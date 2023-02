Dan, 47, ei ole ryypännyt kahteen vuoteen – kuvat kertovat hurjasta muutoksesta

Urheiluselostaja Dan O’Toole tarvitsi apua alkoholiongelmaan.

Kanadalainen urheilutoimittaja Dan O’Toole julkaisi Twitterissä kuvat hurjasta muodonmuutoksestaan. O’Toole, 47, on ollut kaksi vuotta raittiina.

Hänen ulkonäkönsä on kohentunut huomattavasti, kuten alla olevista kuvista näkee.

– Nämä kaksi kuvaa on otettu kahden vuoden välein. Saatte arvata, kumpi on otettu ennen ja kumpi jälkeen parin vuoden raittiuden, O’Toole twiittasi.

– Kaksi vuotta sitten heräsin ja sanoin kolme sanaa: ”Minä tarvitsen apua.” Ne olivat isoimmat sanat, jotka olen koskaan lausunut. Apua on saatavilla. Pitää vain pyytää. Elämästä tulee paljon parempaa.

O’Toole on työskennellyt tv-juontajana kanadalaisen TSN:n ja yhdysvaltalaisen Fox Sports 1:n urheiluohjelmissa ja on kotimaassaan tunnettu ruutukasvo. Viimeksi hän on työskennellyt TSN:llä helmikuussa 2021, jolloin hän sai potkut.

O’Toole kertoi Ariel Helwanin haastattelussa talvella 2022, että hän ajautui potkujen jälkeen ryyppäyskierteeseen, koska sääli itseään.

– He antoivat minulle potkut keskiviikkona. Super Bowl pelattiin sunnuntaina. Perjantaista sunnuntaihin minulla oli ammattitermein ryyppyputki. Kun heräsin maanantaina ymmärsin, että minun on lopetettava ja hakeuduin seuraavana päivänä hoitoon, O’Toole kertoi.

Kun O’Toole heräsi kohmelossa, hän huomasi, että hänen päässään oli tuore arpi. Vekki näkyy kuvassa yllä.

– Kaaduin Super Bowlin aikana ja löin pääni kaverini jääkaappiin. Taukoesiintyjä Weekndistä en muista oikein mitään, O’Toole sanoi.

Hän haki apua katkaisuhoidosta ja on omien sanojensa mukaan pysynyt sitten kuivilla. Hän oli painiskellut alkoholismin kanssa jo pidemmän aikaan ennen katkoa.

O’Toole on potkujensa jälkeen tehnyt esimerkiksi podcastia.