. He ovat kertoneet Venäjän hyökkäyssodan raakuudesta ja ukrainalaisten maanpuolustushengestä aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää: Ukrainan sankarilta Vladimir Klitshkolta kova viesti Venäjälle: ”Et tapa veljeäsi, et raiskaa siskoasi”

Lisäksi he ovat tavanneet maailman poliittisia ja liike-elämän johtajia esimerkiksi Maailman talousfoorumissa Davosissa. Siellä he varoittivat Euroopan johtajia, että koko maanosa epävakautuisi Venäjän voittaessa sodan.

Klitshkot ovat urheilijalegendoina myös kampanjoineet näkyvästi Venäjän urheiluboikottia.

– Tämän sodan aloitti Venäjä. Venäjä yrittää perustella sodan aloittamista, joten Venäjän eristäminen on erittäin tärkeää, Vladimir Klitshko kertoi Davoksessa.

Alkuvuodesta he ovat olleet jälleen esillä, kun Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) puheenjohtajalle Thomas Bach ilmoitti etsivänsä tapaa, jolla venäläiset urheilijat voitaisiin palauttaa kansainvälisiin kilpailuihin. KOK:n uuden linjauksen myötä näyttää mahdolliselta, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat voisivat päästä mukaan jo kesän 2024 Pariisin olympialaisiin.

KOK kehotti alaisiaan lajiliittoja sulkemaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pois kilpailuistaan heti sodan alettua viime helmikuussa, mutta linja on alkanut muuttua. Tuoreimpien kaavailujen mukaan venäläiset ja valkovenäläiset voisivat kilpailla jatkossa neutraalin lipun alla.

Vitali Klitshko ei sulattanut aietta vaan puhutteli Bachia videoviestissään suoraan Kiovasta. Taustalla oli raunioitunut kerrostalo.

– Venäläiset ovat olympiavoittajia rikoksissa siviilejä vastaan. Heillä on kultamitalit lasten pakkosiirroista ja naisten raiskaamisesta. Olympiasymbolia ei voi yhdistää näihin rikoksiin, koska se tekee sinusta rikoskumppanin tässä kammottavassa sodassa, Klitshko totesi videolla.

Lähteet: Bloomberg, Guardian, Sky News, Kyiv Post