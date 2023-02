Kansas City Chiefs nousi upeaan voittoon Super Bowlissa – ratkaisu syntyi kahdeksan sekuntia ennen loppua

Chiefs kaatoi amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelussa Philadelphia Eaglesin.

Eagles–Chiefs 35–38

Kansas City Chiefs juhli varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelun Super Bowlin voittoa. Chiefs kukisti Philadelphia Eaglesin pistein 38–35.

Ratkaisevat kolme pistettä potkaisi Harrison Butker, jonka 27-jaardinen potkumaali painui haarukkaan kahdeksan sekuntia ennen ottelun loppua.

Chiefsin hyökkäys oli ensimmäisellä puoliajalla umpijäässä, mutta vyöryi toisella puoliajalla väkisin mestaruuteen riisumalla Eaglesin puolustuksen aseettomaksi lähes käsittämättömällä tavalla.

Valmentajavelho Andy Reid vei pelikirjallaan virkaveljeään Nick Siriannia ja Chiefsin hyökkäys tähtipelinrakentajansa Patrick Mahomesin johdolla Eaglesin puolustuksen linjaa ja takakenttää.

Kadarius Toney ja Skyy Moore tekivät lähes identtiset touchdownit Eaglesin selkeiden merkkausvirheiden vuoksi. Välissä Toney palautti Eaglesin lentopotkun lähes maaliin saakka.

– Jos tässä nyt sankareita pitäisi hakea, niin kyllähän todettava on, että Kadarius Toney ensin touchdown kiinniotosta, toki helposta sellaisesta, ja sen jälkeen lentopotkun palautus viiden jaardin päähän. Ja Skyy Moore, C Moren selostaja Mika Laurila sanoi.

Sinivalkoinen NFL-ääni kutsui tietyllä tapaa samaa roolia pelaavaa kaksikkoa ylimääräisiksi hämmentäjiksi alueella, jossa Travis Kelce, JuJu Smith-Schuster ja Marquez Valdes-Scantling vievät paljon huomiota.

– He operoivat siellä välissä, ovat nopeita heittoja varten Patrick Mahomesin heittojen kohteena ja lopputulos on sen jälkeen ollut, että kaksikko on kumpikin tehnyt tässä ottelussa yhden touchdownin.

Mahomes heitti kolme touchdownia ja osoitti toisella puoliajalla juoksun kulkevan myös kipeällä jalalla. Hän nilkutti ensimmäisen puoliajan lopussa vaihtopenkille tuskaisen näköisenä oikeaa nilkkaansa varoen.

Chiefsillä on nyt kolme Super Bowlin voittoa.

Chiefs voitti edellisen mestaruutensa kaudella 2019. NFL-kaudet nimetään runkosarjan aloittamisvuoden mukaan, joten tuon kauden Super Bowl pelattiin helmikuussa 2020.

Lisäksi Chiefs on ollut kahdesti häviämässä Super Bowlia.