Donna Kelcen pojat tekevät nyt urheiluhistoriaa – tältä veljekset näyttivät äidin julkaisemassa lapsuuskuvassa

– Minulla on viisaita sanoja Cincinnatin pormestarille: tiedä paikkasi ja tuki suusi, senkin pösilö.

Travis Kelcen terveiset lähtivät kymmenille miljoonille tv-katsojille ympäri Yhdysvaltoja CBS-kanavan suorassa lähetyksessä.

Hetkeä aiemmin Kelcen edustama Kansas City Chiefs oli varmistanut tiukassa kamppailussa voiton Cincinnati Bengalsista ja ansainnut paikkansa kauden huipentavaan Super Bowliin.

Aiemmin viikolla Cincinnatin pormestari Aftab Pureval oli lähtenyt mukaan joukkueiden väliseen kilvoitteluun ja suunsoittoon. Bengalsin tappio tarjosi Chiefsin rääväsuiselle tähtipelaajalle tilaisuuden iskeä.

Kelce, 33, on yksi seuratuimpia pelaajia myös ensi yön Super Bowlissa. Vastaansa hän saa Philadelphia Eaglesin ja kahta vuotta vanhemman isoveljensä Jason Kelcen.

Yksi amerikkalaisen jalkapallon ja NFL-liigan hienouksista on, että vaikka usein luulee nähneensä kaiken, tarjotaan lähes viikoittain jotain ennennäkemätöntä sekä kentällä että sen ulkopuolella.

Tämänvuotinen Super Bowl ei tee asiaan poikkeusta, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun veljekset pelaavat Super Bowlissa vastakkain.

Aiemmin samaan ovat pystyneet vain valmentajat. Jim Harbaugh ja John Harbaugh kohtasivat päävalmentajina kymmenen vuoden takaisessa finaalissa.

Tuo ottelu tunnetaan myös lempinimellä Harbaugh Bowl. Tämänvuotisesta pelistä voinee siis puhua Kelce Bowlina.

– Hyvä, että he molemmat ovat jo voittaneet, muuten puolen valitseminen olisi helppoa. Tämä tulee olemaan vain puhdasta iloa. Ensimmäistä kertaa koskaan pystyn pelkästään nauttimaan pelistä, totesi veljesten äiti Donna Kelce MSNBC:n haastattelussa.

Samaan aikaan veljekset eivät sentään ole kentällä, sillä molemmat ovat hyökkäyksen pelaajia. Jason Kelce pelaa linjan keskimmäisenä pelaajana eli sentterinä, Travis Kelce on puolestaan sisempi laitahyökkääjä.

Donna Kelce yllätti poikansa Jasonin (vas.) ja Travisin Super Bowlin mediapäivänä tuomalla molemmille keksejä. Donna Kelcellä oli päällään pelipaita, joka on etupuolelta Chiefsin ja takaa Eaglesin.

Donna Kelce on seurannut uskollisesti poikiensa pelejä. Vuosi sitten pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella äidille tuli eteen kinkkinen tilanne, kun Jason pelasi ensin päivällä Tampassa ja Travis illalla lähes 1 700 kilometrin päässä Kansas Cityssä.

Donna Kelce julkaisi Super Bowlin alla Twitter-tilillään kuvan takavuosilta poikiensa kanssa.

Valintaa ei kuitenkaan tarvinnut tehdä kummankaan pojan eduksi. Äiti katsoi ensin yhdeltä alkaneen pelin Tampassa, kiiruhti sen jälkeen lentokentälle, ja matkusti Kansas Cityyn iltakahdeksan jälkeen alkanutta jälkimmäistä ottelua varten.

Hän ehtikin näkemään, kun normaalisti palloa kiinni ottava Travis heitti uransa ensimmäisen touchdownin. Donna Kelce pääsi myös soluttautumaan ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen ja kysymään uroteosta.

– Viimein pääsin heittämään touchdownin kuten minulla oli tapana kertoa äidilleni ollessani varmaan viisivuotias, Travis Kelce sanoi leveä hymy kasvoillaan.

– Siinä meni vain yhdeksän vuotta. Tuo oli hyvä kysymys, äiti.

Jason Kelcen (vas.) ja nuoren Jalen Hurtsin yhteistyö on toiminut tällä kaudella loistavasti. Pilkkahintaisella tulokassopimuksella pelaavan Hurtsin läpimurto on mahdollistanut Eaglesin räjähdysmäisen nousun takaisin huipulle.

Travis Kelce nauttii huomion keskipisteenä olemisesta. 14,3 miljoonan keskipalkallaan Kelcen voi katsoa olevan tärkeyteensä nähden pahasti alipalkattu.

Veljekset ovat yhä hyvin läheisiä. Heillä on yhteinen New Heights -podcast, jonka suosituimpia jaksoja on katsottu Youtubessa yli miljoona kertaa.

Yliopistoaikoina Kelceillä oli mahdollisuus pelata samassa joukkueessa, kun molemmat päätyivät valitsemaan opinahjokseen Cincinnatin yliopiston.

Yhteinen aika kentällä jäi kuitenkin vähäiseksi. Travis oli ensimmäiset kaksi vuottaan marginaalisessa roolissa, ja kun Jason pelasi viimeistä yliopistovuottaan 2010, oli Travis pelikiellossa jäätyään kiinni kannabiksen käytöstä.

Tähtiä molemmista tuli vasta ammattilaiskentillä. Pelipaikkansa vuoksi Jason Kelce on pysynyt enimmäkseen otsikoiden ulkopuolella, mutta joukkueessaan ja lajiväen keskuudessa hänen arvostuksensa on korkealla.

Travis Kelce sen sijaan on aito supertähti, joka muodostaa pelinrakentaja Patrick Mahomesin kanssa yhden viime vuosien vaarallisimmista tutkapareista koko NFL:ssä. Varsinkin tuulennopean laitahyökkääjän Tyreek Hillin kauppaamisen jälkeen Kelce on ollut Chiefsin heittopelille lähes kaikki kaikessa.

Persoonina kaksikko täydentää mielenkiintoisesti toisiaan: Mahomes on usein hyvin asiallinen ja hillitty, kun taas Kelcen suodatin on usein kokonaan pois päältä.

Kelcestä on tullut myös pelipaikkansa ylivoimaisesti suurin tähti, joka on fyysisesti kuluttavalla pelipaikalla hallinnut heittopelin keskeisimpiä tilastoja vuodesta toiseen. Runkosarjassa Kelce oli tällä kaudella ykkönen niin kiinniotoissa, jaardeissa kuin touchdowneissakin.

Super Bowl pelataan maanantaiaamuna kello 01.30 Suomen aikaa. MTV3 ja C More näyttävät ottelun suorana lähetyksenä. Super Bowl-studio alkaa kummallakin kanavalla kello 22.35.