Kaapo Kähkönen pysäytti Tampan 34 torjunnalla, San Joselle jatkoaikavoitto

Edmontonin Jesse Puljujärvelle tuli katsomokeikka.

Jääkiekon NHL:ssä San Jose Sharks voitti Tampa Bay Lightningin jatkoajalla 4–3. San Jose aloitti ottelun kehnosti, sillä avauserän jälkeen Tampa Bay johti ottelua 1–3.

Toisessa erässä sveitsiläishyökkääjä Timo Meier aloitti San Josen takaa-ajon 2–3-kavennuksella, ja päätöserässä Jonah Gadjovich toi Sharksin tasoihin. Edessä oli jatkoaika, ja Meier ratkaisi ottelun illan toisella osumallaan.

Meierin tehot ottelussa olivat 2+1 ja joukkueen ruotsalaispuolustaja Erik Karlssonilla 1+2. San Josen maalilla pelivuorossa oli Kaapo Kähkönen, joka torjui ottelussa 34 laukausta.

Edmonton Oilers voitti Detroit Red Wingsin vieraskaukalossa 5–2. Vieraiden kokoonpanosta oli sivussa suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi. Torniolaisella on meneillään vaikea kausi Edmontonissa. Hän on kauden aikana tehnyt 49 pelaamassaan ottelussa tehot 4+6. Lisäksi Puljujärven kauppaamisesta toiseen seuraan on spekuloitu, mutta toistaiseksi hyökkääjä jatkaa Edmontonissa.

Ottelussa Edmontonin ykkösnimi oli Warren Foegele, joka teki kaksi maalia Detroitin maalia vartioineen Ville Husson selän taakse. Husso torjui ottelussa 22 kertaa. Detroitin Olli Määttä jäi ottelussa ilman tehopisteitä.

Nashville Predators hävisi Vegas Golden Knightsille kotona 1–5. Nashville siirtyi ottelussa 1–0-johtoon Matt Duchenen maalilla, mutta sen jälkeen Las Vegas otti ohjat ottelussa.

Nashvillen maalilla torjuntavuorossa oli suomalaisvahdeista Juuse Saros, joka pysäytti 25 laukausta.

Pittsburgh Penguins voitti Colorado Avalanchen 2–1 myös jatkoajalla. Pittsburghin voittomaalin teki Kris Letang kokeneiden Jevgeni Malkinin ja Sidney Crosbyn syötöistä.

Pittsburghin hyökkääjä Kasperi Kapanen palasi ottelussa kaukaloon loukkaantumisen jäljiltä. Suomalainen oli edellisen kerran pelannut 18. tammikuuta. Kapanen jäi ottelussa tehopisteittä.

Ilman tehomerkintöjä jäivät myös Coloradon suomalaiset Artturi Lehkonen ja Mikko Rantanen.

New York Islanders voitti Seattle Krakenin 4–0. Vancouverista hiljattain siirtynyt Bo Horvat pelasi Islandersin riveissä toisen ottelunsa ja teki ottelun päätösosuman. Seattlen Eeli Tolvanen jäi ottelussa ilman tehopisteitä viidestä laukauksestaan huolimatta.