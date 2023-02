Tapio Suominen kertoo saaneensa psykiatrilta hyviä uutisia – suhde alkoholiin mietityttää: ”En suosittele kokeilemaan tätä”

Tapio Suominen on suorittanut yhdyskuntapalvelunsa ja saanut ajolupansa takaisin. Hän kertoo voivansa paremmin kuin pitkään aikaan.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastava Tapio Suominen, 58, käveli keskiviikkona huojentunein mielin pois psykiatrin vastaanotolta. Hän kertoo saaneensa iloisia uutisia.

– Minua hoitanut psykiatri oli sitä mieltä, tilannetta jo hyvän tovin seurattuaan, että säännöllinen seuranta ja terapia voidaan ainakin tilapäisesti panna tauolle, selostajalegenda kertoo.

– Psykiatri kertoi kokeneensa, että tilanteeni on tasaantunut ja rauhoittunut ja että olen oppinut elämään tämän sairauden kanssa.

Suomisella diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö vuonna 2013, minkä jälkeen hänen elämänsä on ollut enemmän ala- kuin ylämäkeä. Nyt hän kuitenkin kertoo elävänsä seesteistä elämänvaihetta ja puhuu jopa ”terveen papereista”, kun sairaus on asettunut kontrolliin.

– Mielenmurheissa terveen paperit ovat toki tiettyyn rajaan asti suhteellinen käsite, mutta tällä hetkellä tilanteeni on kaikin tavoin hyvä. Mielialani on aiemmin vaihdellut jyrkkäpiirteisen aallokon tavoin, mutta nyt aallokko on vaihtunut mainingeiksi, Suominen kuvailee.

Vaikka Suominen on nyt sairautensa hoidossa enemmän omillaan, takaportti terapiaan on auki, jos hänen vointinsa jostain syystä muuttuisi huonommaksi. Suomisen lääkehoito jatkuu normaalisti.

– Mieleni ei vieläkään ole täysin tasainen, mutta nyt vaihtelut ovat paljon maltillisempia ja helpommin ennakoitavissa. Ajan myötä minulle on myös kehittynyt herkempi korva tunnistamaan, mihin suuntaan ollaan menossa.

Suominen viittaa kaksisuuntaisen mielialahäiriön ääripäihin: masennukseen ja maniaan. Hän osaa nyt tunnistaa vaaran merkit, jos esimerkiksi vauhtia alkaa kertyä liikaa.

– Silloin ymmärrän hidastaa ja sanoa työtarjouksille, että ei kiitos. Minun täytyy noudattaa säännöllistä ja maltillista elämäntapaa eikä tavoitella kuuta taivaalta, Suominen sanoo.

Yhdestä asiasta selostajalegenda huomaa heti, jos hänen voinnissaan on tapahtumassa muutoksia.

– Uni on hyvin keskeinen mittari. Jos minulle alkaa tulla maniaan viittaavia oireita, niin unen tarve vähenee mutta silti jaksamista on paljon. Jos masennusvaiheessa mieli alkaa laskea, niin silloin unen tarve puolestaan kasvaa, Suominen selittää.

– Enää en panikoi, jos minulle tulee tuntemuksia suuntaan tai toiseen. Voin reagoida myös, lääkärin valtuutuksella, muuttamalla hieman mielialaa kohottavan lääkkeen annostusta.

Tapio Suominen tekee yhä selostustöitä mutta maltillisemmalla tahdilla. Hänen samettista ääntään voi kuulla esimerkiksi koripallolähetyksissä.

Nykyisen stabiilin ja tyynen elämäntilanteen selostajalegenda on saavuttanut asettelemalla elämän peruspalikat järjestykseen.

– Puhun kokonaisvaltaisesta tasapainosta. Ihmissuhdeasiat ovat joka sektorilla kunnossa ja töitä on sopivasti, noin 1–2 keikkaa viikossa. Liikunta on muuttunut treenaamisesta kuntoiluksi, jonka koen todella palkitsevaksi.

Sen lisäksi että Suominen on luonut elämänsä tukipilareiksi vankan arjen ja laadukkaat ihmissuhteet, hänen mieltään ei enää paina vanhat virheet.

– Tässä on kulkenut rinnakkain kaksi asiaa, joiden saattaminen onnistuneesti maaliin on tukenut mielenterveyttäni, Suominen sanoo ja viittaa yhdyskuntapalvelun suorittamiseen ja ajokiellon päättymiseen.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi lokakuussa 2021 Suomisen viideksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen kesäkuun kahdesta törkeästä rattijuopumuksesta sekä ajoneuvon kuljettamisesta ilman ajo-oikeutta. Rangaistus muunnettiin suoritettavaksi 150 tunnin yhdyskuntapalveluna, jonka Suominen suoritti kotikuntansa Hattulan kunnan kirjastossa.

– Yhdyskuntapalvelu poiki sellaisen mielekkään asian, että toimin yhä Hattulan kirjastossa satusetänä lasten satuhetkissä. Se on todella mukavaa hommaa, Suominen sanoo.

Ajolupansa Suominen sai takaisin tammi-helmikuun taitteessa.

– Siihen liittyy edelleen A-klinikan päihdeseuranta. Käyn verikokeissa kerran kuukaudessa. Tulokset kertovat hyvinkin tarkasti alkoholin käytöstä, eli niistä pyritään selvittämään, onko alkoholiriippuvuutta vai ei, Suominen selittää.

– Minulla tämä seuranta on jatkunut jo pitkään, ja läpäisin sen kunnialla. Seuranta jatkuu vielä mahdollisesti jopa vuoden ajan. Mielestäni systeemi on loistava.

Tapio Suominen oli perjantaina hiihtämässä Aulangon maisemissa Hämeenlinnassa.

Suomisen mukaan hänen testilukemansa ovat pysyneet viitearvojen sisäpuolella, mutta korkkia hän ei ole kierittänyt totaalisesti kiinni.

– Olen tästä asiasta päihdeterapiassa paljon keskustellut ja positiivisessa hengessä taittanut peistä. Koen olevani huono sellaisissa asioissa, jotka ovat täysin ehdottomia, Suominen sanoo.

– Voin olla tässä asiassa väärässä ja varoittavia esimerkkejä on paljon, mutta otan saunaoluen silloin tällöin ja jos syön hyvin niin saatan ottaa lasillisen viiniä. Mutta sellainen suomeksi sanottuna dokaaminen on ollut jo pidemmän aikaa pois. Se on välttämätöntä, jotta sairaus pysyy aisoissa.

Suominen ymmärtää, että hänen kertomansa saattaa kuulostaa huolestuttavalta.

– Joku tietysti sanoo, että leikit tulella ja että pitäisi noudattaa täysin nollalinjaa. Mutta pelkään sitä, että seuraako nollalinjasta herkemmin jonkinlainen notkahdus? Suominen pohtii.

– En yritä sanoa, että tämä minun reittini olisi oikea tapa tai suositella ketään kokeilemaan tätä. Ehkä minullekin nollalinja voisi olla parempi. Voihan se olla, että jossain vaiheessa luontevasti tulee sellainen olo, että mihin tätä ainetta oikein tarvitsen, selostaja ruotii.