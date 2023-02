Vladimir Putinin luottonainen sai erikoistehtävän

Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Irina Viner näyttää saaneen erikoistehtävän Venäjällä, kertoo B.T. -lehti.

Irina Viner on Vladimir Putinin luottonainen jo vuosien takaa. Arkistokuva.

Irina Viner kuuluu Venäjän tunnetuimpiin urheiluvalmentajiin. Hän on toiminut maansa rytmisen voimistelun päävalmentajana sekä maajoukkueen muissa johtotehtävissä. Hän on työskennellyt myös lajin kansainvälisissä johtotehtävissä.

Nyt Viner, 74, vaikuttaa saaneen erikoistehtävän Venäjän propagandakoneistossa.

Tanskalaislehti B.T. kertoo, että Viner on saanut tehtäväkseen ohjata ja harjoituttaa tapahtumia, jotka muistuttavat vahvasti sotilasparaateja.

Jutun yhteyteen B.T. on liittänyt Vinerin urheilijaryhmän tilillä julkaistun Instagram-videon, jossa hän näyttää ohjaavan marssivia sotilaita mahtipontisella musiikilla ryyditettynä.

Video liittynee harjoituksiin konsertista, joka järjestettiin keskiviikkona osana Venäjän isänmaallisia juhlallisuuksia. Venäjän presidentti Vladimir Putin, 70, hehkutti maataan ja sen sotilaita keskiviikkona Moskovassa järjestetyssä ”Kunnia isänmaan puolustajille” -nimisessä tilaisuudessa.

Joka tapauksessa näyttäisi siltä, että Viner on valjastettu vahvasti osaksi maansa propagandakoneistoa.

Itänaapurimme hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta viime vuonna. Raaka hyökkäys on tuomittu jyrkästi ja laajalti ympäri maailmaa.

Itänaapurimme päämies Vladimir Putin on varttunut 70 vuoden ikään.

Vineriä voidaan hyvällä syyllä luonnehtia Putinin luottonaiseksi. Hänen on jo aiemmin raportoitu kuuluvan Putinin läheiseen tuttavapiiriin.

Vinerin on kerrottu takavuosina esitelleen notkean tähtioppilaansa Alina Kabajevan Putinille. Olympiavoittaja Kabajevan, 39, on väitetty olevan Putinin naisystävä.

Irina Viner kuvattuna viime vuonna.

Viner avioitui vuonna 1992 liikemies Alisher Usmanovin kanssa, joka kohosi sittemmin yhdeksi Venäjän rikkaimmista miehistä. Usmanovia, 69, kutsuttiin yhdessä vaiheessa jopa Putinin lempioligarkiksi.

Sodan takia Alisher Usmanov on joutunut vaikeuksiin. Hänen miljardiomaisuuttaan on lännen pakote- ja takavarikkolistalla, ja Usmanovin on kerrottu matkustaneen Uzbekistaniin Venäjän aloitettua hyökkäyksensä.

Vinerin ja Usmanovin liiton nykytilasta ei ole täysin tarkkaa tietoa.