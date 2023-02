Tikkaurheiluliiton valtionavustusta leikattiin, koska liitto ei toimittanut ympäristövastuusuunnitelmaa. Puheenjohtaja yllättyi, kun pieni lajiliitto mainittiin suurissa tiedotusvälineissä.

Tikkaurheiluliiton valtionavustusta leikattiin vuodelle 2023, koska yhdistys ei toimittanut hakemuksessaan ympäristövastuusuunnitelmaa.

Liiton puheenjohtaja Jaakko Kontola hämmästyi, kun huomasi johtamansa liiton ajautuneen valtakunnan suurimpien tiedotusvälineiden uutisiin apurahaleikkauksista.

– Eilen lueskelin, että perhana, siellähän on Tikkaurheiluliittokin mainittu. Ja radiossakin, Kontola äimistyi.

– Noh, ainakin ihmiset nyt tietävät, että tällainenkin liitto on olemassa. Ajattelin ensi viikolla soittaa Kari Niemi-Nikkolalle (Opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja) ja sanoa, että tehdään suunnitelma kyllä, mutta myös kysyä, että olisiko jotain vinkkejä, puheenjohtaja sanoo.

Kontolan mukaan Tikkaurheiluliiton hallitus oli aiemmin kokouksessaan pohtinut ympäristösuunnitelman tekemistä mutta päätynyt siihen johtopäätökseen, ettei yhdistyksellä kerta kaikkiaan tahdo olla ympäristöä kuormittavia aktiviteetteja.

– Olemme kansallinen pieni liitto, emmekä esimerkiksi lennätä ketään ulkomaille. Neljän hengen joukkuekisoihin kun matkustamme, niin autot ovat aina täynnä porukkaa. Koko joukkue mahtuu yhteen autoon, Kontola kertoo.

Tässä vaiheessa on vielä hyvä tarkentaa, että Tikkaurheiluliitto on eri asia kuin Dartsliitto. Dartsin suosio on kasvussa Suomessa.

– Meillä on kolme kilpailumuotoa: lattiatikka, tikkajuoksut ja tikkahiihdot, Kontola selvittää Tikkaurheiluliiton toimintaa.

– Näihin kilpamuotoihin olosuhteet ovat aina valmiina. Lattiatikassa kilpailemme koulujen saleissa, tikkajuoksut järjestetään urheilukenttien juoksuradoilla ja tikkahiihdot ulkona laduilla. Mitään ei siis tarvitse meitä varten rakentaa.

Kontola myös painottaa, että Tikkaurheiluliiton käyttämät tikat valmistetaan kotimaassa. Jos tikka menee rikki, muovinen pyrstöosa päätyy muovinkeräykseen ja metalliosa metallinkeräykseen. Myös tikkataulut kierrätetään Kontolan mukaan asiallisesti.

– Nämä ovat niin pieniä asioita, että emme sitten tehneet sitä suunnitelmaa. Toki se on huono tekosyy, puheenjohtaja sanoo.

– Toisaalta hyvä, että tämä asia tuli nyt esiin. Meidän hallituksemme jäsenet saivat nyt vähän sormilleen. He hieman vähättelivät kun sanoin kokouksessa, että meidän täytyisi tällainen suunnitelma tehdä.

Tikkaurheiluliito haki avustusta 23 000 euroa mutta leikkauksen vuoksi sai 22 000 euroa. Viime vuonna liitto sai hakemansa 23 000 euron potin.

– Siellähän olisi nyt ollut se kaksi miljoonaa ylimääräistä, jonka Paralympiakomitea menetti... Kontola sanoo vitsaillen.

– Vakavasti ottaen se oli kauhea tilanne hakemuksesta vastuussa olleelle henkilölle. Meidänkin liitossa yhden ihmisen harteilla on valtavasti hommaa, Kontola lisää.

Paralympiakomitea menetti runsaan kahden miljoonan valtionavustuksensa, koska liitto ei jättänyt hakemustaan takarajaan mennessä. Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen myönsi tehneensä ison virheen.